DER SPIEGEL: A distrus Vladimir Putin delicata ordinea nucleară mondială? „Totul este în joc”

Într-un interviu, fostul directorde la Los Alamos, Siegfried Hecker, explică cum războiul președintelui rus Vladimir Putin împotriva Ucrainei a distrus deja certitudinile care au împiedicat de zeci de ani folosirea acestor arme de distrugere în masă.

Omul de știință din domeniul ingineriei nucleare, Siegfried S. Hecker, 79 de ani, este una dintre figurile definitorii ale programului nuclear al Statelor Unite. Timp de 34 de ani, a efectuat cercetări la Laboratorul Național Los Alamos, unde prima armă nucleară a fost dezvoltată la începutul anilor 1940, ca parte a „Proiectului Manhattan”. Din 1986 până în 1997, Hecker a fost director al institutului și a fost astfel al patrulea succesor al lui Robert Oppenheimer, „părintele bombei atomice”. După perioada petrecută la Los Alamos, Hecker a predat la Universitatea Stanford. În prezent, lucrează ca profesor cu jumătate de normă, de inginerie nucleară, la Universitatea Texas A&M și la Institutul de Studii Internaționale Middlebury din Monterey.

Familia lui Siegfried Hecker este originară din Sarajevo și a fost relocată în Tomaszew în Polonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, unde s-a născut Hecker. Tatăl său nu s-a întors niciodată de pe Frontul de Est. Mai târziu, a plecat împreună cu mama sa în Austria și a emigrat în SUA în 1956. Acolo a studiat metalurgia, a venit în Los Alamos în 1965 și a ajuns să devină unul dintre cei mai importanți experți în plutoniu din lume.

În timpul și mai ales după perioada petrecută la Los Alamos, Hecker a stabilit legături personale cu experți în arme nucleare din alte state nucleare. A făcut un total de 57 de călătorii în Rusia și 39 în China. Hecker a atras atenția internațională prin vizitele sale în Coreea de Nord, unde a obținut acces pentru prima dată la centrul de cercetare nucleară Yongbyon în 2004 și a raportat în 2010 despre o instalație de îmbogățire a uraniului care până atunci nu era cunoscută de serviciile de informații occidentale. Hecker a relatat despre experiențele sale din Coreea de Nord într-o carte publicată la începutul acestui an, intitulată „Hinge Points: An Inside Look at North Korea's Nuclear Program”. (Stanford University Press, 2023).

DER SPIEGEL: Domnule Hecker, de la atacul asupra Ucrainei, președintele rus Vladimir Putin a amenințat cu folosirea armelor nucleare și a suspendat ultimul tratat de dezarmare rămas cu SUA. Coreea de Nord și Iranul își extind programele de arme nucleare. Iar China plănuiește a-și tripla numărul armelor sale nucleare strategice. Care dintre aceste evoluții o considerați cea mai periculoasă?

Hecker: Cea mai mare îngrijorare imediată este, desigur, potențiala utilizare de către Rusia a armelor nucleare în Ucraina. Amenințările lui Putin par a fi în primul rând de a descuraja Occidentul. Cu toate acestea, pentru că sunt nucleare, trebuie luate în serios. Dar pericolul mult mai mare este combinarea tuturor acestor evoluții. Și asta a început cu adevărat odată cu invazia neprovocată a Ucrainei de către Putin. În primul rând, desigur, ne uităm cu toții la incredibilul bilanț uman și la suferința poporului ucrainean. Cu siguranță împărtășesc această părere, mai ales pentru că m-am născut lângă granița polono-ucraineană. Dar ceea ce m-a îngrijorat cel mai mult după invazia Ucrainei este impactul acesteia asupra ordinii mondiale nucleare. Frica mea este că Putin a distrus această ordine.

DER SPIEGEL: De ce?

