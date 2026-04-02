Fostul consilier spiritual al lui Trump, acuzat de abuz sexual asupra unui minor, eliberat din închisoare după doar 6 luni

Fondatorul unei mega-biserici din Texas, care a pledat vinovat pentru abuz sexual asupra unui copil în anii ’80, a fost eliberat marți, după ce a executat șase luni într-o închisoare din Oklahoma.

Robert Preston Morris, în vârstă de 64 de ani, a ieșit din detenție imediat după miezul nopții, potrivit șefului de poliție Matt Clark din cadrul șerifului comitatului Osage, citat de CNN.

Anul trecut, Morris a pledat vinovat pentru cinci capete de acuzare privind acte indecente sau lascive asupra unui minor, în cadrul unui acord de recunoaștere a vinovăției. Acesta a primit o pedeapsă de 10 ani cu suspendare, dintre care primele șase luni au fost executate în închisoarea din comitatul Osage.

Victima avea 12 ani

Abuzurile au început în 1982, când victima avea 12 ani, iar Morris era un evanghelist itinerant cazat în Hominy, Oklahoma, la familia acesteia, potrivit procurorului general al statului Oklahoma, Gentner Drummond, al cărui birou a instrumentat cazul.

Morris a fost pastor senior al bisericii Gateway Church din suburbia Southlake, zona Dallas–Fort Worth, una dintre cele mai mari mega-biserici din Statele Unite. El a demisionat în iunie 2024, după apariția acuzațiilor victimei. Anul trecut a fost inculpat de un mare juriu din Oklahoma.

În urma condamnării, Morris trebuie să se înregistreze ca infractor sexual și va fi supravegheat de autoritățile din Texas printr-un acord interstatal. De asemenea, instanța a dispus să achite costurile detenției, inclusiv eventuale cheltuieli medicale, precum și despăgubiri către victimă.

Victima, Cindy Clemishire, aflată acum la peste 50 de ani, nu a răspuns imediat solicitării de comentarii. Totuși, într-o declarație făcută la momentul condamnării, aceasta a spus că „justiția a fost în sfârșit făcută” și că bărbatul care a manipulat-o, „a abuzat-o când avea 12 ani” va ajunge în spatele gratiilor.

Avocatul ei, Jeff Leach, a transmis că sunt „încurajați să știe că Morris mai are aproape zece ani de supraveghere prin probațiune, precum și o viață întreagă de statut de infractor sexual înregistrat”. Acesta a adăugat că victima va continua demersurile în instanțele civile.

„Ea caută în mod justificat o asumare completă a responsabilității, nu doar din partea lui Robert pentru faptele comise asupra ei în copilărie, ci și din partea celor care l-au protejat, l-au acoperit, au mințit pentru el și, în unele cazuri, au atacat-o pe Cindy în numele lui”, a spus Leach.

Abuzatorul mulțumește familiei că „a avut curajul să aducă totul la lumină”

Într-o declarație transmisă marți de unul dintre avocații lui Morris, Bill Mateja, acesta și-a cerut scuze victimei și familiei sale și a lăudat curajul lor de a vorbi public.

„Ceea ce i-am făcut lui Cindy în urmă cu decenii a fost greșit. Nu există altă explicație și nicio scuză. Îmi pare profund rău”, a transmis Morris.

„Am purtat această vină foarte mult timp și sunt recunoscător — cu adevărat recunoscător — că familia Clemishire a avut curajul să aducă totul la lumină. Cu mulți ani în urmă am încercat să îmi cer iertare în privat, iar, după cum a menționat recent tatăl lui Cindy, acesta mi-a oferit acea grație — o grație pe care nu o merit și pe care nu am considerat-o niciodată ca fiind ceva garantat.”

Biserica Gateway a fost fondată de Morris în anul 2000. Acesta a fost activ și în zona politică, fiind membru al fostului consiliu evanghelic consultativ al președintelui Donald Trump. Biserica l-a găzduit pe Trump în 2020, în campusul din Dallas, pentru o discuție despre relațiile rasiale și economie.