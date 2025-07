Realitatea întunecată de pe iahturile de lux, după ce o tânără a fost ucisă de un mecanic: „Nu este un incident izolat”

Hugo Ortega, vedeta emisiunii Below Deck, vorbește despre realitatea întunecată a industriei iahtingului pentru femeile care vor să devină „Yachtie”, în contextul morții suspecte a unei membre a unui echipaj, ucisă în Bahamas.

Este vorba despre crima comisă de un mecanic mexican în vârstă de 39 de ani asupra unei membre a echipajului, în vârstă de 20 de ani, a unui iaht de lux ancorat pe insula Bahams. Trupul lui Paige Bell, în vârstă de 20 de ani, a fost găsit în sala mașinilor după ce nava a acostat pe o insulă exclusivistă.

„Tragedia recentă în care a fost implicată Paige nu este un incident izolat – este un simptom al unui fenomen mult mai profund. În spatele imaginii strălucitoare a industriei iahtingului se ascunde o criză gravă și continuă în ceea ce privește siguranța echipajului, în special în ceea ce privește hărțuirea, abuzul și condițiile de muncă toxice.

Este vorba de cazuri de viol, violență fizică și abuz psihologic care au loc la locul de muncă, fără resurse umane independente, fără supraveghere externă și, adesea, fără consecințe pentru făptași”, a declarat Hugo pentru MailOnline.

40% dintre angajații de pe iahturi spun că au fost supuși atingerilor fizice nedorite

Aproximativ 65% dintre lucrătorii de pe iahturi, inclusiv căpitanii și echipajul, au fost martori sau cunosc cazuri de hărțuire sexuală, fie ea fizică sau verbală, potrivit unui sondaj realizat în 2018 de Professional Yachting Association (PYA).

De asemenea, aproximativ 40% dintre angajații de pe iahturi spun că au fost supuși atingerilor fizice nedorite în timp ce lucrau la bord, în timp ce 50% au declarat că au primit comentarii sexuale sau sexiste nedorite.

Hugo, care lucrează în acest sector de mai bine de un deceniu, a declarat că a „lucrat sub comanda a zeci de căpitani bărbați și a fost pe bărci cu echipaj masculin care vorbea despre stewardese ca și cum ar fi fost jucării”.

Amintindu-și unul dintre numeroasele cazuri șocante la care a fost martor în cariera sa de zece ani, Hugo a povestit cum o șefă de cabină cu care a lucrat a fost „intimidată sexual” de proprietarul unui iaht și a decis să raporteze ceea ce s-a întâmplat.

„Ea a urmat procedurile corecte – a informat conducerea. Aceștia au respins cazul”, a spus el.

„Apoi, când proprietarul a aflat, i-au dat o despăgubire de 50.000 de dolari și au forțat-o să demisioneze. Așa se «rezolvă» problemele în această industrie – banii sunt mai importanți decât responsabilitatea”, povestește acesta.

Când un echipaj nou începe să lucreze pe un iaht, a spus el, nu știe cu cine va lucra și va locui, sau chiar cu cine va împărți cabina, pentru perioade lungi de timp pe mare.

Deși cabina este de obicei alocată persoanelor de același sex, spune Hugo, există situații în care nu există suficient spațiu de locuit pentru echipaj și personalul masculin și feminin trebuie să împartă cabina.

Într-un caz în curs de desfășurare din acest an, o stewardesă britanică a dat în judecată proprietarii iahtului cu motor EALU, de 40 de metri, susținând că a fost agresată sexual de un membru al echipajului masculin în timp ce dormea într-o cabină comună.

Femeia a susținut că operatorul iahtului a cazat-o în mod conștient împreună cu un bucătar de sex masculin, în ciuda riscurilor evidente, creând un mediu de viață nesigur.

Hugo, instructor de echipaj, a spus că le avertizează întotdeauna pe femei cu privire la cât de apropiate pot fi spațiile de locuit de colegii lor de sex masculin și le spune să nu „construiască încet încrederea”.

Tinerii neexperimentați, sfătuiți „să nu se grăbească să se relaxeze”.

Reputația iahtingului de consum excesiv de alcool și petreceri în rândul personalului este aproape de adevăr pe unele ambarcațiuni, a adăugat el.

Membrii echipajului care sunt „tineri și neexperimentați”, și care adesea stau pentru prima dată departe de casă, se pot trezi aruncați într-o atmosferă de „muncă intensă, distracție intensă”, în care „băuturile curg, limitele sunt depășite și nimeni nu supraveghează cu adevărat”.

Tinerii neexperimentați „s-ar putea să nu observe semnalele de alarmă” suficient de devreme, a spus el, sfătuindu-i pe cei care intră în industrie „să nu se grăbească să se relaxeze”.

Deși Hugo nu a făcut nicio referire la emisiunea în care joacă, cazuri de comportament necorespunzător la bord au fost surprinse de camerele de filmat ale serialului.

Un episod din Below Deck Down Under, în special, a șocat telespectatorii și a subliniat importanța ca membrii echipajului să aibă grijă unul de celălalt.

Când marinarul Luke Jones s-a dezbrăcat și a încercat să se urce în patul unei stewardese care dormea după ce băuse prea mult, șefa stewardeselor de pe barcă a intervenit și l-a anunțat pe căpitan.

Jones a fost concediat, împreună cu un alt membru al echipajului care a încercat să-i scuze comportamentul ca fiind o „glumă”.

Hugo a spus că „nu va uita niciodată” cazul de viol din 2018, în care o stewardesă a primit 70,6 milioane de dolari despăgubiri după ce a fost agresată sexual de un matelot.

În mod șocant, firmele de administrare a iahturilor sau proprietarii privați nu au obligația de a verifica noii angajați, ceea ce înseamnă că infractorii pot obține locuri de muncă ca membri ai echipajului fără a dezvălui eventualele antecedente penale.

Jessie Frost, care a lucrat timp de zece ani pe iahturi și este acum director al firmei britanice de recrutare Crewfolio, consideră că verificarea antecedentelor este necesară pentru a împiedica infractorii să intre sau să reintre în industrie.

Ea a lansat o petiție în urmă cu doi ani, solicitând ca verificarea antecedentelor penale să devină o cerință legală pentru toți marinarii, petiția ei câștigând avânt după vestea morții lui Paige Bell.

Deși apelurile pentru îmbunătățirea procesului de selecție a candidaților au fost susținute în întreaga industrie, Hugo și mulți alții susțin că acest tip de verificări nu sunt suficiente.

El a spus că, din cauza acestei culturi a tăcerii și a acordurilor de confidențialitate de la bordul majorității navelor, acest comportament nu iese niciodată la suprafață.

„Nu există un registru. Nu există o listă neagră. Nu există o modalitate centralizată prin care viitorii angajatori să afle. Așadar, ciclul se repetă. Și până când nu vom acorda o importanță reală consecințelor, acest lucru va continua să se întâmple”, declară acesta.