Hecker: Ordinea nucleară din ultimele decenii s-a sprijinit pe patru piloni. Primul este ceea ce unii numesc tabu nuclear. Din 1945, când au fost dezvoltate și apoi utilizate aceste arme complet noi, nicio armă nucleară nu a fost folosită în război. Asta e uimitor. Și nu s-a întâmplat doar întâmplător. Este rezultatul unei comenzi care a evoluat de-a lungul deceniilor. Multe țări, inclusiv SUA și Uniunea Sovietică, au vrut să se asigure că armele nucleare nu au fost niciodată folosite și nu au fost folosite.

DER SPIEGEL: Dar au fost construite zeci de mii, dintre care 12.500 au rămas după încheierea Războiului Rece. Și acum numărul lor crește din nou.

Hecker: Ceea ce ne duce la al doilea pilon, proliferarea nucleară. Se aștepta, iar Robert Oppenheimer a spus asta imediat după Proiectul Manhattan, că multe țări vor dobândi arme nucleare în viitor, deoarece puterea lor a fost demonstrată. Dar, de fapt, mai puțin de 10 țări au arme nucleare astăzi. Și asta este remarcabil. Și nu este doar rezultatul unui singur tratat, ci al unui întreg regim de neproliferare, un set de acorduri, garanții de securitate și instituții precum Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

DER SPIEGEL: Care este al treilea pilon?

Hecker: Al treilea este terorismul nuclear. Până în prezent, nu am văzut un nor ciupercă sau un nor radioactiv dintr-o bombă murdară declanșată de o organizație teroristă. Când te gândești la cât de mult material nuclear și radiologic există în lume, și asta este remarcabil. Cum s-ar fi putut întâmpla asta? Ei bine, Uniunea Sovietică și Statele Unite au lucrat împreună împotriva potențialului terorismului nuclear. Am fost implicat în cel puțin șase ateliere cu experți ruși în domeniul nuclear. Ne-am adunat și am spus: Ce trebuie să facem pentru a preveni grupurile teroriste sau țările care ar putea juca necinstit și ar putea folosi arme radiologice?

Al patrulea pilon al ordinii nucleare globale se află la celălalt capăt al spectrului, binele care vine din energia nucleară. Reacțiile nucleare, spre deosebire de reacțiile chimice, vă oferă un factor de producție de milioane în energie - o energie imensă care poate fi folosită atât pentru bine, cât și pentru rău. Peste 10% din energia mondială este produsă de energia nucleară. Aproximativ 40 de milioane de oameni beneficiază de medicina nucleară, fie că este vorba de diagnosticare sau de tratament. Încă de la conducerea mea din Los Alamos, m-am preocupat de modul în care obținem ce e mai bun din energia nucleară și evităm ce e mai rău.

DER SPIEGEL: În ce mod pune în pericol invazia Ucrainei de către Rusia acești patru piloni ai ordinii nucleare?

Hecker: Ei bine, dezvăluie temelia încrederii care ne-a permis să trăim cu pericolele nucleare. Ea amenință extinderea pașnică a energiei nucleare și pune în pericol consensul care a împiedicat utilizarea armelor nucleare, proliferarea acestora și terorismul nuclear.

DER SPIEGEL: Te-ai născut în 1943, la șase luni după înființarea Proiectului Manhattan. Deci, viața ta se întinde aproape literalmente pe întreaga epocă atomică. Ai zice că astăzi ne aflăm în cel mai periculos punct al acestei epoci?

Hecker: Cred că criza rachetelor cubaneze din 1962, precum și alte incidente când SUA și Uniunea Sovietică s-au apropiat de posibila utilizare a armelor nucleare, ar fi putut fi mai periculoase în sine. Dar pericolul care există astăzi nu este dat de un singur eveniment. Este sfârșitul ordinii nucleare în sine. Deci, totul este în joc.

La sfârșitul lunii februarie, Vladimir Putin a anunțat că Rusia va suspenda noul tratat START. Conform acordului, Rusia și SUA au convenit să-și limiteze armele nucleare strategice la 1.550 de focoase operaționale și 800 de sisteme de livrare fiecare. Noul START este ultimul tratat de dezarmare încă existent între cele două mari puteri nucleare. În 2002, SUA au reziliat tratatul ABM privind limitarea sistemelor de apărare antirachetă balistică, iar în 2019, s-au retras din tratatul INF privind limitarea armelor cu rază intermediară.

