search
Joi, 21 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Un porc furnicar face senzație la o grădină zoologică. Are nume de poveste și este hrănit cu biberonul

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

În interiorul unui incubator încălzit de la grădina zoologică din Chester, Marea Britanie, un pui nou-născut de porc furnicar, zbârcit și poreclit „Womble”, și-a petrecut primele săptămâni fiind hrănit cu lapte din biberon pe timpul nopții de îngrijitorii hotărâți să-l mențină sănătos.

Porc furnicar FOTO: X
Porc furnicar FOTO: X

Numit după creaturile din cărțile pentru copii ale lui Elisabeth Beresford și din serialele TV animate ulterioare, animalul nocturn este doar al doilea furnicar născut la grădina zoologică în istoria sa de 94 de ani. Îngrijitorii spun că nașterile speciei sunt extrem de rare în captivitate, ultimul pui de furnicar născându-se la grădina zoologică în 2022, potrivit The Guardian.

Timp de câteva săptămâni, îngrijitoarea Sophie Tyson l-a hrănit pe Womble cu lapte cald la fiecare câteva ore, în timp ce mama sa, Oni, părăsea bârlogul pentru a căuta hrană. Puiul a fost plasat într-un incubator înainte de a fi returnat cu grijă mamei sale în fiecare dimineață.

Îngrijitorii grădinii zoologice spun că puiul era sănătos la naștere, dar Oni, în vârstă de 13 ani, nu producea suficient lapte pentru a-l hrăni complet, ceea ce a determinat personalul să intervină cu îngrijire non-stop.

Tyson a spus că echipa a suspectat inițial că Oni era gestantă după ce a observat schimbările în greutatea ei, o ecografie confirmând că era mai în sarcină decât se aștepta. „Am venit la serviciu într-o dimineață și am avut norocul să găsesc un mic pui”, a spus ea.

Primele săptămâni au fost intense, a spus Tyson, cu mese necesare la fiecare două ore, non-stop. „A fost foarte interesant și foarte obositor”, a spus ea. „Dormeai o oră între mese, apoi te trezeai din nou să hrănești.”

Deși Tyson lucrase cu porcii furnicari în ultimii trei ani și jumătate, era prima dată când avea grijă de un pui. „A fost o perioadă dificilă de învățare, dar și o oportunitate excelentă de a învăța despre ei”, a spus ea.

Sexul puiului este încă necunoscut, deoarece organele genitale ale furnicarilor tineri sunt dificil de distins atât de curând după naștere.

Specia este rar întâlnită în captivitate și, potrivit grădinii zoologice din Chester, există doar 68 de porci furnicari în grădinile zoologice europene și 114 în întreaga lume, Womble fiind considerat singurul pui născut în Marea Britanie din 2024.

Porcii furnicari sunt mamifere nocturne originare din Africa subsahariană, petrecând cea mai mare parte a zilei în subteran și ieșind noaptea în căutare de hrană. Ei își folosesc ghearele, botul lung și limba lipicioasă, care poate ajunge până la 25 cm, pentru a săpa în sol și a se hrăni cu furnici și termite. Numele lor înseamnă „porc de pământ” în limba afrikaans. În ciuda asemănării cu furnicarii, nu sunt înrudiți îndeaproape cu aceștia.

Tyson a spus că Womble se dezvoltă acum foarte bine și cântărește aproximativ 7 kg, după ce la naștere avea doar 1,4 kg. Puiul devenea din ce în ce mai curios și mai activ, „urmându-și mama, plimbându-se stângaci și explorând lumea de afară”.

Ea a spus că porcii furnicari rămân animale dificil de reprodus în captivitate și că părinții fuseseră ținuți împreună mult timp fără să se reproducă. În 2022, primul pui a fost o surpriză pentru îngrijitori, însă de această dată nu a fost niciun șoc, deoarece perechea devenise „mai romantică”.

Conservaționiștii spun că aceste animale se confruntă cu amenințări tot mai mari în sălbăticie din cauza pierderii habitatului din cauza extinderii agriculturii, precum și din cauza vânătorii pentru carne în anumite regiuni.

„Womble a evoluat din ce în ce mai bine și se descurcă excelent, așa că acum trăiește permanent alături de mama sa, Oni, iar este minunat să îi vedem stând îmbrățișați unul lângă altul”, a spus Tyson.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
digi24.ro
image
Președintele Nicușor Dan critică proiectul de lege PSD-AUR privind ONG-urile: ”Ar afecta societatea civilă”
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan pune frână în transparentizarea ONG-urilor. Incită organizațiile să vină în Parlament la dezbateri
gandul.ro
image
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
mediafax.ro
image
Cele două nume de pe lista Rapidului! Când decide Dan Șucu noul antrenor din Giulești. Exclusiv
fanatik.ro
image
Schimbare istorică în spitalele din România: Dispare finanțarea pe paturi! 98% dintre unități primesc bani în plus
libertatea.ro
image
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
digi24.ro
image
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
gsp.ro
image
Gigi Becali l-a făcut ”praf” ÎN DIRECT: ”Nu a făcut-o din răutate, a făcut-o din prostie”
digisport.ro
image
Drumurile construite de romani în Dacia care au rezistat până azi. Unde se află șoselele de piatră de acum 2.000 de ani
click.ro
image
Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
Ce trebuie să faci dacă rămâi blocat în lift. Câteva secunde fac diferenţa între viaţă şi moarte
observatornews.ro
image
EL este bărbatul care se va ocupa de înmormântarea Amianei Păștină, femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama
cancan.ro
image
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Alocația pentru copii 2026. Ce valoare are, cine beneficiază și când pot fi suspendate plățile
playtech.ro
image
Cine este Vlad Săcăreanu, directorul companiei care administrează clădirea Ministerului Transporturilor, unde liftul s-a prăbușit. Ce avere are și în ce scandal a mai fost implicat
fanatik.ro
image
Semnul aparent banal care poate anunța un AVC. Mulți oameni îl ignoră
ziare.com
image
Florin Prunea a condus fără carnet și a făcut accident: ”Nu credeam că trebuie să dai prioritate la bicicliști”
digisport.ro
image
Un bărbat angajat pentru renovări, acuzat că a furat aur și bani din contul unei femei din Ploiești
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Mariei Dragomiroiu din Capitală. Artista nu se joacă. Are o vilă care se învârte după soare, cu vedere la lac și o curte imensă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Când se spală după Înălțare. Toate gospodinele trebuie să știe asta!
mediaflux.ro
image
„Niciun bărbat nu face pasiuni pentru femei cumsecade” » Cea mai sexy prezentatoare din România: „Am fost foarte bună la sprint”
gsp.ro
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
Ce căuta Georgiana, românca de 25 de ani, în blocul prăbușit din Germania. Povestea tinerei care a murit sub dărâmături
actualitate.net
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
click.ro
image
Salată de paste cu ton à la Cher. Un preparat bogat în proteine, se face ușor și este perfect pentru vară
click.ro
prințesa Isabelle of Valois foto profimedia 1010300729 jpg
Noaptea nunții care a durat... șapte zile. Calvarul intim la care a fost supusă prințesa franceză de numai 12 ani
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Melek Patrisia a rupt tăcerea după sentința primită de Mario Iorgulescu. Ce a spus văduva lui Dani Vicol
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”

OK! Magazine

image
490 de ani de la decapitarea ”reginei infidele”. Ce ”favor” i-a făcut Regele Angliei înainte de a o executa

Click! Pentru femei

image
Sheryl Crow: „Ne-am despărțit în aceeași săptămână în care am fost diagnosticată cu cancer. El era deja cu altcineva...”

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer