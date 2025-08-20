search
Miercuri, 20 August 2025
Un bărbat a murit în timpul unui live stream pe Kick. Platforma video live are o politică de moderare deosebit de permisivă

Pe numele său real Raphaël Graven, bărbatul a murit luni în timpul unui live stream.

Raphaël Graven a murit în timp ce era pe platforma Kick
Raphaël Graven a murit în timp ce era pe platforma Kick

Raphaël Graven, cunoscut pe internet sub numele de Jean Pormanove sau JP, a murit luni, 18 august, la Contes (Alpes-Maritimes), la nord de Nisa, în timp ce participa la un live stream pe Kick, scrie Le Monde.

Timp de mai mulți ani, el a fost supus la intimidări, violențe și umilințe în cadrul transmisiunii live. Parchetul din Nisa a deschis o anchetă cu privire la cauzele decesului, dar tragedia a pus în lumină această platformă puțin cunoscută și politica sa de moderare deosebit de permisivă.

Lansată în 2022, Kick este o platformă video live a cărei funcționare și aspect sunt foarte asemănătoare cu Twitch, platforma Amazon utilizată pe scară largă de pasionații de jocuri video. 

Ca și pe Twitch, pentru câțiva euro, telespectatorii se pot „abona” la canale pentru a beneficia de anumite avantaje. În august, Kick a înregistrat o audiență lunară de 817 000 de persoane, mai puțin de o treime din cei 2,1 milioane de spectatori ai Twitch în aceeași perioadă, conform StreamCharts.

Ceea ce diferențiază Kick de alte site-uri de streaming este sistemul său de remunerare deosebit de atractiv pentru creatorii de conținut. Platforma deduce doar 5% din sumele plătite de utilizatori pentru abonarea la canale, în comparație cu 30% până la 50% pe Twitch, de exemplu.

Al doilea „atu” al platformei este politica sa de moderare mai permisivă. În special, aceasta autorizează anumite jocuri de noroc care sunt interzise pe Twitch și permite ca scenele cu conotații sexuale sau care implică umilință sau violență, precum cele suferite de Jean Pormanove, să fie difuzate fără nicio sancțiune automată.

Nu totul este acceptat, dar site-ul a încercat în mare măsură să profite de imaginea sa mai sulfuroasă pentru a atrage influenceri excluși de pe alte platforme sau care sunt specializați în provocări. În special, acesta a primit vedeta americană de streaming Amouranth, care a fost sancționată temporar pe Twitch pentru videoclipuri al căror conținut a fost considerat prea sexual, și pe influencerul pro-Trump Adin Ross.

Nefiind o persoană care să se zgârcească la cuvinte atunci când vine vorba de provocări sexiste, homofobe și rasiste, acesta s-a alăturat Kick după ce a fost interzis pe Twitch în 2023 (de atunci a fost reintegrat). Deși Kick este în principal anglofon, există și câțiva influenceri francofoni care au fost alungați de pe alte servicii de streaming, cum ar fi youtubeurul Marvel Fitness, care a fost condamnat pentru hărțuire în 2021.

Cu o gamă atât de largă de producători de conținut, Kick este în mod regulat subiect de controversă. În septembrie 2023, o escortă a fost filmată și reținută cu forța în apartamentul streamerului american Ice Poseidon (pe numele său real Paul Denino), provocând comentarii amuzate din partea unuia dintre șefii platformei, Ed Craven.

Un an mai târziu, alți doi influenceri americani, Jack Doherty și Dumbdumbjeez, au fost excluși din Kick. Primul pentru că și-a accidentat mașina în direct, iar cel de-al doilea pentru că a înscenat o femeie fără adăpost. Adin Ross, pe de altă parte, a reușit să găzduiască în transmisiunile sale live persoane precum suprematistul alb Nick Fuentes și influencerul masculinist Andrew Tate. Fluxurile sale sunt, de asemenea, promovate în mod regulat de platforma în sine.

Kick este direct legată de o platformă majoră de pariuri și jocuri de noroc online, Stake, care a fost creată de aceiași fondatori. De asemenea, Kick afișează frecvent reclame pentru Stake.