DER SPIEGEL: V-a surprins suspendarea de către Putin a Noului Tratat START?

Hecker: Nu. Noul Tratat START a fost semnat în 2010, când Dmitri Medvedev era președinte. Odată ce Putin a revenit în funcție, rușii au mers înapoi în aproape fiecare dintre acordurile nucleare. Am fost implicat într-una dintre ele, Programul „Cooperative” de Reducere a Amenințărilor. Apoi a expirat tratatul INF. Deși SUA s-au retras, nu există nicio îndoială în mintea mea că Rusia a încălcat acel tratat de ani de zile. Deci, de mult timp Putin a avut planul de a anula acele tratate și de a face tot ce este necesar pentru a refuza accesul americanilor la instalațiile nucleare ale Rusiei. Până acum, însă, Putin a suspendat doar New START. Aceasta nu înseamnă o ieșire din contract. Dacă se retrage, atunci îngrijorarea este că nu ar mai trebui respectată limita a 1.550 de arme strategice.

DER SPIEGEL: Dacă se va întâmpla asta, ne vom confrunta cu o cursă nucleară necontrolată ca în anii 1950?

Hecker: Este posibil. Cu siguranță nu este dorința guvernului american, deși există unii în cercurile republicane care ar dori să întărească foarte mult arsenalul nuclear al Americii. De fapt, nu am construit arme nucleare cu capacități noi de când președintele George HW Bush a luat această decizie în 1992. Motivele economice tind să vorbească împotriva unei recidive în anii cincizeci și șaizeci. Nici SUA, nici Rusia nu vor să-și împovăreze economiile cu o mare cursă a înarmărilor.

Spre deosebire de SUA și Rusia, China nu a fost niciodată legată de un tratat de dezarmare, iar Beijingul nu are nicio intenție să schimbe asta. Dimpotrivă: în octombrie, șeful statului Xi Jinping a declarat că țara sa va construi în viitor „un sistem puternic de descurajare strategică”. China are în prezent peste 400 de arme nucleare. Pentagonul estimează că numărul ar putea crește la 1.000 până în 2030 și la 1.500 până în 2035. Arsenalul de rachete balistice al Chinei – de asemenea neconstrâns de niciun tratat – este deja cel mai mare din lume.

DER SPIEGEL: Cum explicați schimbarea politicii nucleare a Chinei?

Hecker: China a avut o doctrină nucleară foarte sensibilă timp de câteva decenii. S-a spus că doar câteva sute de focoase și așa-numita capacitate de a doua lovitură sunt suficiente pentru a oferi efectul de descurajare necesar. În schimb, China s-a concentrat pe construirea economiei sale și, făcând acest lucru, a devenit puterea economică de astăzi. A fost o decizie inteligentă. Există o responsabilitate enormă asociată cu armele nucleare și există o cheltuială financiară uriașă. Deci, chinezii au fost bine sfătuiți să nu meargă în acea direcție în primul rând. Între timp, economia lor a crescut – dar în același timp a crescut nesiguranța lor. Și această incertitudine i-a convins că acum au nevoie de un arsenal nuclear mai mare.

DER SPIEGEL: Atunci nu ar mai fi două, ci trei mari puteri nucleare. Cum va schimba acest lucru dinamica descurajării?

Hecker: Dinamica descurajării a fost dezvoltată pentru doi adversari și nu știm cum va fi într-un trio. În SUA, mulți se așteaptă ca China și Rusia să colaboreze pentru a forma un singur nod împotriva americanilor. Cred că este puțin probabil să se întâmple. Ceea ce aud de la interlocutorii mei chinezi și ruși sugerează că China va continua să-și urmărească obiectivele naționale, iar Rusia le va urmări pe ale sale. Deci, cred că vom avea trei centre nucleare separate. Cum se relaționează unul cu celălalt – va fi foarte complicat.

