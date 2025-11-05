search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Cine sunt democratele care au câștigat cursa pentru guvernator în New Jersey și Virginia

Publicat:

Democrata Abigail Spanberger a câștigat marți cursa pentru funcția de guvernator al Virginiei, prima femeie aleasă în această funcție. O altă democrată, Mikie Sherrill, a fost aleasă guvernator al statului New Jersey.

Abigail Spanberger este noua guvernatoare a statului Virginia FOTO EPA-EFE
Abigail Spanberger este noua guvernatoare a statului Virginia FOTO EPA-EFE

Fosta congresmenă și ofițer CIA, Spanberger  l-a învins pe viceguvernatorul republican al statului Virginia, Winsome Earle-Sears.

În Virginia, cursa a oscilat între câștigători democrați și republicani, iar rezultatul poate fi indicator pentru starea de spirit a electoratului înainte de alegerile de la jumătatea mandatului de anul viitor.

Statul din sudul Statelor Unite găzduiește Pentagonul și mulți dintre funcționarii federali care au fost afectați de reducerile drastice de cheltuieli ale administrației Trump.

Spanberger, fost ofițer CIA și cu trei mandate în Congres, care a făcut campanie alături de fostul președinte Barack Obama weekendul trecut, va deveni prima femeie aleasă la conducerea acestui stat.

„În această seară, am transmis un mesaj întregii lumi”, le-a spus democrata susținătorilor săi, marți seară.

Ea a declarat că statul ei „a ales pragmatismul în detrimentul partizanatului și «commonwealth-ul nostru în detrimentul haosului». Spanberger a adăugat că victoria ei „poate fi un exemplu pentru restul națiunii”.

Ea preia funcția după patru ani sub conducerea republicanului Glenn Youngkin.

Virginia se învecinează la nord cu statul Washington DC, cu înclinații liberale, iar mulți locuitori lucrează în capitala SUA sau pentru guvernul federal. Dar statul are și grupuri mari de alegători conservatori în districtele rurale, precum și alegători indeciși.

Spanberger a subliniat impactul economic al reducerilor bugetare ale lui Trump asupra guvernul federal, care au afectat ocuparea forței de muncă în Virginia, și a candidat pe o platformă de îmbunătățire a traiului.

Comitetul Național Democrat (DNC) a salutat victoria lui Spanberger drept „o respingere răsunătoare a sistemului egoist și corupt al lui Trump”.

„Este timpul ca republicanii să prețuiască scurta lor perioadă la putere - pentru că democrații vor continua să câștige, iar noi avem o viziune pentru această țară care este mult mai mare decât construirea unei săli de bal”, a declarat președintele DNC, Ken Martin.

Republicanul Earle-Sears a lăudat economia Virginiei sub conducere conservatoare și s-a concentrat pe subiecte culturale precum problemele transgender, pe care republicanii le-au folosit cu succes ca punct de discuție în alegerile prezidențiale de anul trecut.

Trump nu l-a susținut oficial pe Earle-Sears, deși i-a încurajat pe alegătorii din Virginia să-i susțină pe toți candidații republicani la alegeri.

Cine e noua guvernatoare a statului New Jersey

Mikie Sherrill, aleasă în Camera Reprezentanților, este absolventă a Academiei Navale a SUA, pilot de elicopter și fost procuror federal. A intrat în politică în 2018, pe fondul sentimentului anti-Trump din primul mandat al actualului președinte republican.

Mikie Sherrill este noua guvernatoare a statului New Jersey FOTO EPA-EFE
Mikie Sherrill este noua guvernatoare a statului New Jersey FOTO EPA-EFE

Congresmena l-a învins pe republicanul Jack Ciattarelli, un fost legislator al statului. 

Sherrill a transmis că victoria sa electorală va aduce „o nouă zi” pentru stat.

„Știu că sunt vremuri grele. Știu că nu toată lumea m-a votat - dar lucrez pentru toată lumea”, a spus ea.

Ea le-a transmis susținătorilor că va respecta principiile fondatoare ale SUA și a menționat că aceste curse transmit un mesaj președintelui american Donald Trump.

„Nu vom ceda impulsurilor noastre mai întunecate”, a subliniat democrata. „Aici, în New Jersey, știm că această națiune nu a fost și nici nu va fi vreodată condusă de regi. Depunem jurământ față de Constituție, nu față de un rege.”

Cursa pentru conducerea statului a fost strânsă într-un stat tradițional albastru. Ciattarelli a fost susținut de președintele Donald Trump, iar cursa este considerată un indicator pentru alegerile de la jumătatea mandatului de anul viitor, unde democrații speră să încline controlul Congresului în favoarea lor.

Ambii candidați s-au concentrat pe costul vieții. Ciattarelli, om de afaceri și fost reprezentant republican al statului, a pledat pentru reducerea cotelor de impozitare pentru persoane fizice și juridice și utilizarea unei noi formule de finanțare a școlilor pentru a scade taxele.

Sherrill a făcut campanie pentru stimulente fiscale pentru noi dezvoltări imobiliare și înghețarea creșterilor tarifelor la utilități.

Guvernatorii statelor sunt figuri cheie în SUA, cu autorități care controlează multe aspecte ale vieții americane, de la educație la dreptul la avort. 

În New Jersey, guvernatorii sunt limitați la două mandate consecutive. Dar pot avea mandate neconsecutive. Al treilea stat american și una dintre cele 13 colonii originale ale SUA, New Jersey a avut ultima dată un guvernator republican în 2018.

SUA

