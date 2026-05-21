Video Un porc furnicar face senzație la o grădină zoologică. Are nume de poveste și este hrănit cu biberonul

În interiorul unui incubator încălzit de la grădina zoologică din Chester, Marea Britanie, un pui nou-născut de porc furnicar, zbârcit și poreclit „Womble”, și-a petrecut primele săptămâni fiind hrănit cu lapte din biberon pe timpul nopții de îngrijitorii hotărâți să-l mențină sănătos.

Numit după creaturile din cărțile pentru copii ale lui Elisabeth Beresford și din serialele TV animate ulterioare, animalul nocturn este doar al doilea furnicar născut la grădina zoologică în istoria sa de 94 de ani. Îngrijitorii spun că nașterile speciei sunt extrem de rare în captivitate, ultimul pui de furnicar născându-se la grădina zoologică în 2022, potrivit The Guardian.

Timp de câteva săptămâni, îngrijitoarea Sophie Tyson l-a hrănit pe Womble cu lapte cald la fiecare câteva ore, în timp ce mama sa, Oni, părăsea bârlogul pentru a căuta hrană. Puiul a fost plasat într-un incubator înainte de a fi returnat cu grijă mamei sale în fiecare dimineață.

Îngrijitorii grădinii zoologice spun că puiul era sănătos la naștere, dar Oni, în vârstă de 13 ani, nu producea suficient lapte pentru a-l hrăni complet, ceea ce a determinat personalul să intervină cu îngrijire non-stop.

Tyson a spus că echipa a suspectat inițial că Oni era gestantă după ce a observat schimbările în greutatea ei, o ecografie confirmând că era mai în sarcină decât se aștepta. „Am venit la serviciu într-o dimineață și am avut norocul să găsesc un mic pui”, a spus ea.

Primele săptămâni au fost intense, a spus Tyson, cu mese necesare la fiecare două ore, non-stop. „A fost foarte interesant și foarte obositor”, a spus ea. „Dormeai o oră între mese, apoi te trezeai din nou să hrănești.”

Deși Tyson lucrase cu porcii furnicari în ultimii trei ani și jumătate, era prima dată când avea grijă de un pui. „A fost o perioadă dificilă de învățare, dar și o oportunitate excelentă de a învăța despre ei”, a spus ea.

Sexul puiului este încă necunoscut, deoarece organele genitale ale furnicarilor tineri sunt dificil de distins atât de curând după naștere.

Specia este rar întâlnită în captivitate și, potrivit grădinii zoologice din Chester, există doar 68 de porci furnicari în grădinile zoologice europene și 114 în întreaga lume, Womble fiind considerat singurul pui născut în Marea Britanie din 2024.

Porcii furnicari sunt mamifere nocturne originare din Africa subsahariană, petrecând cea mai mare parte a zilei în subteran și ieșind noaptea în căutare de hrană. Ei își folosesc ghearele, botul lung și limba lipicioasă, care poate ajunge până la 25 cm, pentru a săpa în sol și a se hrăni cu furnici și termite. Numele lor înseamnă „porc de pământ” în limba afrikaans. În ciuda asemănării cu furnicarii, nu sunt înrudiți îndeaproape cu aceștia.

Tyson a spus că Womble se dezvoltă acum foarte bine și cântărește aproximativ 7 kg, după ce la naștere avea doar 1,4 kg. Puiul devenea din ce în ce mai curios și mai activ, „urmându-și mama, plimbându-se stângaci și explorând lumea de afară”.

Ea a spus că porcii furnicari rămân animale dificil de reprodus în captivitate și că părinții fuseseră ținuți împreună mult timp fără să se reproducă. În 2022, primul pui a fost o surpriză pentru îngrijitori, însă de această dată nu a fost niciun șoc, deoarece perechea devenise „mai romantică”.

Conservaționiștii spun că aceste animale se confruntă cu amenințări tot mai mari în sălbăticie din cauza pierderii habitatului din cauza extinderii agriculturii, precum și din cauza vânătorii pentru carne în anumite regiuni.

„Womble a evoluat din ce în ce mai bine și se descurcă excelent, așa că acum trăiește permanent alături de mama sa, Oni, iar este minunat să îi vedem stând îmbrățișați unul lângă altul”, a spus Tyson.