Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
Președintele francez Emmanuel Macron a jucat fotbal împreună cu președintele Kenyei, William Ruto, și președintele Senegalului, Bassirou Diomaye Faye, într-un moment desfășurat în cadrul Summitului Africa Forward, organizat luni la Universitatea din Nairobi.

FOTO: X
FOTO: X

Cei trei lideri au fost însoțiți de fostul antrenor de fotbal francez Claude Le Roy, în timp ce au schimbat câteva pase pe teren, într-o demonstrație scurtă, dar plină de viață, care a stârnit entuziasmul participanților la summit.

Președinții au fost văzuți zâmbind și lovind mingea unul altuia în timp ce interacționau cu invitații prezenți la eveniment, scrie Le Figaro.

Potrivit africanews, cei trei președinți au participat la discuții la nivel înalt în cadrul summitului, alături de alți lideri africani și internaționali.

Președintele francez Emmanuel Macron și omologul său kenyan William Ruto au anunțat luni noi parteneriate în domeniul artelor și sportului și au subliniat necesitatea de a valorifica abundența de capital uman al Africii și progresul tehnologic al Franței pentru a dezvolta economiile.

Cei doi președinți s-au întâlnit cu tineri la Universitatea din Nairobi din Kenya în prima zi a Summitului Africa Forward și au interacționat cu artiști și sportivi africani de top.

Macron a spus că soluțiile tehnologice utilizate de majoritatea țărilor provin din Statele Unite și China, însă Africa și Europa ar putea colabora pentru inovații mai puternice.

„Cred că avem o luptă comună, o bătălie comună de investiții, care este de a construi autonomia noastră strategică pentru Europa și Africa, iar dacă o construim împreună, vom fi mult mai puternici”, a spus el.

De asemenea, la Nairobi, Emmanuel Macron a făcut jogging împreună cu dublul campion olimpic la maraton Eliud Kipchoge. Acesta a fost medaliat la Rio în 2016 şi la Tokyo în 2021. A fost şi deținător al recordului mondial la această disciplină.

Pe lângă jogging, Macron a şi dansat în Kenya, pe melodia „Hakuna Matata”. Președintele francez a fost primit cu muzică, dans și spectacole la Nairobi, înaintea summitului Africa-Franța. Macron a anunţat într-o conferinţă de presă comună cu omologul său William Ruto investiții în Kenya în valoare de peste un miliard de euro.

