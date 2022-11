Suma câștigată de un american închis 20 de ani pe nedrept

Un bărbat din statul american Ohio a câștigat 45 de milioane de dolari într-un proces civil împotriva unui departament de poliție și a unui detectiv ale căror acțiuni au dus la condamnarea sa greșită și la mai mult de 20 de ani de închisoare.

Dean Gillispie a dat în judecată poliția din Miami Township și pe fostul detectiv Scott Moore pentru că au suprimat probe și au influențat identificările martorilor oculari în cazul de viol și răpire din 1991 împotriva lui Gillispie, potrivit USA Today News.

Gillispie a fost condamnat în 1991 în comitatul Montgomery și eliberat din închisoare în 2011. În cadrul proiectul Ohio Innocence Project de la Facultatea de Drept a Universității din Cincinnati, fostul procuror general al statului Ohio, Jim Petro, și mama lui Dean, Juana Gillispie, au depus eforturi pentru a-l elibera și a-i reabilita numele.

Astăzi, Gillispie are 57 de ani și locuiește în Fairborn, o suburbie a orașului Dayton.

„Oroarea care i-a fost provocată lui Dean, familiei și comunității sale este greu de înțeles”, a declarat directorul Ohio Innocence Project, Mark Godsey.

„Modul în care autoritățile au impus o condamnare și apoi au ripostat și au refuzat să recunoască o greșeală a fost atât de dezamăgitor. Nimic nu îl poate răsplăti pe Dean pentru această atrocitate.

Verdictul juriului trimite un mesaj ferm că cei care dețin puterea trebuie să schimbe modul în care fac lucrurile.

Justiția a învins în acest caz, deși a fost nevoie de mult, mult, mult, mult timp pentru ca acest lucru să se întâmple”, a declarat Jim Petro, care a scris împreună cu soția sa, Nancy, o carte despre condamnările nedrepte.

David Owens, a cărui firmă Loevy & Loevy reprezintă clienți condamnați pe nedrept și care l-a reprezentat pe Gillispie, a declarat că ei cred că suma de 45 de milioane de dolari stabilește un record în Ohio.

Nu este clar dacă Miami Township sau Moore vor încerca să facă apel în acest caz sau când ar putea primi Gillispie plata.

Gillispie și-a susținut cu tărie nevinovăția din prima zi. În 2021, un judecător din comitatul Montgomery l-a declarat pe Gillispie persoană închisă pe nedrept.

El a fost condamnat în cazul violului și răpirii unor surori gemene într-un atac și a unei a treia femei într-un al doilea atac. Dar juriul din procesul civil a constatat că Moore a încălcat drepturile lui Gillispie prin ascunderea unor probe care ar fi ajutat apărarea bărbatului și prin crearea unor proceduri de identificare nedrepte pentru victime.

Moore a pretins că un martor a făcut o identificare când nu a făcut-o, iar mai târziu le-a spus victimelor că s-ar putea să nu-l recunoască pe Gillispie în instanță pentru că acesta „și-a vopsit părul”. De asemenea, au fost prezentate dovezi că Moore nu a dezvăluit chitanțele de camping care arătau că Gillispie se afla în Kentucky când au avut loc crimele, au declarat avocații săi.

Nicio probă biologică nu l-a legat vreodată pe Gillispie de crime.

În timp ce era încarcerat, Gillispie s-a orientat spre artă prin mai multe mijloace. Astfel el a găsit o cale de eliberare, imaginându-și cum ar fi fost viața lui, dacă nu ar fi fost închis pe nedrept.

În 2020, lucrarea sa de artă reprezentând un model de rulotă de camping în miniatură a fost inclusă în „Marking Time: Art in the Age of Mass Incarceration” („Marcarea timpului: Arta în epoca încarcerării în masă”), o expoziție la Muzeul de Artă Modernă din New York.

După ce a fost eliberat, bărbatul a cumpărat și a restaurat o rulotă de camping.