FSB spală propagandă pro-Kremlin prin ademenirea unor ținte inocente din Occident și SUA

Serviciile secrete ruse desfășoară programe sistematice de influență prin care injectează propagandă pro-Kremlin via ținte occidentale și americane implicate fără voia lor, potrivit unor informații de la agenții de informații ale SUA recent declasificate, relatează CNN.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) încearcă să influențeze politicile și opinia publică din Occident prin intermediul unor agenți ruși care stabilesc relații de încredere cu persoane influente din SUA și din Occident, acestea fiind manipulate să disemineze narațiuni care susțin obiectivele Kremlinului.

„Aceste operațiuni în scop de influență sunt concepute pentru a fi în mod deliberat la scară mică, obiectivul general fiind ca persoane din SUA [și] din Occident să prezinte aceste idei, aparent organice”, a declarat pentru CNN un oficial american autorizat să discute despre acest material.

„Operațiunile de influență prin cooptare se clădesc în primul rând pe relații personale ... ei formează relații de încredere ca apoi să profite de acest lucru pentru a promova pe ascuns agenda FSB-ului”, a explicat el.

Unele campanii s-au dovedit eficiente în plantarea de narațiuni rusești în presa occidentală. De pildă, Maxim Grigoriev, președintele unui ONG rusesc, în discursuri la ONU, a prezentat un studiu fals în care se susținea că grupul umanitar Căștile Albe - care operează în Siria - a administrat o piață neagră de organe umane și a falsificat atacuri chimice ale președintelui sirian Bashar al-Assad, cu care Rusia este aliată. Aceste afirmații au ajuns în cele din urmă într-un reportaj al postului de televiziune de extremă-dreapta OANN din Statele Unite, potrivit materialelor din surse deschise furnizate de oficial.

Portavoce pentru propaganda Kremlinului

Totuși, oficialul citat a subliniat că persoanele cu care au intrat în legătură agenții ruși și care au devenit în cele din urmă portavoce pentru propaganda rusă nu erau de fapt conștiente de faptul că erau folosite.

„Această țintă diseminează fără voie operațiunea de influență rusă, propaganda rusă către publicul lor țintă. În cele din urmă, mulți dintre aceștia sunt oameni de bună credință - ei nu au cunoștință cine sădește, în esență, aceste narațiuni”, a explicat oficialul american.

Serviciile de informații oferă mai multe exemple de „cooptați” civili ruși care îndeplinesc ordinele FSB-ului.

Un anume Andrei Stepanenko a fondat un proiect media în 2014 prin care a sponsorizat jurnaliști din SUA și din Occident pentru a veni în vizită în estul Ucrainei și a afla „presupusul adevăr” despre ceea ce se întâmplă în regiune. De fapt, FSB i-a dirijat eforturile și „aproape sigur a fost finanțatorul proiectului”, potrivit informațiilor declasificate.

Oficialul american a menționat-o, de asemenea, pe Natalia Burlinova, fondatoarea unui ONG rus care coordona eforturile de diplomație publică finanțate de FSB, menite să influențeze opiniile occidentale. În 2018, ea a vizitat, a avut întâlniri și a găzduit evenimente la mai multe think tank-uri și universități americane din New York, Boston și Washington - activitate care a fost finanțată de FSB, potrivit informațiilor. Ea a fost pusă sub acuzare la începutul acestui an pentru conspirație cu un ofițer FSB pentru a acționa ca agent ilegal al Rusiei în interiorul Statelor Unite.

Burlinova a negat într-un e-mail către CNN că deplasările sale în SUA în 2018 au fost finanțate de FSB.

„Toate cheltuielile de călătorie au fost finanțate de un grant pe care l-am primit anterior de la Fondul de Granturi Prezidențiale, principalul operator de granturi din Rusia”, a spus ea.

Oficialul american citat a refuzat să ofere detalii care să susțină afirmațiile comunității de informații potrivit cărora FSB finanțează acest tip de operațiuni, dar a precizat că, odată ce oficialii reușesc să determine implicarea FSB, este ușor apoi de urmărit narațiunile pe care le promovează în materialele din surse deschise.

„Odată ce ești conștient de cine sunt acești oameni și de asocierea lor cu FSB, prin natura a ceea ce fac, ei au personalități foarte, foarte publice. Așa că aș spune că nu este foarte dificil să urmărești firele”, a declarat oficialul.