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UE sancționează șase cercetători acuzați că au fost implicați în otrăvirea lui Alexei Navalnîi, principalul rival al lui Putin

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Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva a șase cercetători ruși suspectați de implicare în otrăvirea liderului opoziției Alexei Navalnîi, despre care mai multe guverne europene susțin că a dus la moartea acestuia într-o colonie penitenciară din Rusia, în 2024.

Alexei Navalnîi a murit într-o colonie din Rusia Foto: arhivă, adevărul
Alexei Navalnîi a murit într-o colonie din Rusia Foto: arhivă, adevărul

Consiliul Uniunii Europene a anunțat vineri sancțiuni împotriva a șase oameni de știință și cercetători suspectați că au fost implicați în otrăvirea liderului opoziției ruse, Alexei Navalnîi.

„UE rămâne pe deplin angajată în combaterea proliferării și utilizării armelor chimice”, se arată în comunicatul Consiliului. Sancțiunile includ înghețarea activelor și interdicția de a călători în Uniunea Europeană, potrivit Politico.

Navalnîi, considerat mult timp cel mai important adversar politic al președintelui Vladimir Putin, a murit într-o închisoare din Rusia în anul 2024.

Potrivit a cinci guverne europene, otrăvirea a fost „foarte probabil cauza morții sale”, deoarece analizele probelor prelevate din corpul lui Navalnîi au confirmat în mod concludent prezența epibatidinei – o toxină provenită de la o specie de broască otrăvitoare cu săgeți.

Oamenii de știință vizați de sancțiunile UE activau în domeniul militar și au cercetat și publicat articole privind sinteza epibatidinei.

Potrivit comunicatului, aceștia au lucrat pentru Centrul Științific Signal și pentru Institutul de Cercetare de Stat pentru Chimie Organică și Tehnologie din Rusia, o componentă centrală a programului rus de arme chimice.

Navalnîi supraviețuise unei tentative de otrăvire în 2020, despre care el a afirmat că a fost organizată de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), însă Rusia a negat orice implicare.

După ce a părăsit țara pentru a primi îngrijiri medicale, el s-a întors în Rusia în 2021. Ulterior, a fost arestat și trimis într-o colonie penitenciară rusă, unde a murit în 2024.

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