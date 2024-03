Ce avere are și cât câștigă de fapt Donald Trump. Cum și-ar fi supraestimat valoarea activelor

Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, se află sub lumina reflectoarelor din nou, de data aceasta pentru depășirea un termen limită crucial legat de o hotărâre civilă masivă împotriva sa, în statul New York. Potrivit unui judecător, Trump și-ar fi supraestimat valoarea activelor, iar acum trebuie să facă față consecințelor financiare. Așadar, ce avere deține, cu adevărat, Donald Trump?

Fostul președinte al SUA, Donald Trump, se confruntă luni cu termenul limită pentru a depune o garanție care acoperă o hotărâre civilă de 454 de milioane de dolari împotriva sa, într-un caz din statul New York, după ce un judecător a constatat că și-a supraestimat valoarea activelor, informează Reuters.

Avocații săi au spus instanței că este imposibil pentru el să strângă atât de mulți bani. Într-o postare de vineri pe Truth Social, platforma sa de socializare, Trump a spus că nu a făcut nimic rău. Neafișarea garanției ar putea duce la confiscarea bunurilor sale, potrivit procurorului general din New York, Letitia James.

Conform informațiilor disponibile din documentele judiciare și declarațiile financiare federale, Trump se mândrește cu un cont impresionant de numerar.

Bani gheață

Trump a spus, vineri, într-o postare pe Truth Social că are „aproape cinci sute de milioane de dolari în numerar”. Într-o depoziție din aprilie 2023 cu procurorul general din New York, Letitia James, acesta a spus că are „în mod substanțial peste 400 de milioane în numerar”. Acest număr a crescut față de dezvăluirile anterioare ale lui Trump.

O declarație de situație financiară din 30 iunie 2021, pe care Trump a prezentat-o instanței a arătat că avea numerar și echivalent de numerar în valoare de 293,8 milioane de dolari la acea vreme.

Trump are o varietate de surse de venit, arată declarațiile sale de avere, depuse la guvernul federal în august 2023.

În 2022, Trump a raportat venituri de cel puțin 537 de milioane de dolari legate de terenuri de golf și hoteluri, 30,4 milioane de dolari în taxe de licență și redevențe, 26,5 milioane de dolari din taxe de administrare și 61,1 milioane de dolari în distribuții din participația sa în clădiri precum 1290 Avenue of the Americas din New York.

De asemenea, fostul președinte al SUA a câștigat 6,2 milioane de dolari din discursuri și 116.103 de dolari din pensii de la Screen Actors Guild și de la Federația Americană a Artiștilor de Televiziune și Radio.

În plus, el a raportat venituri de 268,7 milioane de dolari din hotelul său din Washington DC, inclusiv un câștig din vânzarea proprietății și aproape 1 milion de dolari din vânzarea a două elicoptere.

Ce proprietăți deține fostul președinte

Donald Trump deține hoteluri, clădiri de birouri, clădiri rezidențiale, terenuri de golf și proprietăți. O situație financiară din iunie 2021 a enumerat câteva dintre cele mai valoroase proprietăți ale sale, cum ar fi 40 Wall Street, o clădire de birouri din New York, Trump Tower din Manhattan și stațiunea Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida.

Declarația financiară arăta că proprietățile sale valorau, la acea vreme, 4,3 miliarde de dolari, în timp ce Trump datora un total de 439,2 milioane de dolari în împrumuturi și alte datorii. Se spunea că averea sa netă era de 4,5 miliarde de dolari. Printre proprietățile sale majore, cluburile de golf valorau 1,76 miliarde de dolari, clădirile din New York precum Trump Tower și Trump Plaza valorau 524,7 milioane de dolari, respectiv 33,4 milioane de dolari, iar participațiile sale la două clădiri deținute în comun cu Vornado au fost de 645,6 milioane de dolari.

În cazul proprietăților din New York, judecătorul a decis că Trump a supraestimat valoarea unora dintre ele de-a lungul anilor. Valoarea 40 Wall Street a fost „umflată” cu 120 de milioane de dolari în 2015, în timp ce valoarea a fost supraestimată cu 147 de milioane de dolari în 2014.

Judecătorul a calificat valoarea estimată a pentru Mar-a-Lago drept „frauduloasă” și a scris că este estimat „posibil cu un miliard de dolari sau mai mult” peste valoarea sa de piață.

Truth Social

Rețeaua Truth Social valorează aproximativ 6 miliarde de dolari, potrivit unui document de tranzacționare a acțiunilor către o companie cu care urmează să fuzioneze. Acțiunile lui Trump în valorează, în prezent, aproximativ 3,6 miliarde de dolari, iar procentul din participația sa ar putea ajunge între 58,1% și 69,4%. Trump nu poate să-și vândă acțiunile sau să facă împrumuturi timp de șase luni de la finalizarea fuziunii.