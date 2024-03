O săptămână grea pentru Donald Trump. Fostul președinte este la un pas de a fi executat silit pentru o amendă de jumătate de miliard de dolari

Viața lui Donald Trump a fost zguduită de falimente, scandaluri personale, destituiri, câștiguri și pierderi ale alegerilor, însă nimic nu se compară cu criza personală și financiară cu care se confruntă fostul și, posibil, viitorul președinte în această săptămână.

Potrivit CNN, Trump se luptă să plătească o amendă în valoare de aproximativ jumătate de miliard de dolari luni, pentru a opri statul New York să îi pună sechestru pe active, în urma unei decizii judecătorești de fraudă.

Trump susține însă că în curând va obține un câștig financiar masiv printr-un acord pentru a-și face compania media publică ce promite să adauge aproximativ 3 miliarde de dolari la averea sa netă - chiar dacă acest lucru nu va atenua criza de lichidități pe termen scurt.

Însă el se confruntă și cu alte probleme din cauză că tot azi va afla dacă va deveni primul fost președinte care va fi judecat. Cazul, legat de plata către o actriță de filme pentru adulți înainte de alegerile din 2016, ar putea duce la condamnarea penală a lui Trump până la alegerile din noiembrie.

Fostul președinte se luptă în prezent pe mai multe fronturi pentru a amâna alte trei procese penale, la care a pledat nevinovat.

Imperiul lui Trump este în pericol

Cel mai mare pericol imediat pentru fostul președinte constă în necesitatea de a plăti o cauțiune în valoare de 464 de milioane de dolari, inclusiv dobânzi, după ce el, fiii săi și Organizația Trump au fost găsiți vinovați de fraudă masivă de un judecător după un proces civil.

Plata este necesară pentru a-i permite lui Trump să facă apel și pentru a evita amenințarea procurorului general al New Yorkului, Letitia James, de a-l deposeda de activele și imperiul său imobiliar dacă nu poate plăti.

Avocații lui Trump au cerut judecătorilor de apel să reducă sau să amâne decizia pentru câștiguri dobândite ilegal, dar aceștia încă nu s-au pronunțat. Echipa sa de avocați a declarat săptămâna trecută că suma cauțiunii este o imposibil de adunat pentru Trump, a cărui avere este legată de zgârie-nori și stațiuni de golf. De asemenea, mai mult de 30 de companii de asigurări au refuzat să subevalueze cauțiunea.

Echipa sa legală a mai spus că nu ar trebui să fie obligat să vândă active pentru a respecta termenul limită, deoarece acest lucru ar crea o vânzare cu reducere devastatoare pentru afacerea sa. Trump a fost deja forțat să găsească o cauțiune garantată de o firmă de asigurări pentru mai mult de 90 de milioane de dolari în timp ce face apel la o decizie de defăimare dată de un juriu într-un caz deschis împotriva sa de către scriitoarea E. Jean Carroll.

Este posibil ca Trump să găsească un donator sau donatori privați care să îl ajute să plătească suma cu puțin timp înainte de expirarea termenului. Și nu este inevitabil ca eșecul său să determine imediat acțiuni din partea lui James.

Ea ar putea începe căutarea activelor, de exemplu, prin citarea lui Trump pentru detalii complete ale situației sale financiare. Dar procurorul general al New Yorkului a depus deja documente la instanță care sugerează că domeniul Seven Springs și terenul de golf din comitatul Westchester, New York, în afara Manhattanului, ar putea fi printre primele sale ținte.

La fel ca în celelalte cazuri legale în curs, fostul președinte a înlocuit o apărare politică cu una legală, susținând că este victima unei persecuții menită să îl țină departe de putere.

În weekend, Trump a pregătit terenul pentru un nou asalt politic, trimițând o serie de apeluri frenetice de strângere de fonduri - inclusiv una intitulată „Maniacii vor să preia Trump Tower” - și a pretins că stă în calea guvernului care încearcă să pună mâna pe milioanele sale de susținători.

Cum ar putea decurge o confiscare a activelor

Consecințele unei confiscări de active ar putea fi devastatoare pentru Trump și ar putea distrage atenția de la campania sa pentru alegerile generale.

„Dacă nu poate oferi garanția, și instanța nu îi acordă o dispensă de la necesitatea de a oferi garanția, începând de marți, procurorul general al New York-ului, Letitia James, poate începe să încerce să execute proprietății sale, care ar fi divizate în trei categorii", a declarat specialistul în infracțiuni financiare Mitchell Epner la CNN, sâmbătă.

O categorie ar putea acoperi numerarul și conturile bancare și de valori mobiliare. A doua ar cuprinde bunurile personale, de la îmbrăcăminte la vehicule și avioane. A treia conține imobiliarele.

„Pe acest spectru, numerarul poate fi confiscat cel mai rapid; bunurile personale vor dura ceva mai mult. Imobilele durează cel mai mult, dar acest proces va începe marți. Și odată ce începe, el nu poate face nimic pentru a opri acest lucru să se întâmple”, a spus Epner.

