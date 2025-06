Fortăreața nucleară secretă unde s-ar putea afla stocul de uraniu îmbogățit al Iranului

Iranul are o altă locație nucleară învăluită în secret - situată mult mai adânc decât Fordo, de construcție mai recentă, și cunoscută drept Muntele Pickaxe, relatează The Telegraph.

Anumite indicii și declarațiile Iranului că ar fi scos stocul de uraniu îmbogățit de la situl Fordo, înainte de atacul SUA cu bombe penetrante, au stârnit îngrijorarea experților - unii dintre ei se tem că Iranul ar putea ascunde material necesar unei bombe nucleare într-un buncăr chiar și mai adânc decât Fordo.

„O întrebare cheie este dacă Iranul va ascunde, sau poate a ascuns deja, material fisionabil în Pickaxe sau în altă instalaţie necunoscută”, a declarat pentru FT Ben Taleblu de la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor.

Situl este încă în construcție, dar a fost extins și consolidat în secret în ultimii patru ani.

Kūh-e Kolang Gaz Lā se află la 1.608 metri deasupra nivelului mării – și este cu peste 50% mai înalt decât muntele de 960 de metri care găzduiește uzina Fordo.

El se află la 90 de mile sud de Fordo și la doar câteva minute distanță de centrala nucleară Natanz din provincia centrală Isfahan.

Înălțimea mai mare oferă o protecție sporită și camere subterane potențial mai spațioase pentru operațiunile nucleare.

Potrivit experților, ar fi ascunzătoarea nucleară ideală, mai ales că se crede că situl ar fi îngropat la o adâncime mai mare decât Fordo, considerat cel mai sofisticat și mai greu accesibil sit nuclear al Iranului.

Complexul subteran Kolang Gaz Lā sau „Târnăcop” este proiectat să ofere regimului un refugiu nuclear pe care până și Forțele Aeriene ale SUA ar avea dificultăți să le distrugă cu cele mai puternice bombe convenționale de care dispune.

Dacă Fordow are două intrări în tuneluri, muntele Pickaxe are cel puțin patru – două pe partea de est a muntelui și două pe partea de vest.

Mai important, camerele sale subterane se extind și mai adânc – potențial peste 100 de metri sub suprafață, comparativ cu o adâncime de 60-90 de metri Fordow.

„Adăugarea de tuneluri și un perimetru de securitate ar complica și mai mult orice potențial raid de comandouri care ar încearca să saboteze complexul. Având în vedere frecvența operațiunilor de comando israeliene împotriva țintelor Hezbollah, Republica Islamică a anticipat cu siguranță același tip de raiduri asupra propriilor sale situri atomice", explică Reuel Marc Gerecht, cercetător rezident la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor.

„Deoarece este evident că se află într-un loc în care se desfășoară numeroase și importante activități legate de program, îi întrebăm: Ce scop are? Și ne spun: Nu este treaba voastră", declara anul trecut șeful agenției de supraveghere nucleară a ONU.

El a spus că "nu poate fi exclus" ca tunelurile să stocheze materiale nedeclarate.

Evaluările serviciilor de informații sugerează că Iranul a implementat o strategie de dispersie pentru programul său nuclear, răspândind capacitățile în mai multe locații pentru a asigura supraviețuirea în caz de atac.

În ultimii ani, Iranul a desfășurat aproximativ 6.000 de centrifuge avansate în diferite instalații, dintre care multe rămân inaccesibile inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Institutul pentru Știință și Securitate Internațională estimează că Iranul ar putea „desfășura în secret câteva mii de centrifuge avansate în noul complex de tuneluri” din muntele „Târnăcop”

O astfel de capacitate ar permite Iranului să continue activitățile de îmbogățire a uraniului chiar dacă instalațiile cunoscute ar fi distruse.

Ali Shamkhani, consilier al ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, declara în acest sens: „Chiar asumând distrugerea completă a siturilor, jocul nu s-a încheiat, deoarece materialele îmbogățite, cunoștințele științifice și politice vor rămâne intacte”.

Majid Takht-Ravanchi, ministrul adjunct de externe al Iranului, a respins afirmațiile că Teheranul își va abandona programul nuclear, declarând pentru postul german ARD: „Nimeni nu ne poate spune ce ar trebui și ce nu ar trebui să facem”.

Măsurile de securitate din jurul noii facilități montane indică faptul că Iranul se așteaptă ca aceasta să devină operațională în curând.

Analiștii nucleari avertizează că, dacă Republica Islamică a Iranului se confruntă cu ceea ce percepe ca o amenințare existențială pentru supraviețuirea regimului, Teheranul va abandona probabil poziția sa publică de a produce doar energie nucleară pașnică și va acționa rapid pentru a construi arme nucleare.

Astfel, întrebarea șefului AIEA, Rafael Grossi, capătă o nouă urgență acum, după ce principalele instalații de îmbogățire a uraniului din Fordow și Natanz au fost ținta bombelor americane capabile să distrugă buncăre, într-un atac despre care Donald Trump a afirmat că a „spulberat” programul nuclear al Iranului.

16 camioane au fost văzute aliniate în fața Fordow, iar un expert în programul nuclear al Iranului a declarat pentru The Telegraph că regimul a mutat o mare parte din uraniul său puternic îmbogățit într-o locație secretă înainte ca SUA să poată bombarda principalele instalații nucleare ale Iranului.

Teheranul are locații de rezervă care găzduiesc „sute, dacă nu mii” de centrifuge avansate capabile să producă uraniu de calitate militară necesar pentru o bombă nucleară, potrivit expertei Sima Shine, care a lucrat în cadrul instituției militare israeliene timp de 30 de ani.