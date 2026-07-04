search
Sâmbătă, 4 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Un băiețel declarat mort a fost găsit cu puls în morgă, după câteva ore. Ancheta îi vizează pe medici și pe părinți

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un băiețel de 18 luni din Arizona a fost scos inconștient dintr-o piscină și declarat mort la spital, însă câteva ore mai târziu a fost găsit cu puls în morgă. Autoritățile au deschis anchete care îi vizează atât pe medici, cât și pe părinti.

copil declarat mort înviat la morga California blurat jpg

Incidentul a avut loc în luna februarie, în duminica Super Bowl-ului, când familia lui Vincent Lorenzo Fiordilino, un băiețel în vârstă de doi ani și jumătate a sunat de urgență la 911 după ce copilul a fost găsit în apă, în stare de inconștiență.

În timp ce rudele încercau să-l resusciteze, operatorii de urgență îi ghidau pas cu pas pentru efectuarea manevrelor de salvare, în timp ce în locuință se instala panica.

Înregistrările celor două apeluri la 911, făcute de familie la 911 la interval de câteva minute și obținute recent de publicația The California Post, surprind haosul din locuință și încercările disperate ale familiei de a obține ajutor şi fac parte din ancheta deschisă de autorități în acest caz.

 „Tocmai mi-am găsit nepotul în piscină”, spune un membru al familiei, în timp ce operatorul întreabă imediat dacă băiatul respiră. „Nu știm”, vine răspunsul.

În al doilea apel, efectuat de la aceeași adresă, vocile mai multor persoane se suprapun, iar o femeie strigă după ajutor și cere trimiterea unei ambulanțe, explicând că băiețelul a căzut în piscină, dar fără să știe să răspundă la întrebarea cât timp a stat sub apă. La un moment dat, ea afirmă că micuțul „începe să răspundă”, în timp ce operatorul continuă să ceară detalii despre vârsta şi greutatea copilului, pentru a-i spune ce să facă în funcție de aceste date.

Medicul legist a descoperit cu băiețelul avea puls, după câteva ore de la declararea decesul

La scurt de la ultimul apel, la locul incidentului au ajuns mai multe echipaje de ambulanță şi poliție. Băiețelul, în vârstă de 18 luni, a fost preluat şi transportat de urgență la Mercy Gilbert Medical Center, unde, după minute bune în care i-au fost aplicate manevre de resucitare, un medic a declarat decesul.

Înainte de confirmarea oficială a decesului, unul dintre agenții prezenți a observat semne de viață, iar o asistentă ar fi menționat că băiatul avea puls. Într-un raport intern citat de poliție, un agent notează că medicul ar fi respins observațiile echipei de intervenție și ar fi insistat că ştie mai bine ce are de făcut.

„Mi-a spus pe un ton arogant că el este doctorul, că are diplomă în medicină și că trebuie să-l las să-și facă treaba”, se arată în documentul citat de New York Post.

Un bărbat care a fost înmormântat în urmă cu patru luni şi-a făcut apariţia într-un cimitir

Trupul băiețelului a fost dus, conform procedurilor, la morga spitalului, unde, câteva ore mai târziu, un medic legist chemat să-l preia a constatat un puls slab şi a dat alarma. Copilul a fost transportat de urgență cu elicopterul la Phoenix Children’s Hospital, unde a fost preluat pentru tratament.

Miracolul recuperării

Familia a relatat că, în primele ore după ce copilul a fost transferat la Phoenix, medicii le-au transmis că situația este critică, pentru că organele lui au început să cedeze, şi că prognosticul este extrem de rezervat, mai ales că suspectau inclusiv leziuni cerebrale.

Câteva zile mai târziu însă, un RMN a indicat că nu există leziuni permanente, ci doar o contuzie cerebrală ușoară, pe care medicii speră că organismul o va recupera în timp.

„În ciuda acestui miracol, Vincent are în față o recuperare lungă și dificilă. Va avea nevoie de terapie intensivă, monitorizare continuă și sprijin pentru refacerea organelor afectate”, a transmis familia, care a precizat ulterior că băiatul respiră cu ajutorul unui ventilator și este supravegheat atent de medici, fiind descris de personalul medical drept un „copil-minune”.

Între timp, familia a lansat o campanie de strângere de fonduri de 16.000 de dolari pentru acoperirea costurilor medicale, din care aproximativ 14.000 fuseseră deja donați până la momentul actualizării.

„Familia Fiordilino este copleșită de recunoștință, dar și de cheltuieli medicale pe care nu le poate suporta singură.

Îngrijirile de urgență, transportul aerian, tratamentul la terapie intensivă, investigațiile RMN, susținerea funcțiilor organelor și terapia pe termen lung presupun costuri uriașe”, au transmis acestea.

Dublă anchetă a autorităților

Cazul a intrat în atenția autorităților, care analizează acum posibilele responsabilități penale. Concomitent cu cercetările care vizează modul în care s-a desfășurat intervenția medicală din spital, când copilul a fost declarat în mod greșit decedat, poliția a recomandat formularea unor acuzații de abuz asupra copilului împotriva părinților, după ce testele toxicologice au indicat prezența THC.

