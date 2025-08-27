Cel puţin trei soldaţi sirieni au fost ucişi într-o lovitură israeliană în apropiere de Damasc

O lovitură israeliană asupra unor instalaţii militare din apropiere de capitala Damasc s-a soldat cu moartea a cel puţin trei soldaţi sirieni, potrivit unui responsabil local citat de AFP.

„O dronă israeliană a vizat una dintre clădirile militare ale celei de a 44-a divizii a armatei siriene la Kesweh, la vest de Damasc, provocând moartea a trei dintre membrii diviziei", a declarat un responsabil din cadrul Ministerului Apărării, sub protecția anonimatului, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Un bilanţ neconfirmat a anunțat şase militari ucişi

Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), cu sediul în Regatul Unit, dar care dispune de o reţea amplă de surse în Siria, a anunţat apoi un bilanţ de şase militari ucişi, între care un comandant, neconfirmat din sursă oficială.

După înlăturarea preşedintelui Bashar al-Assad de la putere de către o coaliţie islamistă (în decembrie 2024), Israelul a lansat sute de lovituri asupra Siriei cu care este încă, tehnic, în stare de război, anunţând în acelaşi timp un dialog cu noile autorităţi.

În cursul dimineţii de marţi, agenţia de presă oficială siriană Sana a anunţat şi ea „moartea unui tânăr într-un bombardament israelian asupra unei case din satul Tarnaja", pe platoul sirian Golan (sud), din care o parte este ocupată şi anexată de Israel.

Ministerul Afacerilor Externe sirian a condamnat la acel moment „recentele atacuri israeliene asupra teritoriului său, care s-au soldat cu martiriul unui tânăr".

„O încălcare flagrantă a Cartei ONU”

Siria a denunţat de asemenea "incursiunea forţelor israeliene într-o localitate din provincia Quneitra, campaniile lor de arestări împotriva civililor şi anunţul privind menţinerea prezenţei lor ilegale pe vârful muntelui Hermon şi în zona tampon".

„Aceste practici agresive constituie o încălcare flagrantă a Cartei ONU (...) şi reprezintă o ameninţare directă pentru pacea şi securitatea în regiune", a adăugat ministerul.

Armata israeliană a anunţat, săptămâna trecută, că a derulat operaţiuni în sudul Siriei, unde susţine că a descoperit şi a confiscat „instalaţii de stocare a armelor" şi „a reţinut suspecţi".

Lovitura din sudul ţării a fost condamnată de Turcia, Arabia Saudită şi Qatar.

După căderea fostului preşedinte, armata israeliană a desfăşurat forţe în zona tampon demilitarizată controlată de ONU pe platoul Golan, la liziera părţii anexate de Israel în 1981.

Cele două ţări, duşmane de decenii, au început totuşi un dialog inedit sub medierea SUA.

Pe 19 august, ministrul afacerilor externe sirian Assad al-Shaibani s-a întâlnit cu o delegaţie israeliană la Paris pentru a discuta despre „dezescaladare" între cele două ţări vecine, potrivit Sana.

În cadrul discuţiilor a fost abordată chestiunea revenirii la acordul de dezangajare din 1974 între cele două ţări, care a creat zona tampon.