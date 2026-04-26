Evreii ultraortodocși care refuză înrolarea în armată ar putea fi sancționați financiar, a decis Curtea Supremă din Israel

Curtea Supremă din Israel a ordonat duminică, 26 aprilie, autorităților să sancționeze financiar evreii ultraortodocşi care refuză înrolarea obligatorie în forţele armate.

Instanţa a arătat că „în absenţa unor măsuri concrete care să indice voinţa de a acţiona pentru a impune respectarea obligaţiei de încorporare (...) nu există altă opţiune decât să ordonăm măsuri operaţionale, care nu reprezintă altceva decât aplicarea directă a legii”, scrie Agrpres.

Guvernul israelian ar fi trebuit să obţină votul în parlament pentur o lege privind înrolarea evreilor ultraortodocşi, scutiţi în mare măsură de serviciul militar.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu amână adoptarea unei legi privind serviciul militar, pentru a nu pierde sprijinul aliaților ultraortodocși, susținând în schimb un proiect care le permite acestora să evite înrolarea.

În timp ce zeci de mii de israelieni sunt mobilizați în contextul conflictelor din Fâșia Gaza și Liban, studenții școlilor talmudice sunt în mare parte scutiți de serviciul militar, iar refuzul ultraortodocșilor de a se prezenta la încorporare nu este, în practică, sancționat.

Curtea Supremă a cerut ca acestora să li se elimine facilităţi financiare cum ar fi cele privind impozitele locale şi transportul public sau subvenţiile pentru creşe.

Arie Dery, liderul celui mai mare partid ultraortodox, Shas, a acuzat instanţa de „afectarea gravă (...) a înseşi fundamentelor existenţei poporului evreu din Israel”.

Încă de la crearea statului evreu, în 1948, ultraortodocşii sunt scutiţi de facto de serviciul militar, cu condiţia să se consacre integral studiului textelor religioase ebraice (Tora) într-o şcoală religioasă (yeshiva).

Ei reprezintă în prezent circa 14% din populaţia evreiască din Israel, circa 66.000 având vârste la care ar putea fi înrolaţi.

În august 2025, mai mulți evrei ultraortodocși s-au ciocnit cu forțele de ordine în Ierusalim în timp ce protestau față de înrolarea în armata israeliană și de arestarea studenților din școlile religioase, acuzați că au evitat ordinul de recrutare.

La acea vreme, numeroși evrei haredi au început să primească ordine de prezentare la comisariatele militare, punând capăt unei scutiri vechi de decenii.