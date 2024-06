Milionarii care au facut bani din nimic. „Muncește din greu, fii disciplinat și nu renunța"

Există oameni care au ajuns milionari și care au făcut bani din nimic. Conform unor estimări, numai în SUA sunt 24 de milioane de oameni care au o avere de cel puțin un milion de dolari, iar la nivel mondial numărul lor e și mai mare.

A câștiga milioane de dolari cu o flotă de camioane cu înghețată sau cu o afacere eBay ori cu o companie care face acoperișuri reprezintă o împlinire a visului american, scriu cei de la USA Today, ziarul cu cea mai mare rețea de distribuție din SUA..

America pare să aibă mai mulți milionari ca niciodată. Într-adevăr, gospodăria medie din SUA valorează acum un milion de dolari , conform Sondajului federal privind finanțele consumatorilor pentru 2022. Averea gospodăriei a crescut într-un ritm record în pandemie, alimentată în special de creșterea valorii caselor și a acțiunilor la diverse companii.

„Nu sunteți încă milionar? Nu disperați. Cei superbogați deformează media. Gospodăria medie americană – imaginați-vă cifra din mijloc pe o listă lungă de numere – valorează o valoare mai modestă de 192.700 USD . Aproximativ 18% dintre americani, aproximativ 24 de milioane de gospodării, valorează un milion de dolari, potrivit unei analize Motley Fool”, menționează autorii.

Cine sunt noii milionari

Dar cine sunt noii milionari americani? Mare parte din bogăția americanilor se moștenește – între 15% și 46%. Alți americani intră în cercul select grație salariilor mari cu care sunt remunearți în unele domenii. Spre exemplu, medicii specialiști pot câștiga un milion de dolari în câțiva ani, în timp ce un partener serios dintr-o casă de avocatură încasează atât de mult într -un an .

„Dar nu poți alege să te naști bogat și nu poți pur și simplu să intri într-un parteneriat juridic”, scriu cei de la USA Today, care și-au propus să-i găsească pe câțiva dintre americanii care au construit averi cu șapte sau opt cifre din practic nimic, fără diplome fără a beneficia de moșteniri. moștenită.

Cum a ajuns un mexican să „învârtă” milioane de dolari

La 33 de ani, Anuar Garcia a devenit milionar. Trăiește în Houston, e fondator și CEO, GreenTek Solutions LLC și a început în 2012 pe când avea o avere de 10.000 de dolari, pentru ca azi să ajungă la o avere de 25 de milioane de dolari.

„Munceste din greu, fii disciplinat și nu renunța, dar fii gata să te adaptezi”, explică el, în câteva cuvinte, propria rețetă de succes.

Născut în 1991, în Guadalajara, Mexic, Anuar a ajuns cu familia în SUA. Națiunea din nord era ca „o altă lume”, și-a amintit Garcia. La 13 ani, le-a spus părinților săi că vrea să locuiască acolo. Mama și tata nu au vrut să se mute, așa că l-au trimis să locuiască cu prietenii și familia. În următorii câțiva ani, Garcia a trăit în Houston, Mexic, California și Wisconsin. A urmat șapte licee. Mama lui i-a trimis 100 de dolari pe lună.

La 16 ani, Garcia s-a întors la Houston. El le-a spus părinților săi: „Dacă mă ajutați să cumpăr o mașină, nu vă voi mai cere bani niciodată”. Și-a luat un loc de muncă la Geek Squad reparând electronice pentru 11 USD pe oră. Garcia a terminat liceul și s-a înscris la colegiul comunitar, unde a lucrat și studiat cu normă întreagă. S-a mutat de la Geek Squad la o mică companie de tehnologie care recicla computerele. Firma era în creștere, iar Garcia și-a continuat să-și asume noi sarcini.

„În doi ani, am condus cea mai mare parte a companiei”, a spus el. La 21 de ani, Garcia a părăsit compania pentru a-și începe propria.

„Am avut 5.000 de dolari în contul meu bancar”, și-a amintit el. „Am avut datorii între 13.000 și 15.000 de dolari pe carduri de credit. Îmi amintesc că fratele meu mi-a spus că sunt nebun.”

