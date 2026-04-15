Moscova recunoaște că avionul Azerbaijan Airlines, prăbușit în 2024, a fost doborât accidental de apărarea antiaeriană rusă

La un an și jumătate după tragedie, Rusia a admis oficial că aeronava Embraer 190 aparținând companiei Azerbaijan Airlines a fost lovită de sistemele sale de apărare antiaeriană, în urma unei „acțiuni neintenționate”, potrivit unei declarații comune a ministerelor de Externe din Rusia și Azerbaidjan.

Incidentul s-a produs în decembrie 2024 și s-a soldat cu moartea a 38 de persoane. La bordul aeronavei se aflau 67 de oameni (62 de pasageri și 5 membri ai echipajului), iar 29 au supraviețuit, mulți dintre ei fiind grav răniți.

Potrivit autorităților, avionul opera cursa Baku–Grozny atunci când nu a primit permisiunea de aterizare în Grozny și Makhachkala, deviat ulterior spre Aktau, unde s-a prăbușit la aproximativ trei kilometri de aeroport, în timpul unei încercări de aterizare de urgență.

Recunoașterea oficială a venit după luni de tensiuni diplomatice între Rusia și Azerbaidjan. Încă din 2024, președintele Ilham Aliyev a acuzat public partea rusă, iar în 2025 a fost luată în calcul inclusiv inițierea unui proces internațional, relatează publicația Azertac.

Abia în octombrie 2025, președintele rus Vladimir Putin a admis că aeronava a fost avariată de sistemele de apărare antiaeriană rusești. Ulterior, Moscova a acceptat discutarea despăgubirilor pentru victime și familiile acestora.

Experții citați în presă subliniază că recunoașterea oficială a venit în contextul presiunilor constante exercitate de Azerbaidjan, care a cerut în mod repetat stabilirea responsabilităților pentru tragedie. Relațiile dintre cele două state au fost afectate semnificativ de incident.