Ce s-ar putea întâmpla cu fostul imperiu media al lui Prigojin? Confidentul lui Putin, favorit la preluarea afacerii

Este puțin probabil ca regimul Putin să permită căderea completă a unui grup mediatic care l-a servit din plin, mai ales prin intermediul fabricii de troli din Sankt Petersburg, iar unul dintre potențialii favoriți la preluarea afacerii este un confident al liderului de la Kremlin.

Cauzele și consecințele răzmeriței lui Evgheni Prigojin reprezintă încă un subiect cu multe necunoscute. În pofida declarațiilor oficiale cu privire la exilarea șefului Wagner în Belarus, Prigojin călătorește fără restricții în Rusia și are acces la bani, primind înapoi chiar și cele 110 milioane de dolari confiscate de autorități în urma așa-numitului marș al dreptății spre Moscova, pe 24 iunie. Doar dezmembrarea imperiului media al oligarhului rus, cunoscut ca Patriot Media Group, pare concretă, odată cu difuzarea unui anunț privind ieșirea din „sfera informațională” a Rusiei.

„Ne așteptam să se întâmple ceva, dar nu ceva atât de neplăcut”, mărturisește pentru POLITICO un fost responsabil de rețele de socializare al grupului, referindu-se la consecințele răzmeriței lui Prigojin asupra afacerilor sale media.

Și totuși, este puțin probabil ca regimul Putin să permită căderea completă a unui grup mediatic care l-a servit din plin, mai ales prin intermediul fabricii de troli din Sankt Petersburg, iar unul dintre potențialii favoriți la preluarea afacerii este un confident al liderului de la Kremlin, numit de unele voci drept „Numărul 2” din Rusia.

Ascensiune și decădere

În 2013, ziarul independent „Novaia Gazeta” a adus pentru prima dată în atenția opiniei publice existența unei fabrici de troli - Agenția de Cercetare pe Internet - care cântă în strună Kremlinului și discreditează opoziția din Rusia.

Cu un an mai devreme, Rusia fusese cuprinsă de proteste în masă față de realegerea lui Vladimir Putin, iar Kremlinul observase importanța subjugării internetului, nu doar a presei, subliniază pentru POLITICO Nikolai Petrov, lector invitat la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate.

Prigojin, care se erijase deja într-o persoană dispusă și capabilă să facă treaba murdară a Kremlinului, a primit postul.

La fel ca mercenarii Wagner, trolii aflați în subordinea lui Prigojin au depășit granițele Rusiei, fiind implicați activ în tentative de modelare a opiniei publice din diverse țări aflate pe radarul Kremlinului. Cel mai notoriu caz este cel al încercării de a influența alegerile prezidențiale desfășurate în noiembrie 2016 în Statele Unite.

În paralel, grupul media al oligarhului rus s-a extins cu o serie de publicații online cu nume inofensive, cum ar fi Agenția Federală de Știri (RIA Fan), Politics Today și Economics Today, notează POLITICO.

„Au avut logouri diferite și au pretins că sunt instituții media diferite”, explică Lev Gherșenzon, fost șef al celui mai mare agregator de știri din Rusia, Yandex News. „Dar, de fapt, era același lucru: o rețea de publicații de propagandă, troli și boți” înființată cu scopul de a crea „iluzia pluralismului”, adaugă el.

Imperiul media ridicat de Prigojin în slujba Kremlinului era bine articulat până la lansarea invaziei ruse în Ucraina, fiind format din zeci de site-uri de știri, numeroase bloguri, platforma de socializare Yarus („Eu sunt rus”) și o panoplie de pagini și conturi false pe diverse rețele de socializare.

În februarie, Evgheni Prigojin și-a recunoscut în cele din urmă rolul în cadrul fermei de troli din Sankt Petersburg. „Nu am fost doar finanțatorul Agenției de Cercetare pe Internet. A fost ideea mea, am creat-o, am condus-o mult timp”, a declarat el.

Dar, la puțin mai puțin de șase luni de la această mărturisire, Prigojin a făcut un pas care l-a scos din schemă. Aflând despre răzmerița șefului lor, mulți dintre angajații Patriot Media Group au devenit dezorientați și cuprinși de spaimă, recunoaște fostul responsabil de rețele de socializare intervievat de POLITICO.

Grupul a intrat imediat în vizorul autorităților, fiind vizat de percheziții și trezindu-se cu site-urile blocate. Apoi Prigojin le-a transmis directorilor să închidă operațiunile, ștergând inclusiv logoul de la Centrul Wagner din Sankt Petersburg.

POLITICO a solicitat un comentariu din partea Cyber Front Z, o cunoscută fermă de troli dedicată răspândirii mesajelor pro-război ale Kremlinului, dar nu a primit niciun răspuns. „Oamenii încă digeră șocul”, a spus, sub rezerva anonimatului, o persoană apropiată grupului.

Un personaj mai influent decât Prigojin

O consecință a desființării oficiale a activelor media ale lui Prigojin este înmulțirea mărturisilor despre trecutul lor obscur.

Fostul director, Evgheni Zubarev, a recunoscut că și-a început activitatea la Patriot în 2009 avându-l ca țintă pe opozantul Aleksei Navalnîi, care, în opinia sa, „încerca serios să distrugă” Rusia.

„Munca pentru guvern” a continuat în 2011, când era important „să semănăm în mod strategic îndoieli cu privire la jurnaliştii de opoziţie care zguduiau barca”. Tot atunci s-au alăturat grupului „primii comentatori internaționali”, a spus Zubarev.

Având în vedere treburile murdare efectuate în slujba Kremlinului, este puțin probabil ca imperiul media al lui Prigojin să dispară cu totul.

Propagandista Margarita Simonian, care deține oficial postul de redactor-șef al RT, a făcut deja apel la angajarea „jurnaliștilor” rămași șomeri în urma răzmeriței Wagner. „Trebuie să-i susținem. Nu au nimic de-a face cu asta”, a scris șefa RT.

Unele publicații caută deja metode de reluare a activității. De exemplu, Nevskie Novosti, un site de știri axat pe Sankt Petersburg, și-a declarat intenția de a lansa o campanie online de strângere de fonduri.

Înlăturarea lui Prigojin oferă Kremlinului „oportunitatea de a eficientiza ferma de troli și de a o adapta nevoilor curente”, este de părere Nikolai Petrov.

În opinia sa, unele platforme vor fi închise, iar altele vor fi preluate ca atare sau rebranduite. „Prigojin a fost doar proprietarul nominal și administratorul acestor active”, afirmă el.

Potrivit portalului The Bell, inclus pe lista agenților străini întocmită de regimul Putin, o parte din fostul grup media al lui Prigojin ar putea fi preluată de National Media Group (NMG), deținut de oligarhul Iuri Kovalciuk, cunoscut ca bancherul personal al liderului de la Kremlin și cel mai important confident al său din perioada de izolare cauzată de pandemia de COVID-19.

„Nu mă mir să apară alte ferme de troli în locul celei care se închide”, comentează opozantul rus Boris Vișnevski.