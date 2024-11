Alegeri în SUA. Ameninţări cu bombă false la secţii de votare din mai multe state. FBI spune că e lucrătură rusească

Ameninţări false cu bombă care păreau să provină în multe cazuri din domenii de email ruseşti au vizat marţi secţii de votare din mai multe state americane, a anunţat FBI - relatează Reuters.

"Niciuna dintre ameninţări nu a fost considerată credibilă până în prezent", a declarat FBI într-un comunicat, adăugând că integritatea alegerilor se numără printre cele mai importante priorităţi ale biroului.

"Cel puţin două secţii de votare vizate de ameninţările false cu bombă în statul Georgia, aflat în plină bătălie electorală, au fost evacuate pentru scurt timp marţi.

Cele două locaţii din comitatul Fulton au fost redeschise după aproximativ 30 de minute, au declarat oficialii, iar comitatul solicită un ordin judecătoresc pentru a prelungi programul de votare al locaţiei după ora limită 19:00 din acest stat.

Secretarul de stat republican din Georgia, Brad Raffensperger, a dat vina pe intervenţia Rusiei pentru farsele cu bombe din ziua alegerilor. Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii.

FBI nu a dat detalii cu privire la statele care au primit ameninţările, deşi un oficial a declarat pentru Reuters că numai Georgia a primit peste două duzini de ameninţări, dintre care majoritatea au avut loc în comitatul Fulton.

Un oficial de rang înalt din biroul lui Raffensperger, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a declarat că farsele cu bombă din Georgia au fost trimise de la adrese de email care au fost folosite de ruşi pentru a interveni în alegerile anterioare din SUA.

Ameninţările au fost trimise către mass-media americane şi către cele două secţii de votare, a declarat oficialul. "Este foarte probabil să fie vorba de Rusia", a declarat oficialul.

Anterior FBI a a emis un avertisment cu privire la videoclipuri care pretind în mod fals că provin de la oficiali federali de aplicare a legii.

Vicepreşedinta democrată Kamala Harris şi fostul preşedinte republican Donald Trump sunt într-o cursă strânsă pentru Casa Albă. Sondajele de opinie sugerează că cursa este prea strânsă pentru a fi decisă.

Ameninţările false cu bombă sunt cel mai recent exemplu de presupusă interferenţă rusă în alegerile din 2024.

La 1 noiembrie, oficiali ai serviciilor de informaţii americane au avertizat că actori ruşi au fabricat un videoclip care arată în mod fals că haitieni votează ilegal în Georgia. Oficialii serviciilor de informaţii au constatat, de asemenea, că ruşii au creat un alt videoclip fals în care o persoană asociată cu candidata Harris la preşedinţie era acuzată în mod fals că a acceptat mită de la un artist.

Agenţiile de informaţii americane au acuzat, de asemenea, Rusia de amestec în alegerile prezidenţiale anterioare din SUA, în special în cursa din 2016 pe care Trump a câştigat-o împotriva candidatei democrate Hillary Clinton.

Alte incidente

Un bărbat a fost arestat în nordul statului New York după ce a ameninţat să incendieze o secţie de votare, relatează The Associated Press.

Bărbatul s-a dus să voteze la Fowler, o localitate situată în apropiere de frontiera cu Canada, către ora locală 6.30 (13.30, ora României), anunţă într-un comunicat Poliţia statului New York.

Bărbatului, care a fost condamnat în trecut cu privire la o infracţiune, i s-a spus că nu poate vota, pentru că nu s-a reînregistrat după ce a fost eliberat din închisoare.

El s-a înfuriat şi a ameninţaty că se va întoarce cu o armă sau că da foc secţiei, potrivit poliţiei.

El a reuşit să fugă, însă a fost reţinut ulterior de către poliţia statului şi condus la un comisariat pentru a fi interogat.

Acuzaţii împotriva acestuia urmează să fie formulate în mod oficial.

Poliţia Capitoliului anunţă că a arestat marţi, în timpul unui control de securitate la Centrul Vizitatorilor la Capitoliu, un bărbat care mirosea a benzină şi care avea asupra sa un pistol de semnalizare şi o lanternă, relatează The Associated Press.

Poliţia a anulat vizitele publice ale Capitoliului în tot restul zilei de marţi.

Ea anunţă că anchetează în continuare.

Această arestare intervine în contextul în care autorităţile se află în stare de alertă sporită în probleme de securitate la Washington şi au consolidat patrulele în zone din centrul capitalei americane şi din zona Casei Albe în ziua alegerilor.