Garcia nu avea cunoștințe în domeniul economiei, iar pentru el totul a început cu o căutare pe Google: „Cum începi o afacere?” Nu știa nimic despre asta, dar știa multe despre computere. A început să-și petreacă zilele pe eBay, căutând componente de computer sofisticate pe care proprietarii care nu se pricepeau le vindeau ieftin.

„Omul ăsta îl vinde cu 100 de dolari, iar eu l-aș putea vinde cu 200, sau 300 sau 500”, a spus Garcia. Le-a cumpărat și le-a vândut, iar în felul acesta a realizat venituri de peste 100.000 de dolari în primele luni. În al doilea an a făcut un milion. A angajat angajați și și-a găsit un depozit.

Când pandemia a lovit, iar lanțurile de aprovizionare au încetinit producția de noi computere, afacerea de recondiționare a lui Garcia a supraviețuit. Astăzi, GreenTek Solutions se apropie de 40 de milioane de dolari în vânzări anuale, cu 65 de angajați și trei locații.

Majoritatea concurenților lui Garcia s-au concentrat pe reciclarea computerelor vechi: practic, distrugerea lor. Garcia, dimpotrivă, nu a reciclat niciodată nimic pe care cineva încă ar putea folosi. Acest impuls, crede el, este cel care îl deosebește.

Cum a făcut Greg Clement o avere de 70 de miliioane

În vârstă de 50 de ani, Greg Clement trăiește la Brunswick, Ohio. A început în 2004. Pe atunci, conturile sale indicau 0. Azi, averea sa netă e de 70 de milioane de dolari.

Spune că secretul său e: „Echilibrul este energie. Angajează-te doar la lucrurile importante și folosește frica ca energie pentru a-ți alimenta călătoria.”

De la început, Greg Clement a înțeles cum să transforme o mică afacere imobiliară într-una mare. Clement a crescut într-o zonă rurală din Ohio, între Cleveland și Akron, alături de cei șase frați ai săi. Tatăl său conducea o mică afacere de construcții când nu concura cu motociclete sau nu le vindea

În adolescență, Clement a lucrat la echipa tatălui său până când a decis că afacerea de construcții nu era pentru el. A plecat la facultate, s-a specializat în filozofie, apoi a trecut la engleză, după care la afaceri.

Clement a absolvit în 1997, iar la 22 de ani a plecat să lucreze ca planificator financiar. În planificarea financiară, a spus Clement, „poți vedea cine se descurcă de fapt bine”.

După câțiva ani, Clement simțea un model: „Mulți dintre clienții mei, care aveau mare succes, își dețineau activele în imobiliare”, a spus el. „M-am întors acasă de la serviciu într-o zi și i-am spus soției mele: „Am terminat cu planificarea financiară. Intru în imobiliare.”

A prins bula imobiliară și mare criză generată de imobiliare. „Aproape fiecare casă la care ne-am uitat era în executare silită”, a spus Clement.

„A trebuit să negociem vânzări în lipsă”, negociind cu o bancă pentru a stabili un preț de vânzare redus sub valoarea ipotecii restante. „Acesta a fost modelul nostru de afaceri și am avut o mulțime de oportunități. Nu poți avea un singur client și să ai succes”, a spus el. „Trebuie să ai 100. Așadar, am adoptat aceeași abordare în ceea ce privește imobiliare.”

A adunat o echipă mică care se putea ocupa de 30 sau 40 de proiecte la un moment dat. În primul an, Clement a realizat peste 100 de vânzări. La început, Clement a angajat o companie locală de programare pentru a scrie un software care să-l ajute să gestioneze proiectele. El a numit programul Real Estate Workflow, sau Realeflow.

În 2006, Clement a început să vândă Realeflow altor investitori. Astăzi, platforma deservește peste 100.000 de clienți. „Nu a trebuit să am noroc cu o idee de afaceri”, a spus el. „Nu a trebuit să inventez ceva.” Cel mai recent, Clement a lansat Freedomology , o comunitate de wellness care se concentrează pe sănătatea fizică și mentală și pe îmbunătățirea relațiilor.