DER SPIEGEL: În opinia dumneavoastră, cum ar trebui să se poziționeze Europa în această nouă constelație?

Hecker: Europenii și americanii s-au reunit în această problemă. Invazia Ucrainei de către Rusia a creat o unitate între ei care părea amenințată, în special sub președintele Trump. Da, țările europene sunt diferite și fiecare are relații specifice cu China și Rusia, mai ales pe plan economic. Dar, în cele din urmă, văd viziunile europene și americane aliniate ca acolo unde trebuie să fie față de restul lumii.

DER SPIEGEL: Comunicarea dintre China și SUA este grav perturbată – la nivel guvernamental, dar chiar și între experții care se ocupă de politica nucleară și de dezarmare, ca tine.

Hecker: Da, această diplomație neoficială „Track 2” este extrem de importantă atunci când vine vorba de probleme de securitate națională. Am avut această experiență atât cu Rusia, cât și cu China. Am lucrat cu complexul nuclear chinez, atât în partea militară, cât și în cea a energiei nucleare. Am vizitat orașul Mianyang din provincia Sichuan, unde se află echivalentul chinez al Los Alamos...

DER SPIEGEL: … locul unde a fost dezvoltată bomba atomică chineză în anii 1960.

Hecker: Și am discutat probleme de securitate națională, regională și internațională, programele nucleare ale Coreei de Nord și Iranului – și situația de descurajare SUA-China. A fost foarte util. Noi, americanii, am venit cu o mai bună apreciere a opiniilor și preocupărilor chineze. Și cred că au ajuns cu o mai bună înțelegere a modului în care gândim noi despre neproliferare și terorismul nuclear.

DER SPIEGEL: Cum ar trebui să ne imaginăm discuțiile dintre oamenii de știință nucleari chinezi și americani? Care este nivelul de încredere?

Hecker:Avem un tip de relație total diferit față de mulți oameni guvernamentali sau diplomați. Avem această comunitate în care credem amândoi în importanța ordinii nucleare globale, ceea ce înseamnă extinderea tuturor lucrurilor bune nucleare – și evitarea celor mai rele. De exemplu, înainte de Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, am avut un atelier despre prevenirea terorismului nuclear. Sincer, chinezii nu au arătat prea multă îngrijorare la început. Au fost de părere că terorismul nuclear nu se poate întâmpla în China. Dar apoi le-am povestit despre munca mea la fostul sit sovietic de testare a armelor nucleare din Semipalatinsk, aproape de granița lor – și despre toate materialele nucleare care au rămas în urmă din zilele de testare sovietică. Mai târziu, președintele Obama a continuat după unul dintre summiturile de securitate nucleară cu un program comun cu chinezii, înființarea unui centru de excelență chiar în afara Beijingului. Un mare pas.

DER SPIEGEL: Între timp, totuși, în vestul Chinei au fost săpate sute de noi silozuri de rachete. Cum apreciați extinderea programului nuclear chinez?

Hecker: Chinezii își construiesc capacitățile nucleare pentru că se simt nesiguri. Ei vor să pară mai puternici în ochii guvernului SUA pentru a se proteja de americani. Unul dintre colegii mei cărturari chinez susține că acumularea lor nucleară nu este de a cuceri restul lumii. Cu toate acestea, ei merg înainte pentru dominația economică globală. Se întâmplă să cred asta pe baza discuțiilor cu colegii mei chinezi din domeniul nuclear. Și dacă credeți că ar putea exista ceva adevăr în acest lucru, atunci ar trebui urmărită mai multă diplomație „Track 2” – nu mai puțină.

