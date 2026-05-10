Trump pierde sute de milioane de dolari după prăbușirea investițiilor în Bitcoin

Activele companiei media asociate președintelui american au fost afectate sever de scăderea pieței cripto. Compania media controlată de familia Trump a raportat pierderi masive în primul trimestru al anului 2026, pe fondul declinului accentuat al pieței criptomonedelor.

Potrivit Bloomberg, Trump Media & Technology Group a înregistrat un deficit net de 405,9 milioane de dolari, cea mai mare parte a pierderilor fiind legată de deprecierea investițiilor sale în active digitale.

Grupul, care deține platforma socială Truth Social, a investit masiv în Bitcoin în perioada de vârf a pieței cripto, vara trecută. Aproximativ 370 de milioane de dolari din pierderile totale provin din deprecierea valorii activelor digitale și a participațiilor financiare aflate încă în portofoliul companiei.

Datele financiare arată că firma deține în continuare peste 9.500 de unități Bitcoin, cumpărate în iulie anul trecut la un preț mediu de 108.519 dolari pe monedă.

Situația s-a deteriorat rapid după corecția abruptă a pieței. În februarie, compania a vândut aproximativ 2.000 de Bitcoin într-un moment în care cotația coborâse sub pragul de 70.000 de dolari. În prezent, criptomoneda se tranzacționează ușor peste 80.000 de dolari, mult sub maximul istoric de 126.000 de dolari atins în octombrie.

În ciuda pierderilor contabile, compania susține că păstrează o poziție financiară solidă. Fluxul operațional de numerar a fost estimat la 17,9 milioane de dolari, iar activele financiare totale au ajuns la 2,1 miliarde de dolari — de trei ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Totuși, dificultățile financiare sunt însoțite și de tensiuni la nivel managerial. La 22 aprilie, directorul executiv al companiei, Devin Nunes, fost congresman republican din California, și-a anunțat plecarea din funcție. Demisia vine într-un moment în care valoarea de piață a companiei continuă să scadă.

Acțiunile DJT au pierdut peste 90% din valoare față de maximul atins la începutul anului 2022, când titlurile se tranzacționau la 97,54 dolari. În prezent, prețul unei acțiuni a coborât la aproximativ 8,93 dolari.

Trump Media & Technology Group a fost creată ca structură mamă pentru Truth Social, rețeaua socială lansată de Donald Trump după suspendarea conturilor sale de pe principalele platforme online, inclusiv X, în urma violențelor de la United States Capitol attack.

Între timp, presa americană relatează că cei care se ocupă de afacerile familiei Trump au depus cereri pentru înregistrarea numelui președintelui ca marcă destinată utilizării în proiecte legate de aeroporturi. Potrivit Associated Press, reprezentanții lui Trump susțin însă că nu intenționează, cel puțin deocamdată, să perceapă taxe pentru inițiativele de redenumire, inclusiv pentru un aeroport din apropierea reședinței sale din Florida.