Generali iranieni au fost sunați de agenți ai Mossadului după atacul asupra Israelului: „Avem toate informațiile despre tine. Ai 12 ore”

În ziua în care Israelul a lansat un atac-surpriză asupra Iranului, agenții Mossad-ului au contactat generali iranieni din cercul apropiat al liderului suprem, ayatolahhul Ali Khamenei, pentru a le transmite un ultimatum: dacă nu vă delimitați de regim, veți avea soarta camarazilor voștri, relatează Washington Post.

La câteva ore după ce Israelul a lansat primul val de bombardamente împotriva Iranului pe 13 iunie, agenții de informații israelieni au efectuat o campanie de intimidare menită să destabilizeze regimul teocratic al Teheranului, potrivit a trei surse la curent cu operațiunea.

Agenți vorbitori de persană au sunat oficiali iranieni de rang înalt pe telefoanele lor mobile și i-au avertizat că vor fi următoarele ținte dacă continuă să sprijine regimul „ucigaș” al ayatollahului Ali Khamenei, care „distruge țara de peste 46 de ani”. Potrivit estimărilor uneia surse, ar fi fost contactați în acest fel peste 20 de generali. Avertismentul a fost lansat ca un sfat, o propunere și în ultimă instanță un răgaz pentru a îndeplini instrucțiunile și a se salva pe ei și familia lor.

Washington Post a obținut o înregistrare audio și o transcriere a unui apel telefonic de patru minute. „Avem toate informațiile despre tine. E limpede ca nu înțelegi in ce situație te afli, iți spun ca am lovit toți liderii, i-am aruncat in aer, sunt praf și pulbere acum”, este avertismentul adresat unui general al Gardienilor Revoluției.

„Ai 12 ore să te salvezi împreună cu soția și copilul tău. În caz contrar, sunteți următorii pe lista noastră. Suntem mai aproape de tine decât vena ta de pe gât. Bagă asta la cap. Dumnezeu să vă protejeze”, l-a instruit vocea.

Conform ultimatumului, acesta avea la dispoziție 12 ore pentru a realiza un videoclip în care să se disocieze de guvernul iranian.

„Cum să ți-l trimit?” a spus generalul.

„Îți trimit un ID de Telegram”, a răspuns agentul.

Se crede acel general este încă în viață, potrivit uneia dintre surse. Totuși scopul operațiunii a fost mai degrabă să provoace derută la vârful Teheranului, a spus o alta.

WP a decis să nu facă public numele generalului iranian.

Ținte complet transparente pentru Mossad

Campania a venit în completarea atacului asupra siturilor nucleare, instalațiilor de producție de arme și lansatoarelor de rachete din Iran din cadrul operațiunii „Leon Rising”, menite să împiedice Iranul să construiască o armă nucleară.

Aceasta început cu activarea unor echipe clandestine de informații, depozite de arme și alte capabilități ce fuseseră amplasate în prealabil pe teritoriul iranian, au declarat oficialii israelieni.

Potrivit guvernului israelian, Iranul era foarte aproape de a converti stocul de uraniu îmbogățit într-o armă nucleară. Actuali și foști oficiali americani au declarat că Iranul cercetează tehnici care i-ar permite să construiască rapid un dispozitiv nuclear rudimentar, însă nu sunt indicii că ar lucra la o bombă atomică.

SUA au lansat un atac asupra siturilor nucleare ale Iranului de la Fordow, Natanz și Isfahan, în acest weekend, folosind bombe penetrante și rachete de croazieră Tomahawk lansate de pe submarine. Oficiali de rang înalt ai Pentagonului au declarat că siturile au suferit "daune grave", dar că este prea devreme pentru a spune dacă Iranul păstrează o anumită capacitate nucleară.

În primele ore ale atacului israelian, membri ai cercului apropiat al lui Khamenei și figuri de top din industria nucleară a Iranului au fost uciși în apartamentele lor din Teheran. Printre cei vizați se numără generalul-maior Hossein Salami, comandantul IRGC; generalul-maior Mohammad Bagheri, șeful Statului Major al forțelor armate iraniene; și Fereydoon Abbasi-Davani, savant în fizica nucleară și figură majoră al programului nuclear iranian.

Agentul israelian a enumerat aceste asasinate în apelul său telefonic către generalul iranian. „Îți voi explica, ascultă cu atenție. Sun dintr-o țară care acum două ore i-a trimis pe Bagheri, Salami, Shamkhani, unul câte unul, în iad”.

Ali Shamkhani, fostul șef al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, deși grav rănit, ar fi supraviețuit, potrivit presei iraniene.

Campania a implicat mai multe agenții de securitate și militare ale Israelului și a avut scopul să inducă teamă în cadrul oficialilor, potrivit a două dintre persoanele familiarizate cu operațiunea.

„Conducerea de rangul doi, care moștenesc pozițiile și trebuie să ocupe locurile celor care au fost eliminați, este îngrozită", a spus una dintre persoanele familiarizate cu operațiunea.

„Khamenei se confruntă cu dificultăți serioase în a numi succesori pentru funcțiile celor eliminați în cadrul operațiunii. Dacă reușește totuși, nu sunt oamenii care ar fi prima lui alegere, pentru că aceia le refuză. Ei au înțeles că sunt complet transparenți și că gradul de penetrare din partea informațiilor noastre este de 100%”, a adăugat aceasta.

