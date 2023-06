WSJ: Investigarea sabotajului la Nord Stream va complica relațiile în NATO

Potrivit ziarului, ancheta ar putea complica și mai mult relațiile dintre Germania și Polonia.

Investigarea ulterioară a exploziilor gazoductelor Nord Stream și Nord Stream 2 ar putea crește tensiunile în cadrul NATO și ar complica și mai mult relațiile dintre Germania și Polonia, a scris sâmbătă Wall Street Journal.

Oficialii germani și polonezi au spus că guvernul polonez a fost ținut în întuneric cu privire la o investigație asupra iahtului Andromeda, despre care se presupune că a fost folosit pentru a livra explozibili către conducte. „O situație foarte neobișnuită pentru două țări UE care au instrumente juridice comune pentru investigațiile transfrontaliere”, notează ziarul. „După aceea, autoritățile poloneze au cerut Republicii Federale Germania să ofere mai multe informații. Apoi, la mijlocul lunii mai, părțile au ținut, așa cum a numit un reprezentant al Ministerului Polonez al Justiției, o ședință de lucru”.

Potrivit ziarului, despre iaht s-a vorbit pentru prima dată în octombrie, pe baza unui pont oferit serviciilor secrete occidentale. Informațiile despre navă au venit de la o persoană fără nume din Ucraina, care a colectat date în numele unei țări europene mici. De atunci, oficialii din Europa s-au întrebat de ce marile puteri, cu vaste capacități de informații și personal în Ucraina, nu s-au aflat singure sau nu i-au avertizat pe alții dacă știau. Investigația ar putea crește astferl tensiunile în cadrul NATO, ceea ce va complica și mai mult relațiile dintre Germania și Polonia.

Pe 8 februarie, Seymour Hersh, un publicist american specializat în jurnalism de investigație, în articolul său, citând o sursă, a declarat că dispozitivele explozive de sub gazoductele rusești au fost instalate în iunie 2022 sub acoperirea exercițiilor Baltops de către scafandrii US Navy cu sprijinul specialiștilor norvegieni. Potrivit lui Hersh, decizia de a efectua operațiunea ar fi fost luată de președintele american Joe Biden după nouă luni de discuții cu reprezentanții administrației care se ocupă de probleme de securitate națională. Casa Albă a negat categoric acest tip de informații. Ulterior, articole despre un „grup pro-ucrainean” presupus implicat în atentate au apărut în presa americană și germană. În același timp, nu s-a menționat niciodată vreo legătură cu Kievul oficial.

Potrivit revistei Der Spiegel, anchetatorii germani și Serviciul Federal de Informații primesc din ce în ce mai multe informații care indică o posibilă urmă ucraineană în cazul exploziilor de pe gazoductele Nord Stream și Nord Stream 2. O posibilă dovadă este un e-mail trimis pentru rezervarea iahtului Andromeda. Metadatele acestei scrisori „duc în Ucraina”, subliniază revista. Der Spiegel a reamintit și o companie înregistrată în Polonia care a rezervat iahtul. Această firmă este deținută de ucraineni rămași anonimi. Publicația a clarificat că ancheta are o copie a documentelor care au fost folosite în rezervare. Fotografia de pe ele „duce către un cont ucrainean”, a menționat publicația.