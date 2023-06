Imagini apocaliptice în New York. Orașul american, cu cerul roșu și învăluit în fum VIDEO

Imagini ca dintr-un film postapocaliptic au fost surprinse în New York, după ce în Canada au izbucnit circa 100 de incendii forestiere. Aproximativ 25.000 de canadieni au fost obligați să îşi părăsească locuinţele.

În cadrul unui interviu acordat Fox News, Steve Milloy, membru al echipei de tranziție a Agenției pentru Protecția Mediului a președintelui Donald Trump de la acea vreme, a afirmat că fumul provocat de incendiile de vegetație din Canada nu prezintă „niciun risc pentru sănătate”, relatează The Guardian.

„Există cercetări EPA, s-au făcut multe studii clinice pe astmatici, pe astmatici vârstnici, pe copii, pe vârstnici cu boli cardiovasculare. Niciunul dintre ei nu a avut respirații șuierătoare", a declarat el.

Videoclipul a stârnit reacții furioase din partea utilizatorilor Twitter, care au precizat faptul că cercetări amănunțite arată că poluarea aerului poate fi mortală.

„Poluarea aerului, în special particulele fine precum cele din fum, este responsabilă pentru milioane de decese anual", se arată într-o postare publicată pe Twitter de Nick Mark, un pneumolog din Seattle, Washington.

Steve Milloy face parte din consiliul de administrație al Institutului Heartland. De asemenea, a lucrat anterior ca director de politică externă și strategie la Murray Energy Corp, o mare corporație americană din domeniul cărbunelui.

Specialiștii au declarat pentru The Guardian că cei mai expuși la risc pe fondul poluării intense a aerului sunt în special copiii, persoanele cu boli cronice și cele din clasa socio-economică inferioară, iar persoanele care fac parte din categoriile menționate ar trebui să evite ieșirile în aer liber, să își pună măști și să pornească purificatoarele de aer pentru a fi în siguranță.

De asemenea, premierul canadian Justin Trudeau l-a atacat dur pe Pierre Poilievre, liderul opoziției din Canada, pe care l-a acuzat că refuză să prezinte planuri concrete de combatere a schimbărilor climatice, conform The Guardian.

„Faptul că liderul opoziției consideră că incendiile de pădure care îi iau pe oameni din comunitățile lor și le distrug casele sunt o simplă distragere a atenției... este rușinos.

Adevărul este că nu are nimic de spus în această privință, deoarece refuză să prezinte un plan real de luptă împotriva schimbărilor climatice și nu face altceva decât să lupte împotriva planului nostru de luptă împotriva schimbărilor climatice. Dacă are un plan mai bun, să îl spună, pentru că îl așteptăm de mult timp! Dar el nu are niciun plan, încă se întreabă dacă acestea există, în timp ce Canada arde!", a afirmat Trudeau în Parlament.