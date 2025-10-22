search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Secretarul general al NATO merge la Washington pentru o întrevedere cu Trump

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va întâlni cu preşedintele american Donald Trump miercuri la Washington, se arată într-un comunicat al NATO, relatează dpa.

Mark Rutte FOTO EPA EFE jpg

Nu au fost planificate evenimente publice de presă, a precizat purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, marţi seară.

Întâlnirea are loc în contextul eforturilor diplomatice reînnoite ale lui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a vorbit săptămâna trecută la telefon cu preşedintele rus Vladimir Putin şi a anunțat planuri pentru o posibilă întâlnire cu liderul de la Kremlin la Budapesta.

Marți însă, mass-media americane, citând surse din administraţia Trump, au relatat că întâlnirea de la Budapesta a fost fie suspendată, fie amânată.

Ucraina speră că, dacă Putin nu face concesii, Trump va relua sprijinul pentru Kiev şi va aproba vânzarea către acesta de rachete de croazieră Tomahawk fabricate în SUA.

„Cu cât armele ucrainene ajung mai departe, cu atât va fi mai mare disponibilitatea Rusiei de a pune capăt războiului”, a apreciat preşedintele Volodimir Zelenski într-un mesaj video difuzat marţi seara.

Sprijinul politic şi militar pentru Ucraina va fi discutat vineri, la reuniunea aşa-numitei Coaliţii a Voluntarilor care va avea loc la Londra, fiind prezidată de prim-ministrul britanic Keir Starmer şi de preşedintele francez Emmanuel Macron. Rutte participă de regulă la aceste întâlniri ale principalilor susţinători ai Ucrainei.

Moscova neagă informațiile despre anularea pregătirilor pentru un summit Putin-Trump

Kirill Dmitriev, directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe și membru al echipei de negocieri a Kremlinului, a negat relatările din presa occidentală potrivit cărora pregătirile pentru un summit între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin au fost suspendate.

Dmitriev a afirmat că presa „denaturează comentariile” provenite de la surse de la Casa Albă cu privire la suspendarea pregătirilor pentru întâlnirea Putin-Trump de la Budapesta, cu scopul de a submina summitul.

„Pregătirile continuă ”, a spus el.

De asemenea, a distribuit o postare a ministrului ungar de externe, Péter Szijjártó, potrivit căreia susținătorii războiului vor încerca să creeze un climat informațional nevaforabil pentru a submina întâlnirea.

Un oficial anonim al Casei Albe a declarat reporterilor că SUA nu mai consideră necesară o întâlnire între ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat american Marco Rubio, ce trebuia să aibă loc premergător summitului Trump-Putin.

SUA