DER SPIEGEL: Beijingul a întrerupt aproape orice contact cu lumea exterioară în timpul pandemiei de COVID și a dezvoltat o adevărată paranoia față de SUA

Hecker: Ambele guverne par să fie prea blocate în propriile lor opinii. Există, de asemenea, o mare paranoia despre China în Statele Unite. Drept urmare, politicienii sunt conduși de dinamica politică internă, mai degrabă decât de a face lucrurile corecte în beneficiul îmbunătățirii securității internaționale. Nu sunt nici republican, nici democrat, sunt om de știință. Și punctul meu de vedere este: reduceți – în special reduceți amenințările nucleare. Cu China, avem încă șanse mari să facem asta.

În ceea ce privește Coreea de Nord, această oportunitate pare să fi fost ratată. În septembrie 2017, țara a întreprins ultimul și cel mai mare test nuclear de până acum. Explozia a fost atât de masivă încât versanții muntelui Mantap, în interiorul căruia a detonat bomba, s-au deplasat cu câțiva metri. După o scurtă fază de destindere între Phenian, Seul și Washington, AIEA și serviciile de informații americane anticipează acum că, Coreea de Nord va efectua un alt test nuclear în viitorul apropiat.

DER SPIEGEL: Ar beneficia Coreea de Nord de pe urma unui alt test nuclear?

Hecker: Răspunsul este: absolut, da. Nord-coreenii au efectuat șase teste nucleare și ne-au arătat o gamă largă de sisteme de livrare, de la rachete cu rază scurtă de acțiune până la rachete de croazieră și rachete balistice intercontinentale (ICBM). Coreea de Nord dorește ca SUA și Coreea de Sud să recunoască aceste sisteme drept o amenințare. Pentru a face asta, trebuie să poată monta armele nucleare pe aceste sisteme de livrare și pentru asta au nevoie de teste suplimentare. Nu pot spune exact când va fi al șaptelea test. Dar sunt aproape sigur că vor mai face un test pentru că au nevoie de el pentru a-și îndeplini programul ambițios.

DER SPIEGEL: Crezi că ar putea intra Coreea de Nord într-o alianță nucleară cu Rusia și China?

Hecker:Înainte de evenimentele de anul trecut, aș fi spus că, Coreea de Nord nu aparține deloc unei astfel de relații. China nu este mulțumită de dezvoltarea nucleară în Coreea de Nord. Pentru ruși, până acum a fost nesemnificativ. Dar, dacă testele Coreei de Nord provoacă SUA, asta e bine din punct de vedere rus. Dar nu-i văd pe nord-coreeni relaționând nici cu China, nici cu Rusia într-un fel de mare triadă. Asta nu înseamnă că ar trebui să respingem Coreea de Nord la fel de mult cum am făcut-o în trecut. Unul dintre argumentele pe care le aduc în noua mea carte, „Hinge Points”, este că nu am acordat suficientă atenție situației nord-coreene – nu doar amenințării nucleare, ci întregii situații nord-coreene. Am permis ca asta să se deterioreze, astfel încât astăzi Coreea de Nord este una dintre cele trei țări care pot amenința SUA.

DER SPIEGEL: Cât de departe a progresat, exact, programul nuclear al Coreei de Nord?

Hecker: Nu știm sigur. Ceea ce știm este că au detonat șase bombe, iar cinci dintre explozii au fost suficient de masive încât să ne preocupe. Pe baza a ceea ce aud de la interlocutorii mei nord-coreeni și chinezi, ajung la concluzia că, Coreea de Nord poate ajunge în toată Coreea de Sud și în cea mai mare parte a Japoniei cu o rachetă cu focos nuclear. Doar asta este o veste mare. În opinia mea, nu trebuie să poată ajunge în SUA pentru a ne descuraja. Există aproximativ 200.000 de americani în Coreea de Sud și avem peste 50.000 de soldați americani staționați în Japonia. Daunele care ar fi făcute de Coreea de Nord folosind o armă nucleară în oricare dintre aceste două țări ar fi enorme.

„Rachetele balistice intercontinentale (ICBM) ale Coreei de Nord sunt proiectate și construite pentru a ajunge pe continentul american”.