Spectacolul unui nominalizat la alegerile prezidențiale care trece printr-un astfel de dezastru ar fi exploziv și ar putea avea consecințe politice imprevizibile.

Acest lucru ar putea explica de ce nu există încă nicio indicație că James vizează Turnul Trump - una dintre citadelele imperiului său - în ciuda afirmațiilor fostului președinte din weekend.

În timp ce Trump a folosit cu succes cele patru acte de acuzare penală pentru a-și consolida baza de susținători în rândul votanților republicani din alegerile primare, țara intră într-un teritoriu fără precedent, cu un nominalizat prezidențial care se confruntă cu o presiune financiară severă ca rezultat al unei hotărâri privind fraudarea.

Gama impresionantă de amenințări legale care planează asupra lui Trump ar fi copleșitoare pentru orice acuzat, cu atât mai mult pentru un potențial președinte, și ridică posibilitatea ca el să alienze și mai mult alegătorii republicani moderați, independenți și din suburbiile care l-au ajutat pe Biden să îl înlăture după un singur mandat, în 2020.

Judecătorul Arthur Engoron a constatat că fostul președinte, fiii săi și firma sa au supraevaluat timp de ani valoarea activelor pentru a obține un tratament mai bun de la firmele de asigurări și bănci într-un mod care amenința integritatea sistemului financiar.

Duminică, Trump a folosit rețeaua Truth Social pentru a-i ataca pe procurorul și judecătorul cazului, amestecând apărarea sa legală cu campania sa. „ACEȘTIA NU SUNT OAMENII CARE AU FĂCUT AMERICA MARE, ACEȘTIA SUNT OAMENII CARE DISTRUG AMERICA!”, a scris Trump.

Casa Albă a făcut tot posibilul să nu comenteze cazul, pentru a evita să îi ofere lui Trump mai multă muniție politică.

Dar unii democrați susțin că acum el află că legea nu îi favorizează pe cei bogați și faimoși.

„Este credința mea că toți oamenii ar trebui să fie tratați egal în fața legii”, a spus deputata democrată Alexandria Ocasio-Cortez la CNN. „Iar dacă confiscarea de active ar fi urmărită pentru orice alt american, atunci Donald Trump ar trebui tratat la fel”, a continuat aceasta.

Trump așteaptă un avans financiar masiv

În ciuda problemelor sale cu banii, Trump ar putea primi un impuls masiv încă de marți când se va încheia o fuziune între Trump Media and Technology Group și Digital World Acquisition Corp., o companie-mamut.

Fostul președinte nu va putea să-și folosească noua sa avere pe hârtie pentru a-și finanța cauțiunea, deoarece este restricționat să-și vândă acțiunile timp de șase luni - iar dacă o face în cele din urmă, valoarea titlurilor ar putea scădea brusc.

Există și preocupări pe termen lung cu privire la perspectivele firmei, care este minusculă în comparație cu giganții rețelelor sociale precum X sau Facebook.

Cu toate acestea, acordul de fuziune prevede ca Trump să dețină aproximativ 79 de milioane de acțiuni ale noii companii publice - și potențial zeci de milioane în plus dacă sunt atinse anumite obiective. Săptămâna trecută, Digital World era tranzacționată în jur de 43 de dolari, deși în cele din urmă a revenit. Dar participația lui Trump ar putea fi în jur de 3 miliarde de dolari, cel puțin inițial.

Un proces penal iminent ar putea intra în linie dreaptă

Judecătorul Juan Merchan a amânat procedurile cel puțin până la mijlocul lunii viitoare, după ce mai mult de 100.000 de documente au fost furnizate de procurorul general al SUA pentru Districtul de Sud al New Yorkului legate de urmărirea penală a lui Michael Cohen, fostul avocat al lui Trump, care este un martor cheie în caz.

Avocații fostului președinte cer acum o amânare de 90 de zile sau chiar respingerea a 34 de capete de acuzare pentru falsificarea înregistrărilor de afaceri. Merchan ar putea indica luni dacă amânarea pe care a dat-o deja este suficientă pentru a permite procesului să avanseze.

Trump a prezentat cazul în același mod ca pe celelalte - ca pe o încercare de a-l ține departe de Casa Albă. Fostul președinte a pledat de asemenea nevinovat în alte trei cazuri penale - două privind încercarea sa de a răsturna alegerile din 2020 și unul referitor la documentele clasificate găsite la stațiunea sa Mar-a-Lago după ce a părăsit Casa Albă.

Unii analiști juridici, între timp, susțin că procesul din Manhattan este cel mai puțin amenințător caz penal pentru Trump, deoarece este puțin probabil să ducă la închisoare, chiar dacă este găsit vinovat.

Și deoarece presupusa faptă datează de dinainte de alegerile din 2016, există și argumentul că impactul său asupra unei alegeri generale opt ani mai târziu ar putea fi limitat.

Dar America nu a mai văzut niciodată un fost președinte care să fie judecat pentru nimic - cu atât mai puțin cu doar câteva luni înainte de ziua în care le va cere alegătorilor un al doilea mandat.