Un ex-vicepremier de la Chișinău susține că în Moldova și în întreaga regiune este un sentiment fals de securitate

Vladislav Kulminiski, ex-vicepremier pentru Reintegrare, afirmă că în regiune, inclusiv în Republica Moldova, este un sentiment fals de securitate, menționând că securitatea practic nu există, declarație făcută în contextul războiului Rusiei contra Ucrainei.

,,Noi acum trebuie să observăm că, de fapt, dreptul internațional nu prea contează în regiune. Deci, acum în toată regiunea și acest lucru include și Republica Moldova, noi nu trebuie să trăim cu un sentiment fals de securitate, pentru că securitatea în această regiune este o noțiune foarte și foarte condiționată. Ea, practic, nu există”, a declarat fostul vicepremier pentru Reintegrare în cadrul unui interviu pentru postul TV Vocea Basarabiei.

Vladislav Kulminski, care a fost în regiunile de est ale Ucrainei, povestește că tot ceea ce a văzut acolo nu va putea uita vreodată, precizând că dacă cetățenii proruși din Republica Moldova ar repeta experiența sa, ei și-ar schimba, cu siguranță, părerea vizavi de așa-numitul ,,russkii mir”, adică lumea rusă.

,,Credeți-mă că nu este vorba acolo despre proiecte de dezvoltare, despre drumuri, despre sat, acolo este vorba despre distrugere totală, despre mizerie, despre familii nimicite, despre oameni uciși... E ceva groaznic”, a spus fostul membru al Guvernului Gavrilița.

,,În sfera de influență a Federației Ruse sau în zona gri”

Totodată, acesta mai afirmă că Federația Rusă a vrut să ajungă în februarie anul trecut în Republica Moldova, plan pe care și-l dorește să-l realizeze și în prezent, aplicând însă alte metode. Iar unul din scopurile principale ale Kremlinului este să nu-i permită statului vecin să se apropie de Uniunea Europeană, dar să rămână în sfera sa de influență sau în zona gri, una extrem de periculoasă.

,,Eu nu cred că acolo a existat doar un singur plan care a vizat o anumită perioadă de timp, o lună sau două luni de zile. Nu, așa nu se lucrează, la nivel strategic, sarcina principală a Federației Ruse este de a nu admite apropierea sau intrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Deci, acesta este scopul strategic și să se asigure că Republica Moldova sau rămâne în sfera de influență a Federației Ruse, sau este acea zonă gri despre care noi am discutat cu dumneavoastră. Pentru un stat să fie într-o asemenea zonă gri este cea mai proastă opțiune posibilă, pentru că el atunci este supus unui pericol de război oricând, pentru că el nu are securitate, nu are dezvoltare economică, nu are nimic, dar acesta este scopul lor strategic. Iar metodele prin care ei vor să atingă acest scop strategic se vor schimba desigur în funcție de situație”, a conchis acesta.

În ultimele luni, liderii de la Chișinău, inclusiv președinta Sandu au atenționat că Federația Rusă urmărește destabilizarea Republicii Moldova, iar printre elementele acestui plan se numără protestele antiguvernamentale organizate de partidul prorus Șor. Reprezentanții Kremlinului au negat aceste afirmații, dar au amenințat în repetate rânduri țara, inclusiv că ar putea să urmeze calea Ucrainei.