Ucraina, pregătită să-și „împartă” resursele cu SUA. Zelenski: „Este esențial ca Trump să discute mai întâi cu Kievul”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelensky a afirmat sâmbătă că ţara sa este pregătită să-şi "împartă" resursele cu SUA, după ce preşedintele american Donald Trump a cerut acces la resursele de metale rare ale Ucrainei în schimbul continuării ajutorului american în războiul cu Rusia.

"Asta este ceea ce aş aborda cu preşedintele Trump: nu doar cum să punem capăt războiului, ci şi cum să garantăm o securitate durabilă, o cooperare economică puternică şi un viitor în care Ucraina să fie un partener strategic principal al Statelor Unite", a scris Zelenski pe reţeaua socială X, după ce Trump a anunţat vineri că ei ar putea avea săptămâna viitoare o întâlnire la Washington.

În acelaşi mesaj, preşedintele ucrainean a susţinut că unul dintre obiectivele Rusiei în acest război este de a obţine controlul asupra resurselor minerale abundente ale Ucrainei, care sunt esenţiale în fabricarea armelor moderne, precum rachete, drone şi alte tehnologii.

"Dacă nu acţionăm acum, aceste resurse nu vor fi folosite nu doar împotriva Ucrainei, ci ar putea fi folosite în cele din urmă împotriva SUA şi împotriva Europei", a încercat el să convingă.

Regiunile Doneţk şi Zaporojie, situate în estul Ucrainei şi parţial ocupate de armata rusă, deţin "rezerve vaste" de minereuri rare, în timp ce regiunea centrală Dnipropetrovsk, unde trupele ruse nu au ajuns, dar se apropie de ea, are "zăcăminte masive" de minereuri feroase, iar tot în partea centrală a Ucrainei există "cele mai mari rezerve de titan din Europa", mai afirmă Zelenski. În plus, Ucraina are şi cele mai mari rezerve de uraniu de pe continent, a mai susţinut preşedintele ucrainean, potrivit Agerpres.

"Le-am spus partenerilor noştri americani: investiţi în Ucraina! Aduceţi-vă aici companiile! Colaboraţi cu noi, să dezvoltăm împreună aceste resurse!", a insistat Zelenski.

El s-a referit de asemenea la capacitatea Ucrainei de producere a energiei nucleare şi la industria cărbunelui, în special exploatarea zăcămintelor de antracit în regiunile Doneţk şi Lugansk, ce sunt parţial ocupate de armata rusă.

Pe de altă parte, preşedintele ucrainean a susţinut că eforturile pentru reconstrucţia Ucrainei, odată ce se va fi încheiat războiul, vor reprezenta o "oportunitate economică masivă" de care ar putea beneficia inclusiv marile companii americane.

Însă Zelenski subliniat că este "esenţial" ca Trump să discute mai întâi cu el înaintea unei eventuale întrevederi cu preşedintele rus Vladimir Putin, altfel ar fi "nedrept", întrucât în opinia sa acest lucru ar însemna că se decide viitorul Ucrainei fără participarea ucrainenilor.

"Orice fel de negocieri reale trebuie să înceapă cu Ucraina şi mai întâi aliaţii săi să-şi armonizeze poziţiile. Abia apoi se poate discuta cu agresorul" rus, a indicat Zelenski. În acest sens, o vizită a lui Trump la Kiev ar fi "un pas important şi necesar", a completat preşedintele ucrainean.

Donald Trump a anunţat vineri că are în vedere pentru săptămâna viitoare o întâlnire la Casa Albă cu Zelenski şi de asemenea o discuţie telefonică cu Putin, în încercarea de a pune capăt războiului din Ucraina.

"Probabil mă voi întâlni cu preşedintele Zelenski săptămâna viitoare şi de asemenea voi vorbi cu preşedintele Putin. Aş dori ca acest război să se încheie", a spus Trump în faţa presei în Biroul Oval. El şi trimisul său special pentru Ucraina şi Rusia, Keith Kellogg, au spus amândoi că lucrează la un plan menit să conducă la un acord pentru a pune capăt luptelor în Ucraina, fără a oferi vreun detaliu concret.

Trump a declarat luni că doreşte o "garanţie" asupra minereurilor rare din Ucraina în schimbul continuării ajutorului american pentru această ţară. "Căutăm să ajungem la un acord cu Ucraina în care să aducă pământurile rare şi alte lucruri în schimbul a ceea ce le oferim", a afirmat el tot în faţa presei, fără a spune ceva concret despre ce ar oferi Kievului în schimbul exploatării acestor minereuri, precum titanul, litiul sau grafitul, resurse strategice cu utilizări în tehnologii precum cele ale semiconductorilor şi vehiculelor electrice.