DER SPIEGEL: Cât de departe sunt nord-coreenii cu rachetele lor cu rază lungă de acțiune?

Hecker: ICBM-urile din Coreea de Nord sunt proiectate și construite pentru a ajunge pe continentul american. Judecând după ultima lor paradă, au construit vreo duzină de astfel de rachete. În testele lor, au înălțat aceste rachete pe o traiectorie înaltă și le-au ținut acolo. În acest fel, ei pot monitoriza și evalua performanța acelei rachete. Dacă această traiectorie ar fi întinsă în consecință, o astfel de rachetă ar putea ajunge în SUA. Deci, Coreea de Nord a demonstrat capacitatea de a ajunge în SUA – dar nu de a o face încă în mod fiabil. SUA efectuează încă mai multe astfel de teste ICBM în fiecare an. Cu toate acestea, avem avantajul că putem să tragem cu rachetele din California până la Kwajalein și să le urmărim performanța...

DER SPIEGEL: … un atol din Pacific unde forțele armate americane mențin o bază.

Hecker: Coreea de Nord nu a efectuat încă astfel de teste. Și a doua problemă este focosul: odată ce un focos este montat pe o rachetă, mai întâi trebuie să reziste forțelor G la lansare, apoi frigului din spațiul cosmic – și apoi reintrarii calde în atmosferă. Prin urmare, evaluarea mea este că Coreea de Nord nu poate avea încă încredere că va ajunge în SUA continentală cu o rachetă cu vârf nuclear.

DER SPIEGEL: Președintele sud-coreean Yoon Suk-yeol a sugerat în ianuarie că și țara sa va fi capabilă să-și dezvolte propriile arme nucleare. Cum apreciați această afirmație?

Hecker: Această întrebare a venit și cu atacul rusesc asupra Ucrainei. La urma urmei, se pare că țările care nu au arme nucleare sau care au renunțat la ele, așa cum a făcut Ucraina în 1994, sunt în pericol de a fi amenințate de un stat nuclear. Declarația publică a președintelui Yoon cu privire la aceasta este o chestiune foarte serioasă. Sondajele de la acea vreme au arătat că peste 70% din populația Coreei de Sud susține dezvoltarea propriilor arme nucleare. Cred că ar fi o idee foarte proastă.

DER SPIEGEL: De ce?

Hecker: Pentru că ar face Coreea de Sud mai puțin sigură. Guvernul american cred că și el vede așa. Pentru că atunci ai avea doi lideri rezonabil fără experiență în Peninsula Coreeană cu degetele pe trăgaciul nuclear.

DER SPIEGEL: Săptămâna trecută, președintele Biden și președintele Yoon au reiterat că SUA oferă Coreei de Sud „o descurajare sporită”. Cum interpretați această „Declarație de la Washington”?

Hecker: Obiectivul principal al declarației a fost de a asigura Seulul că SUA vor proteja securitatea Coreei de Sud. Există și multe prevederi de cooperare economică. Deocamdată, a funcționat. Președintele Yoon a asigurat lumea că nu vor dezvolta arme nucleare și că vor rămâne în Tratatul de neproliferare nucleară.

DER SPIEGEL: Nu este de înțeles că țări precum Coreea de Sud, Japonia și chiar Australia discută despre dezvoltarea propriilor arme nucleare după atacul Rusiei asupra Ucrainei?

Hecker: Este important de remarcat aici că SUA nu oferă acestor țări doar o descurajare nucleară îmbunătățită. Important este că avem alianțe cu ei. Avem nevoie de aceste țări. Încă suferim aici de pe urma președinției lui Donald Trump. A spus asta ca un fel de rachetă de protecție: Dacă nu ne plătiți, nu vă vom proteja. Exact opusul este adevărat. Suntem o putere maritimă și, ca și în alte părți ale lumii, sunteți aliații noștri în Asia de Nord-Est și ne ajutați să menținem securitatea în acea regiune. De aceea avem nevoie de tine și de aceea vom interveni atunci când ești amenințat.

