„DOGE nu mai există”. Departamentul care a fost condus de Elon Musk s-a desfiinţat mai devreme decât se prevedea

Departamentul eficacităţii guvernamentale (DOGE) a fost închis anticipat, în mod discret, înainte cu opt luni să-şi încheie activitatea în mod oficial, a confirmat în weekend, într-un interviu acordat Reuters, directorul Office of Personnel Management (OPM) Scott Kupor.

Acest program, foarte criticat, a fost creat în ianuarie şi a devenit un simbol al primelor luni ale celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump.

El viza să reducă în mod drastic cheltuielile statului federal şi a fost condus - timp de cinci luni - de către Elon Musk, patronul SpaceX, Tesla şi X, care a părăsit administraţia Trump în urma unei cerţi cu miliardarul, scrie News.

Scott Kupor a declarat duminică Reuters că DOGE ”nu mai există”.

Majoritatea funcţiilor acestui birou au fost ”absorbite” de OPM - agenţia Guvernului federal însărcinată cu resurse umane.

El a anunţat că DOGE nu mai era o ”entitate centralizată”, ca atunci când Trump l-a numit pe Musk în ianuarie.

Directorul OPM a anunţat totodată că ”îngheţarea” angajărilor la nivel guvernamental s-a încheiat.

Donald Trump a interzis agenţiilor federale - de la începutul celui de-al doilea mandat - să angajeze, dar nu şi în posturi pe care echipa sa le considera indispensabile aplicării legii în domeniul imigraţiei şi protecţiei siguranţei publice.

Scott Kupor şi-a nuanţat ulterior, duminică, pe reţele de socializare, anunţurile pe care le-a făcut la Reuters, fără să conteste faptele.

”Adevărul este că DOGE nu mai are o conducere centralizată, însă principiile sale rămân actuale - dereglementarea, eliminarea fraudei, risipei şi abuzurilor, modificarea funcţiei publice federale şi promovarea eficacităţii ca prioritate absolută”, a dat el asigurări pe X.

Atunci când Elon Musk conducea această comisie, a promis să facă economii în valoare de 1000 de miliarde de dolari la bugetul american.

La fel ca preşedintele argentinian Javier Milei, el a agitat o drujbă pentru a-şi arăta voinţa de a face reduceri în rândul funcţionarilor publici.

Potrivit site-ului DOGE, în continuare activ, programul a permis să se economisească, până în prezent, 214 miliarde de dolari, cu mult mai puţin decât promisiunea sa iniţială.

Presa scrie însă că această cifră este ”umflată”.

Programul ar urma să rămână în vigoare până în iulie 2026.