Politologul Dmitri Evstafiev, devenit un propagandist al regimului Putin, s-a pronunțat în emisiunea unui alt propagandist celebru din Rusia, Vladimir Soloviov, pentru bombardarea României.

Motivul invocat de Evstafiev este că românii „au devenit aroganți”.

„Bombardarea este obligatorie! Încep să fiu de acord cu Vladimir Rudolfovici (Soloviov, n. red.). Dar nu aș bombarda Polonia acum. Trebuie să negociem cu ei în viitor”, a spus profesorul rus, care probabi și-a atenuat puțin retorica la adresa Varșoviei în urma divergențelor fostei conduceri a acesteia cu Kievul pe tema tranzitului cerealelor.

„I-aș bombarda pe români. Știți de ce? Au devenit prea aroganți. Și pe români i-aș pune la locul lor. I-aș bombarda, dar nu așa cum este lovită Gaza acum. Am putea să o facem mai ușor, nu e nevoie ca în Gaza. Dar câteva baze militare românești le-aș bombarda. Aceste baze, folosite pentru ajutorul militar, muniție și altele”, a insistat el.

Profesor de economie la o Școala Superioară de Economie din Moscova, înființată în 1992 după modelul The London School of Economics and Political Science, Vladimir Evstafiev a decăzut în ultimii ani la rolul de propagandist al regimului Putin.

Din acest rol, profesorul rus face declarații nedemne pentru statutul său academic, cum ar fi că Occidentul și-a propus să divizeze Rusia cu „Nutella, drumuri asfaltate și vase de toaletă”.

Vladimir Soloviov s-a pronunțat în repetate rânduri pentru lansarea unor bombardamente asupra țărilor care susține Ucraina, dar a fost temperat la un moment dat de unii analiști militari care i-au explicat că un astfel de act ar însemna un atac direct împotriva NATO și doar Statul Major al armatei ruse pot lua decizii în acest sens.

Declarația lui Evstafiev cu privire la bombardarea unor „baze militare românești” vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulțumit României și altor țări pentru ajutorul antiaerian acordat țării sale.

De asemenea, Zelenski a salutat deschiderea în România a centrului de pregătire a piloţilor pentru operarea avioanelor F-16, unde se vor antrena şi aviatori ucraineni.