Anomalie la Moscova: a fost înregistrată cea mai caldă noapte de noiembrie din întreaga istorie a observațiilor meteorologice

Moscova a avut parte de cea mai călduroasă noapte pentru această perioadă a anului din întreaga istorie a înregistrărilor sale meteorologice, cu temperaturi care au fost cu aproximativ 10 grade Celsius peste media lunii noiembrie, a raportat marţi presa locală rusă, citând un specialist în meteorologie, citat de agenţia de presă Xinhua.

„Temperatura minimă a aerului din noaptea trecută înregistrată la staţia meteorologică VDNKh a fost de 8,2 grade Celsius. Această valoare este chiar mai caldă decât media climatologică nocturnă pentru luna mai şi pentru luna septembrie”, a declarat Evgeny Tishkovets, specialist coordonator la Centrul Meteorologic Phobos, potrivit Agerpres.

Expertul rus consideră că această temperatură este „o anomalie”, adăugând că astfel de nopţi călduroase la această dată din calendar nu au fost înregistrate niciodată în întreaga istorie a observaţiilor regulate efectuate la staţia meteorologică VDNKh.

Alexander Ilyin, specialist la Centrul de Prognoze Meteo, a declarat că vremea caldă ar trebui să persiste la Moscova până la sfârşitul acestei săptămâni.

Potrivit acestuia, temperaturile medii diurne vor fi cu 3-5 grade Celsius peste valorile considerate normale pentru luna noiembri