Polițiștii care au intervenit la locuință au consemnat în raport că au simțit un „miros puternic” de marijuana provenind din garaj, iar un procuror a apreciat, într-un document depus la dosar, că, de fapt, consumul de droguri a creat condițiile pentru „o situație periculoasă și problematică”, motiv pentru care a propus cercetarea părinților.

Departamentul de Poliție din Gilbert a transmis pentru The California Post că a înaintat recomandarea către parchetul din comitatul Maricopa, unde dosarul se află în prezent în analiză, fără o decizie finală privind eventualele acuzații.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona explodată la Constanța. „Este absolut legitim”
digi24.ro
image
Vremea de azi, 4 iulie. Ploi torențiale și grindină în mai multe regiuni. Temperaturile ating 34 de grade în vest
stirileprotv.ro
image
Planul diabolic al lui Ceaușescu de a distruge Delta Dunării. Dictatorul a încercat să facă din bijuteria naturală UNESCO al doilea Bărăgan
gandul.ro
image
De ce nu se ieftinește benzina, deși petrolul s-a prăbușit? Explicația care îi va ENERVA pe șoferi
mediafax.ro
image
Vedeta Craiovei a refuzat să fie coleg cu Lewandowski! Suma uriașă pe care a ratat-o Mihai Rotaru. Exclusiv
fanatik.ro
image
Tatiana Țîbuleac: „Tata a murit în mijlocul cărții despre el. Asta a influențat felul în care scriu”
libertatea.ro
image
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR”
digi24.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
Englezii au făcut anunțul: 8 jucători testați pozitiv la Cupa Mondială! Naționala e OUT!
digisport.ro
image
Jobul de vis pentru iubitorii de călătorii. Primești 3.000 de dolari pe lună ca să vizitezi Europa și să vorbești cu localnicii
click.ro
image
Suspecta atentatului din Monaco este o ucraineancă deghizată în bărbat. Amanta lui Ermolaev și-a pierdut picioarele în explozie
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
observatornews.ro
image
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
cancan.ro
image
Dosar de pensie. De ce doi pensionari cu aceeași vechime pot avea pensii diferite? Ce contează cel mai mult?
newsweek.ro
image
Frumoasa iubită a fotbalistului din naționala României își etalează geanta de 3.000 de euro, dar bagă motorină de 199,97 lei
prosport.ro
image
Planta cu care românii au dat lovitura în ultimii ani. Este căutată în toată lumea, este considerată „aurul cosmeticii”
playtech.ro
image
Cea mai înfocată fană a lui Paraguay, filmare incendiară la Cupa Mondială 2026. Gafa vestimentară care a costat-o
fanatik.ro
image
Americanii fug din țară și cei mai mulți se îndreaptă spre un anumit stat, unde prețurile caselor au scăzut la un minim din ultimii 3 ani
ziare.com
image
Dan Alexa, după ce a văzut ce a putut să facă Diana Munteanu: "Băi, eu n-am crezut!"
digisport.ro
image
Gustarea preferată din copilăria Juliei Roberts. Combinația mai puțin obișnuită de ingrediente i-a șocat pe toți
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu WOW! Vloggerul Petruț Bisoi s-a mutat într-un penthouse de 300 de mp care arată ca în filme! Are saună, sală de forță și vedere spre Herăstrău / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Postul Adormirii Maicii Domnului 2026. Când începe și ce reguli bisericești trebuie să respecte creștinii
mediaflux.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Zodiile care se vor bucura de succes pe toate planurile până pe 9 iulie. Nativul care se află în centrul atenției și atrage toate oportunitățile
click.ro
image
Daniela Gyorfi și fiica ei, Maria, pleacă în vacanță. La ce destinație s-au gândit: „I-am promis”
click.ro
image
Alexia Eram, mesaj emoționant după o vizită la bunicii săi: „Mi-am reamintit cât de importante sunt, de fapt, lucrurile mici”
click.ro
Albert și Charlene de Monaco alături de Jacques și Gabriella FB jpg
Charlene de Monaco, așa cum n-ai mai văzut-o vreodată. Aceste îmbrățișări publice ale "prințesei de gheață" nu au trecut neobservate
okmagazine.ro
retete chiftele jpg
Cum prepari chiftele pufoase și aromate care impresionează la masa familiei
clickpentrufemei.ro
Jul 1, 2026, 04 46 34 PM png
Ultima noapte a Constantinopolului: cum a dispărut Imperiul Roman după 1.500 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Confesiunea neașteptată a lui Dani Oțil despre Anna Lesko. Când i s-a pus pata pe cântăreață: „Nu aveam nicio șansă”
image
Zodiile care se vor bucura de succes pe toate planurile până pe 9 iulie. Nativul care se află în centrul atenției și atrage toate oportunitățile

OK! Magazine

image
Charlene de Monaco, așa cum n-ai mai văzut-o vreodată. Aceste îmbrățișări publice ale "prințesei de gheață" nu au trecut neobservate

Click! Pentru femei

image
Blondele se distrează mai bine! Designerul Vera Wang și-a schimbat imaginea când a împlinit 77 de ani

Click! Sănătate

image
Shania Twain, la 60 de ani, dezvăluie cum a surprins-o menopauza