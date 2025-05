Vance își schimbă retorica și spune că Rusia cere prea mult în negocierile de pace. Trump îi dă dreptate

JD Vance a declarat că Rusia cere „prea mult” în negocierile sale cu Ucraina, acesta fiind cel mai recent semn al frustrării crescânde din partea Washingtonului față de negocierile de încetare a focului pentru a pune capăt războiului dintre cele două țări.

Vorbind la o conferință de securitate a liderilor militari și diplomatici de rang înalt de la Washington, vicepreședintele american a declarat că în prezent Casa Albă se concentrează pe obținerea de către cele două părți a unor discuții directe și este pregătită să renunțe dacă nu sunt atinse anumite repere.

„Nu aș spune că rușii nu sunt interesați să rezolve această problemă”, a declarat Vance în timpul unui interviu cu președintele Consiliului de Securitate de la München, Wolfgang Ischinger, potrivit The Guardian.

„Ceea ce aș spune este că, în acest moment, rușii solicită un anumit set de cerințe, un anumit set de concesii pentru a pune capăt conflictului. Noi credem că ei cer prea mult. OK?”

Întrebat despre aceste comentarii mai târziu, miercuri, Donald Trump nu era la curent cu declarațiile vicepreședintelui: „Când a declarat asta? E posibil să aibă dreptate, s-ar putea să știe el ceva, eu m-am ocupat de alte lucruri. Dar ne apropiem de un punct în care trebuie să luăm niște decizii. Nu sunt mulțumit de asta”, a declarat președintele american.

Se spune că înalți oficiali ai administrației, inclusiv Vance și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, sunt din ce în ce mai frustrați de inflexibilitatea Rusiei în discuțiile pentru a pune capăt războiului. Steve Witkoff, emisarul lui Trump, a avut patru runde de discuții directe cu Putin, dar acestea nu au dus la concesii concrete din partea Rusiei.

În timpul comentariilor sale, Vance a reiterat amenințarea că Casa Albă va „pleca dacă Trump crede că nu face progrese”.

„În special, pasul pe care am dori să îl facem chiar acum este că am dori ca atât rușii, cât și ucrainenii să convină de fapt asupra unor orientări de bază pentru a sta de vorbă și a discuta unul cu celălalt”, a spus el. „Evident, Statele Unite sunt fericite să participe la aceste conversații, dar este foarte important ca rușii și ucrainenii să înceapă să vorbească între ei. Credem că acesta este următorul mare pas pe care am dori să îl facem”.

După întâlnirea cu Volodimir Zelenski la Vatican luna trecută, Trump a amenințat Rusia cu sancțiuni secundare din cauza bombardamentelor continue asupra Kievului și a altor orașe ucrainene importante, în ciuda discuțiilor pentru a ajunge la o încetare permanentă a focului.

„Nu a existat niciun motiv pentru care Putin să tragă cu rachete în zone civile, orașe și localități, în ultimele zile”, a scris atunci Trump. „Mă face să cred că poate nu vrea să oprească războiul, ci doar mă trage pe sfoară, și trebuie să fie tratat diferit”.

Înalții oficiali ruși au menținut o poziție dură, cerând atât o reducere a NATO, cât și limite privind securitatea Ucrainei și un anumit grad de control asupra politicii sale interne.

„Marco Rubio a exprimat ieri, cred, și evaluarea că echipa americană înțelege acum mai bine poziția Rusiei și cauzele profunde ale acestei situații”, a declarat Serghei Lavrov, ministrul de externe, în timpul unui interviu acordat săptămâna trecută emisiunii Meet the Press. „Una dintre aceste cauze profunde, în afară de NATO și de crearea unor amenințări militare directe la adresa Rusiei chiar la granițele noastre, este reprezentată de drepturile minorităților naționale din Ucraina.”

Joe Biden, în primul său interviu de la plecarea din funcție, l-a acuzat pe Trump de „împăciuire modernă”, afirmând că așteptările ca cedarea teritoriului Ucrainei către Rusia să pună capăt războiului au fost „prostești”.