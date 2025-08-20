Un deputat în vârstă 30 de ani a fost găsit mort în incinta Parlamentului finlandez. Se ia în calcul varianta sinuciderii

Un deputat al Partidului Social-Democrat din Finlanda, Eemeli Peltonen, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit mort, marţi, în clădirea Parlamentului, deşi este vacanţă parlamentară.

„Persoana decedată în clădirea Parlamentului în dimineaţa zilei de 19 august este Eemeli Peltonen, un deputat aflat la primul mandat”, a anunţat serviciul de presă al Parlamentului într-un comunicat care nu precizează cauzele decesului, scrie News.

Deputaţii finlandezi sunt în prezent în vacanţa de vară, sesiunea de toamnă începând pe 2 septembrie.

Potrivit poliţiei, Eemeli Peltonen a decedat în jurul orei 11:00 ora locală. Poliţia a declarat că „anchetează cauzele decesului, dar că nu suspectează un act criminal în acest stadiu”.

Moartea sa subită a şocat Finlanda, politicieni de toate orientările exprimându-şi tristeţea.

„Moartea lui Eemeli Peltonen mă afectează profund, la fel ca pe noi toţi”, a declarat preşedinta grupului parlamentar social-democrat, Tytti Tuppurainen, într-un comunicat. „Era un membru foarte apreciat al comunităţii noastre şi ne va lipsi profund”, a adăugat ea.

Preşedintele finlandez Alexander Stubb, precum şi numeroşi deputaţi, au deplâns vestea. „Astăzi am primit veşti tragice din Parlament”, a scris Alexander Stubb pe X.

Pemierul Petteri Orpo a ţinut un minut de reculegere în memoria lui Peltonen, care, potrivit acestuia, era foarte apreciat de colegi, a relatat postul public de televiziune YLE.

Marţi, steagul finlandez a fost arborat în bernă în faţa clădirii Parlamentului din centrul oraşului Helsinki, în semn de doliu.

Originar din Järvenpää (sud), Eemeli Peltonen a anunţat la sfârşitul lunii iunie că se află în concediu medical în urma unei infecţii nosocomiale contractate în primăvară în timpul tratamentului unei boli renale.

Potrivit presei locale, se pare că el s-ar fi sinucis în clădire şi a fost găsit marţi dimineaţă.

Peltonen, care reprezenta regiunea sudică Uusimaa, se afla la primul mandat de deputat, fiind ales în 2023. Ambiţiile sale politice au început devreme – Peltonen a fost ales consilier municipal în oraşul Jarvenpaa la doar 18 ani.

La 22 de ani, a fost ales preşedinte al consiliului municipal, fiind cea mai tânără persoană care a deţinut această funcţie, potrivit presei de la acea vreme.