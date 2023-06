Fermierii moldoveni suspendă protestul cu tractoare din Chișinău. Decizia, luată după o întrevedere cu cei de la Guvern

Agricultorii moldoveni suspendă manifestația cu tractoare din fața Executivului moldovean, hotărâre anunțată după ce în după-amiaza zilei de marți s-au întâlnit cu ministrul Agricultorii, iar Vladimir Bolea a declarat că au fost identificate 200 de milioane de lei din cele 700 solicitate de ei.

Ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea, afirmă că cele 200 de milioane de lei vor fi oferite, în special, agricultorilor care dețin suprafețe mai mici de 2.000 de hectare, adică cei mai afectați de criza regională.

,,Elaborăm rapid regulamentul în baza căruia vor fi distribuiți acești bani, vor fi axați pentru subvenționarea agricultorilor micro și mici, în mare majoritate, și vor fi repartizați în bază de hectare. În faza inițială se vorbea de în jur de 2000 de hectare, dar cred că vom scădea ponderea pentru că cei micro din Republica Moldova nu au cred că maxim 1500 de hectare, dar acestea sunt detalii care urmează să fie elaborate, la fel și regulamentul în baza căruia vor primi acești bani”, a declarat ministrul Agriculturii.

Precizarea ministrului

Totodată, membrul Guvernului a ținut să precizeze că ,,este tot ce poate face poporul Republicii Moldova astăzi din toată sărăcia sa, anume din considerentul că agricultorii sunt de o importanță majoră, și toți rup de la ei, și dăm agricultorilor ca ei să poată supraviețui acestei situații”.

Ultimatumul fermierilor

Alexandr Slusari, președintele Asociației Forța Fermierilor, care stă în spatele manifestației, s-a arătat nemulțumit de sprijinul anunțat de Executivul Recean.

,,Noi nu suntem mulțumiți de ceea ce a promis domnul ministru pentru o săptămână cât am stat noi, aici, și mai ales în ziua de astăzi sub soare, și am fost prea cuminți, și prea responsabili. Totuși, era posibil de găsit mai multe mecanisme pentru a ajuta acești fermieri care sunt la un pas de insolvență. De aceea reacția a fost destul de dureroasă, iar discuția a fost aprinsă, apoi am făcut schimb de opinii, am constat anumite lucruri. Noi am prezentat un ultimatum domnului ministru până la 1 august. Câteva lucruri pe care noi le așteptăm: în primul rând identificarea resurselor suplimentare, așa cum am solicitat, ca agricultorii să primească 3.000 de lei, dar nu 1.000 de lei per hectar, aproximativ cât iese după aceste 200 de milioane de lei, suma este una insuficientă”, a spus acesta.

Când a început protestul din fața Guvernului de la Chișinău

În data de 20 iunie, zeci de fermieri din diferite regiuni ale Republicii Moldova au venit cu utilajele agricole la Chișinău pentru a protesta în fața Guvernului, susținând că sunt afectați de consecințele războiului rus în Ucraina, iar autoritățile nu le oferă sprijin.

Printre revendicările manifestanților s-au numărat oprirea importurilor de cereale din Ucraina, achitarea a cel puţin 3000 de lei per hectar pentru costurile de producţie, dar și oferirea subvențiilor restante pentru anul trecut.

Ei au pornit cu o zi mai devreme spre Capitală, deși în aceeași zi șeful Cabinetului de miniștri, Dorin Recean, a anunțat că Executivul a alocat fonduri suplimentare în sprijinul agricultorilor afectați de criza economică regională și ,,este antrenat, de asemenea, în identificarea soluțiilor pentru substituirea exporturilor și compensarea pierderilor suferite de agricultori”.

Între timp, manifestanții au avut mai multe runde de negocieri cu Dorin Recean, dar și discuții cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu și șeful Parlamentului, Igor Grosu.