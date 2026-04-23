Execuție în Iran. Un bărbat acuzat de colaborare cu serviciile israeliene a fost spânzurat

Iranul a spânzurat joi un bărbat pe care l-a găsit vinovat de apartenență la gruparea de opoziție interzisă Mujahedeen-e-Khalq (MEK) și de colaborare cu serviciile israeliene de informații, a anunțat puterea judiciară iraniană, citată de AFP și The Associated Press.

„Sultan-Ali Shirzadi-Fakhr a fost spânzurat în această (joi) dimineața cu privire la apartenență la gruparea teroristă Mujahedinii Poporului (MEK) și colaborare cu serviciile de spionaj ale regimului israelian Mossad”, a transmis site-ul autorității judiciare Mizan Online.

Potrivit aceleiași surse, bărbatul a fost condamnat la moarte pentru „război împotriva lui Allah” (moharebeh), fiind acuzat că a participat la operațiuni ostile împotriva Republicii Islamice. Autoritățile nu au precizat momentul arestării sale.

Este a noua execuție a unui membru al MEK de la începutul conflictului din Iran, mai notează sursa citată. Mizan Online susține că bărbatul a trăit o perioadă în Spania, fără a oferi detalii despre eventuale alte cetățenii.

În ultimele luni, Iranul a intensificat execuțiile, după declanșarea războiului cu Israelul și Statele Unite. Mai multe persoane au fost acuzate de legături cu Israelul.

Organizațiile pentru drepturile omului acuză însă autoritățile iraniene că judecă dosarele capitale în procese desfășurate cu ușile închise, folosesc mărturii obținute sub presiune și nu permit inculpaților să își conteste probele.

Un armistițiu, inițial pe o perioadă de două săptămâni, este în vigoare din 8 aprilie.