A început anul acesta, a spus el, după ce s-a întâlnit cu alți milionari și și-a dat seama că „mulți dintre acești oameni urmăreau succesul financiar în detrimentul sănătății lor, în detrimentul relațiilor lor”.

Cum a dat lovitura Rebecca Kase

În vârstă de 42 de ani, Rebbeca Kase trăiește în Fox Island, Washington. E CEO CEO Kase & CO, iar din 2017 și până azi a ajuns să aibă o valoare de 3,5 milioane de dolari. Pe atunci, ea era îngropată în datorii.

Kase a supraviețuit traumei cauzate de un abuz sexual pe când era în facultate. Nu i-a fost însă ușor. Abuzul a dus-o la stres post-traumatic și depresie, relații nesănătoase cu droguri, alcool, iar la un moment dat a încercat să se sinucidă.

Astăzi, Kase este atât un supraviețuitor al traumei, cât și un expert în traume. Ea își împărtășește povestea altor psihoterapeuți, a căror sarcină este să ajute supraviețuitorii traumei. Deloc surprinzător, cuvintele ei au un impact.

La 42 de ani, Kase este unul dintre cei mai importanți formatori în terapie numită EMDR, sau desensibilizarea și reprocesarea mișcării oculare . Terapia ghidează un subiect prin amintiri traumatice desensibilizante, astfel încât acestea să nu mai provoace stres.

Kase a fost crescut în afara St. Louis. Părinții ei aveau locuri de muncă bune, dar adevărata ei inspirație a fost străbunicul ei. A fost psihiatru. Părinții ei au moștenit casa lui, o cabană în pădure, aprovizionată cu cărți despre Freud și vise și psihanaliza.

Ea a crescut simțind că nu are talent în afară de a-și face prieteni și de a participa la petreceri. Declicul a avut loc când a fost admisă la Universitatea din Missouri. „A fost acest moment în care am simțit că, aceasta este dharma mea. Asta ar trebui să fac”, a spus ea. Kase a obținut o licență în psihologie și un master în asistență socială, absolvind în 2007. Ea a petrecut un deceniu în acest domeniu, lucrând în centre comunitare de sănătate mintală și adăposturi pentru violență domestică. Până în 2017, a fost manager de program, iar ulterior a început propria afacere.

Kase a devenit un antreprenor convingător, împărtășindu-și propria călătorie în domeniul sănătății mintale, în timp ce și-a creat un public de terapeuți care aveau aceleași idei.

„Clienții mei nu au vrut doar să audă prelegeri și să le arăt pachete de diapozitive”, a spus ea. „Ei doreau o comunitate și doreau pe cineva cu care să se poată relaționa.” Pandemia de COVID-19 a fost „o schimbare de joc”, a spus ea, deschizând o nouă arenă de antrenament virtual. Ea a pregătit „aproape 10.000” de terapeuți și se mândrește că acum câștigă bani buni într-o profesie care nu dă naștere multor milionari. „Sunt un asistent social cu șapte cifre”, a spus ea.

Tony Lamb și revelația trăită când a văzut un camion de înghețată

Tony Lamb are 55 de ani, trăiește în Florence, Kentucky, iar în descierea postului său scrie CEO și fondator Kona Ice. A început în 2007, iar azi deține jumătate dintr-o companie de peste 200 de milioane de dolari

Într-o zi din 2004, Tony Lamb a privit un camion vechi de înghețată trecând pe lângă casa lui și a văzut în acest lucru o oportunitate. „Copiii noștri au știut instinctiv să alerge spre asta. Și arăta ca o dubă de închisoare”, a spus el.

Lamb s-a gândit: Dar dacă camionul ar fi fost curat, colorat și nou? Dar dacă produsul ar fi fost mai bun, iar prețurile rezonabile? Și dacă ar fi condus-o cineva prezentabil, mai degrabă decât un tip a cărui înfățișare neîngrijită a determinat-o pe fiica lui Lamb să țipe?

Lamb a muncit încă din facultate vânzând aspiratoare din ușă în ușă, meseria tatălui său. A continuat-o după facultate, dar își dădea seama că vânzările din ușă în ușă nu mai erau de viitor.

