Cum a fost primită în țară alpinista iraniană care a concurat fără hijab

Alpinista iraniană Elnaz Rekabi a fost întâmpinată la întoarcerea sa în Teheran cu bucurie de zeci de iranieni care au venit să o felicite pentru curaj, după ce a concurat în Coreea de Sud fără să poarte hijab, așa cum li se cere sportivelor din Republica Islamică.

O înregistrare video distribuită online a arătat mulțimea adunată miercuri dimineața la aeroportul internațional Imam Khomeini din afara Teheranului. Sportiva este primită cu un ropot de aplauze și este numită de oameni o eroină. Unul dintre susținători i-a oferit și un buchet de flori.

Alpinista Elnaz Rekabi a concurat duminică într-un turneu internațional, fără hijab, iar părul l-a avut prins în coadă. După această apariție, prietenii și susținătorii au dat-o dispărută, deoarece nu au putut să o mai contacteze.

Marți dimineață, sportiva de 33 de ani a revenit pe rețelele de socializare și a transmis un mesaj pe contul ei de Instagram, în care a explicat că gestul ei nu a fost intenționat, ci că în timpul probei i-a căzut hijabul de pe cap. Nu se știe dacă mesajul a fost scris într-adevăr de ea.

La revenirea sa în Teheran, sportiva a precizat că nu a planificat să nu poarte hijabul, iar călătoria ei nu a fost schimbată după apariția sa care încălca legea.

„Pentru că eram ocupată să-mi pun pantofii și echipamentul, am uitat să-mi pun hijab-ul și apoi am mers să concurez. M-am întors în Iran cu liniște sufletească, deși am fost tensionată și stresată. Dar până acum, slavă Domnului, nu s-a întâmplat nimic”, a spus sportiva.

Îngrijorările provocate de faptul că Rekabi a concurat duminică fără hijab a venit în contextul în care protestele declanșate de moartea în arest, la 16 septembrie, a unei femei de 22 de ani, au intrat în a cincea săptămână. Mahsa Amini a fost reținută de poliția de moralitate a țării din cauza îmbrăcămintei sale, iar moartea ei a determinat femeile să își scoată hijaburile obligatorii în public.

Femeile iraniene care concurează în străinătate poartă întotdeauna hijab, scrie The Guardian.

Proteste violente în Iran

În prezent, în Iran au loc proteste violente stârnite de moartea tinerei Mahsa Amini, care a fost reținută de poliție pentru că nu purta corect hijabul.

Tânăra a murit pe 16 septmebrie la spital, la trei zile după arest. Familia acesteia a declarat că Mahsa a murit după ce a fost bătută de polițiști și rănită grav la cap.

De la moartea tinerei, în fiecare seară au .loc demonstrații violente. Acestea reprezintă cea mai serioasă provocare la adresa teocrației iraniene de la protestele în masă din timpul alegerilor prezidențiale contestate din 2009.

Grupurile pentru drepturile omului estimează că peste 200 de persoane au fost ucise în recentele proteste și în represiunea violentă care a urmat. Iranul nu a publicat un bilanț al morților de săptămâni întregi. Demonstrațiile au avut loc în peste 100 de orașe, potrivit grupului Human Rights Activists in Iran.