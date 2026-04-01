Video Labirintul subteran al drogurilor: Tunel pe trei niveluri descoperit la granița dintre Maroc și Spania

Poliția spaniolă a descoperit un tunel sofisticat, construit pe trei etaje și folosit pentru transportul de droguri din Maroc în Spania. Accesul în rețea era ingenios camuflat, chiar în spatele unui frigider izolat fonic.

Anchetatorii au dat peste o construcție subterană complexă, descrisă de Ministerul de Interne drept „un labirint asemănător unei mine”. Tunelul, care lega Marocul de enclava spaniolă Ceuta, era organizat pe trei niveluri și dotat cu un sistem elaborat de transport.

În interior, traficanții instalaseră șine, vagoane, scripeți și chiar macarale de mici dimensiuni, folosite pentru deplasarea paleților încărcați cu hașiș. Rețeaua făcea parte dintr-un circuit mai amplu de distribuție a drogurilor către Spania și alte țări europene, potrivit Sudoest.fr.

Intrare ingenioasă, ascunsă în spatele unui frigider

Accesul în tunel era atent disimulat. Polițiștii au descoperit că intrarea se afla în spatele unui frigider de mari dimensiuni, izolat fonic. După îndepărtarea acestuia, anchetatorii au găsit o cameră intermediară folosită pentru depozitarea pachetelor și un coridor care ducea direct spre Maroc.

„Camuflat în spatele unui frigider imens, tunelul avea un puț pentru coborâre, o cameră intermediară pentru depozitarea pachetelor și un coridor drept până în Maroc”, au explicat reprezentanții ministerului.

Sursa video: X/ @F_Desouche

Zeci de arestări și tone de droguri confiscate

Descoperirea a avut loc în urma unei anchete care a durat peste un an. În cadrul operațiunii, polițiștii au arestat 27 de persoane și au confiscat, în mai multe tranșe, peste 17 tone de droguri.

De asemenea, autoritățile au ridicat 1,4 milioane de euro în numerar și 17 mașini de lux. Investigația a fost declanșată după o serie de capturi de droguri realizate în Ceuta și în regiunea Andaluzia, care au dus la identificarea rețelei.

În noaptea de 26 martie 2026, una dintre persoanele considerate lider al grupării a fost reținută. Rețeaua avea legături inclusiv în Galicia, o regiune din nordul Spaniei cunoscută pentru istoricul său în traficul de stupefiante.

Spania, punct-cheie în traficul european de droguri

Poziția geografică a Spaniei, aflată în apropierea Marocului, unul dintre cei mai mari producători de canabis din lume, o transformă într-o rută strategică pentru traficanți.

Metodele folosite de rețelele criminale devin tot mai sofisticate. La finalul anului trecut, autoritățile au dejucat o tentativă de transport a sute de kilograme de hașiș cu elicopterul din Maroc în Spania, aparatul fiind depistat în ciuda încercărilor de a evita radarele.