În 2007, Lamb a intrat în afacerea cu camioanele cu înghețată. Împreună cu un prieten a comandat cinci camioane, investind 500.000 de dolari, bani luați împrumut. Lamb a condus el însuși unul dintre primele camioane.

În 2009, Lamb a început să vândă francize. Astăzi, Kona Ice se apropie de 1.900 de francize. „Toată lumea se poate identifica cu un camion de înghețată”, a spus el. „Și asta cred că a fost universal.”

Frații Prchal au făcut bani din acoperișuri de case

Andrew și Eddie Prchal au 27, respectiv 31 de ani și trăiesc în Stamford, Connecticut. În descrierea postului, în dreptul lui Eddie scrie CEO, iar Andreew e președinte al Gunner Roofing. Au început în 2018 cu o companie evaluată la 5.000 de dolari, în timp ce valoare netă acum e de 100 de milioane de dolari.

Frații Prchal s-au apucat de afacerea cu acoperișuri acum 6 ani și și-au propus să inspire încredere.Au crescut într-o familie de clasă mijlocie din Arizona. Tatăl lor a lucrat pentru IBM și a câștigat bani buni până când a sosit o rundă de concedieri, la mijlocul anilor 2000.

„Am pierdut aproape totul”, a spus Eddie Prchal. Cam în aceeași perioadă, mama lor a murit. Eddie și Andrew s-au dus să locuiască la casele prietenilor, în timp ce tatăl lor se regrupa. Au căutat burse și sponsorizări pentru a rămâne la școala privată.

Ideea de a porni o afacere în construcții cu reparații de acoperișuri le-a dat-o un cumnat. Frații au învățat să construiască acoperișuri din mers, făcând tururi la fabricile de șindrilă și punând o mulțime de întrebări. Ei au numit compania Gunner Roofing pentru că numele „inspiră încredere”, a spus Eddie

Fondată în 2018 în Connecticut, compania Gunner Roofing a fost una dintre primepe din industrie care a permis clienților să „și cumpere acoperișurile în întregime online”, a spus Eddie. „Poți cumpăra un acoperiș într-o oră.”

În deceniul de după, familia Prchals și-a construit un brand național punând accent pe serviciul pentru clienți împreună cu măiestria.

Contabilul care a făcut milioane din bestselleruri

Brian Preston are 50 de ani, trăiește în Franklin, Tennessee, și e co-fondator și partener manager al Abound Wealth Management, contabil, podcaster, autor de bestselleruri.

Pentru el, totul a început în 1996. Pe atunci, a avut ca punct de pornire 1.000 de dolari. Azi, averea sa e de peste 10 milioane de dolari.

Preston avea venituri anuale de 100.000 de dolari până la vârsta de 31 de ani. A ajuns la 1 milion de dolari în active lichide la 41 de ani. Acum, la 50 de ani, co-găzduiește podcastul The Money Guy Show și tocmai a publicat o carte de succes, Millionaire Mission .

Preston a crescut în Georgia. Problemele au început după ce tatăl său și-a pierdut slujba în domeniul sănătății în anii 1980, iar ulterior s-a specializat în contabilitate la Universitatea din Georgia, căutând un loc de muncă care să-l scutească de perspectiva de a se muta înapoi la părinții săi după facultate. Și-a făcut drum prin școală conducând un autobuz din campus. Vara a încărcat bagajele în avioanele Delta.

Încă de la începutul cariererei sale de contabil, el câștiga 28.000 de dolari pe an, dar economisea între 200 și 300 de dolari pe lună. S-a căsătorit la 24 de ani și și-a cumpărat o casă, iar un an sau doi mai târziu cei doi soți economiseau împreună 1.000 de dolari pe lună.

Aproape de sfârșitul cărții sale, Preston face o mărturisire: nu s-a simțit foarte confortabil cu finanțele sale până la 40 de ani. A făcut greșeli și a avut ani slabi, dar e un supraviețuitor. În opinia sa, nu trebuie să fii perfect a avea succes.