DER SPIEGEL: Iranul își extinde și el programul nuclear. AIEA a găsit acolo urme de uraniu în februarie, îmbogățit la 84%, chiar sub nivelul necesar pentru construirea unei bombe atomice.

Hecker: Iranul a reînceput să producă mai mult uraniu slab îmbogățit după retragerea administrației Trump din Acordul Internațional Nuclear. Pentru centralele nucleare, aveți nevoie de aproximativ 3 până la 5% îmbogățire. Îmbogățirea cu până la 20% este considerată pașnică. Iranul a ajuns în această etapă cu ani în urmă. Acum au făcut un pas semnificativ mai departe. Uraniul îmbogățit la 84% este efectiv de calitate pentru arme. Așadar, iranienii nu numai că au demonstrat că știu cum să intensifice îmbogățirea uraniului, ci au făcut-o. Și dacă vor continua să facă acest lucru, este realist să presupunem că pot produce suficient material pentru unele arme nucleare în termen de șase luni.

DER SPIEGEL: Cum ar trebui să se descurce comunitatea internațională cu un regim care a suprimat de luni de zile o mare mișcare pro-democrație – în același timp îmbogățind cantități semnificative de uraniu?

Hecker: Aici aș dori să folosesc expresia în care spun „Sunt doar un om de știință”. Schimbarea problemei nucleare cu ceva la fel de important ca mișcarea pro-democrație a Iranului este foarte dificilă. Când a fost semnat acordul nuclear cu Iranul în 2015, am crezut că este o decizie bună în ceea ce privește gestionarea riscurilor. Nu am putut obține totul. Testarea rachetelor nu avea să fie oprită, dar am oprit producția de plutoniu, iar îmbogățirea uraniului a fost limitată foarte mult.

DER SPIEGEL: Israelul a avut rezerve majore cu privire la acord. Guvernul se îndoia că Iranul va renunța la ambițiile sale nucleare.

Hecker: Nu știam atunci ce a devenit cunoscut mai târziu prin descoperirile Mossad-ului israelian – și anume că Iranul avea deja un program nuclear serios în anii 1990, cu mult înainte de acordul nuclear. Nu aveau de gând să construiască doar o bombă, așa cum credeam noi. Aveau de gând să construiască un arsenal nuclear. Deci, când vine vorba de întrebarea cum să echilibreze acordul nuclear cu alți factori, cred că Iranul trebuie să facă mult mai mult – în primul rând, să mărturisească faptul că a avut un astfel de program și, în al doilea rând, să demonstreze că îl are încheiat. Din păcate, opțiunile noastre de a lucra în acest sens sunt foarte limitate astăzi. Iar suprimarea mișcării pro-democrație complică această problemă.

DER SPIEGEL: Într-un interviu acordat lui DER SPIEGEL, Henry Kissinger a avertizat că armele nucleare sunt acum mai periculoase ca niciodată în era războiului cibernetic și inteligenței artificiale. Și și-a exprimat îndoielile cu privire la faptul că politicienii pot controla această tehnologie. Împărtășiți această îngrijorare?

Hecker: Când cineva de vârsta și experiența lui Kissinger spune așa ceva, ar trebui să fii atent. Am fost surprins de accentul pe care l-a acordat inteligenței artificiale și de posibilitatea de a încredința mașinilor decizii nucleare strategice. Împărtășesc această îngrijorare. Dar poate că nu sunt la fel de pesimist, pentru că aici oamenii trebuie să urce înapoi pe scenă și să spună: Noi conducem acest spectacol. Nu vom da asta unui algoritm. Acesta este motivul pentru care istoria, cărțile, cercetarea și predarea la universități ne ajută atât de mult. Dacă te întorci și citești, de exemplu, povestea Crizei Rachetelor din Cuba, înțelegi importanța deciziilor umane. Și când vine vorba de arme nucleare, conducerea politică este cea care contează – și în cele din urmă președintele. Deci, preocuparea mea este mai mult despre ce oameni alegem să conducem.