Putin anunță că Rusia este „gata să restabilească” relațiile cu Europa. Ce condiții pune

Președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia este dispusă să readucă relațiile diplomatice cu Europa la nivelul de dinaintea invaziei din Ucraina, în ciuda faptului că legăturile politice și economice se află la cel mai scăzut punct din ultimele decenii, potrivit Moscow Times.

Vorbind la Kremlin, în fața noilor ambasadori străini, Putin a afirmat că dialogul oficial cu statele europene a fost „înghețat”, iar contactele de afaceri s‑au redus drastic.

Președintele rus a transmis că o eventuală relansare a dialogului depinde de „respectarea intereselor naționale” și de luarea în considerare a preocupărilor de securitate ale Rusiei.

Putin a invocat „rădăcinile istorice” ale relațiilor cu Europa și exemplele de cooperare culturală și economică din trecut.

„Ne-am dori să credem că, în timp, situația se va schimba totuși, iar statele noastre vor reveni la un dialog normal și constructiv", a spus liderul rus, subliniind că „respectul pentru interesele naționale și luarea în considerare a preocupărilor legitime de securitate" sunt condițiile sale prealabile pentru o revenire la relații amiabile.

Liderul de la Kremlin a adăugat:

„Rusia a fost și rămâne dedicată exact acestor abordări și este pregătită să restabilească nivelul relațiilor de care avem nevoie".

Declarațiile lui Putin vin în contextul în care unii lideri europeni au sugerat recent necesitatea unei noi formule de comunicare cu Moscova.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a afirmat că „a sosit momentul” pentru reluarea dialogului la nivel înalt, iar Emmanuel Macron, președintele Franței, a vorbit despre crearea unui „cadru” pentru discuții directe cu Kremlinul.

Comisia Europeană a transmis însă că nu vede încă semne de deschidere din partea Rusiei.

În paralel, la Bruxelles există temeri că Europa ar putea fi marginalizată în discuțiile privind viitoarele negocieri de pace, dominate până acum de Kremlin și de administrația americană.