Ce averi au candidații la Primăria Capitalei

Declarațiile de avere ale potențialilor candidați pentru Primăria Capitalei arată atât competitori care au colecție de mașini de epocă sau venituri generoase în conturile bancare, dar și politicieni cu puține bunuri.

Încă aflat la un pas de anunțarea oficială în cursa pentru București, Cătălin Cîrstoiu, favoritul PSD-PNL pentru a doua cea mai votată funcție din România, are o declarație de avere solidă. Cîrstoiu are un apartament în București și o casă de locuit în Mogoșoaia (Ilfov), dar și un teren intravilan tot în Mogoșoaia. Potrivit propriilor estimări, din ultima declarație de avere, depusă în iulie 2023, valoarea bijuteriilor e estimată la 150.000 de euro. Medicul deține o mașină Cadillac (an de fabricație 2008), având dați cu împrumut 4,82 milioane de lei, precum și 138.000 de euro.

Grosul banilor i-a luat de la Spitalul Universitar, circa 450.000 de lei în anul 2022, iar alți 390.000 de lei au fost dividende. În conturi are peste 1,5 milioane de lei, aproximativ 400.000 de euro și 52.000 de dolari.

Colecționarul de mașini

Actualul primar al Sectorului 5 și pretendent la prima funcție din Capitală, Cristian Popescu Piedone, are o casă de locuit în București, patru terenuri intravilane în Bragadiru (Ilfov), evidențiindu-se prin mașinile de epocă. Conform ultimei declarații de avere, Piedone are trei Cadillac-uri (ani de producție 1968, 1973 și 1974), un Oldsmobil (1959) și un Mercedes (1996). De altfel, pasiunea pentru mașini pare să fie una de familie, dat fiind că și fiul său, Vlad Piedone, anunțat drept candidat la Sectorul 5, are 6 mașini de epocă.

Cristian Popescu Piedone are în conturi economii de 50.000 de euro și 691 de dolari. În ceea ce privește veniturile, în 2022 Piedone a primit doar 45.000 de lei, în condițiile în care în luna mai a acelui an a fost condamnat definitiv la închisoare.

Cazul Nicușor Dan

Primarul în funcție, Nicușor Dan, nu are pe numele său nicio casă, acesta stând în chirie în București. Edilul deține un teren intravilan la Predeal, o mașină Citroen din 1986 și a dat bani cu împrumut unei persoane fizice: 20.000 de euro. În schimb, Dan are un credit de 100.000 de euro, plus două împrumuturi la persoane fizice, în valoare totală de 52.000 de euro. Singurul venit al acestuia a fost cel de primar general – 195.910 de lei.

Candidatul AUR și împrumuturile

Mihai Enache, candidatul AUR pentru Capitală, are o casă de locuit în Bucșani (Dâmbovița), un teren intravilan în aceeași localitate, o mașină din 2017, iar în conturi – 3.000 de lei și 1.000 de euro. A acordat 135.000 de lei cu împrumut, dar la rândul său are împrumutați 60.000 de euro și 50.000 de lei de la două persoane fizice. Singurul venit (117.600 de lei în 2022) a fost cel de la Primăria Sectorului 4, unde, când a depus declarația de avere, în aprilie 2023, era director.

Cîrstoiu, pus față-n față cu Firea și Burduja

Medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul Coaliției la Primăria Capitalei, a fost chemat la Palatul Victoria, unde a fost pus față în față cu liderii PNL și PSD București, Sebastian Burduja și Gabriela Firea, pentru a discuta despre alegerile care urmează pe 9 iunie. Gabrielei Firea și lui Sebastian Burduja li s-a propus să coordoneze campania candidatului pentru București, dat fiind că ei sunt lideri de filiale și au acceptat, conform secretarului general al PSD, Paul Stănescu. Prin urmare, inclusiv rezultatul, oricare ar fi acesta, victorie sau eșec pe 9 iunie, ar fi decontat de cei doi, susțin surse de la vârful PNL.

Cîrstoiu le-ar fi cerut sprijinul celor doi lideri pentru alegerile din 9 iunie, susțin surse din Coaliție, pentru a se putea acomoda cu provocările legate de o administrație cum e Bucureștiul. Gabrielei Firea i s-a propus să meargă pe lista pentru europarlamentare, urmând a-i fi găsit un loc eligibil cât mai în față, potrivit informațiilor „Adevărul“. Informația privind un loc pe liste a și fost confirmată de secretarul general al PSD.