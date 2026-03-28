Tensiuni în Europa: Polonia extinde controalele la frontierele cu Germania și Lituania până în luna octombrie

Polonia va extinde cu șase luni controalele la frontierele sale cu Germania și Lituania, până la 1 octombrie, a anunțat sâmbătă, 28 martie, Ministerul de Interne de la Varșovia.

Măsura, introdusă pentru prima dată în iulie anul trecut, urmează exemplul mai multor state membre ale Uniunii Europene și are ca scop limitarea migrației ilegale. „Această decizie este cauzată de nevoia de a contracara migrația ilegală și de a asigura securitatea internă”, a precizat ministerul într-o postare pe rețelele sociale.

Reintroducerea controalelor survine într-un context politic tensionat. Partidele naționaliste de opoziție l-au acuzat pe premierul liberal Donald Tusk că acceptă un număr mare de migranți ilegali returnați de autoritățile germane.

Tusk a replicat că numărul acestora este limitat, însă acuzațiile nu au convins activiștii de extremă-dreapta, care au început să organizeze patrule de-a lungul frontierei cu Germania.

„Considerăm că reintroducerea temporară a controalelor este necesară pentru a reduce la minimum fluxurile necontrolate de imigranți la frontiera polono-germană”, a declarat premierul Tusk la momentul deciziei inițiale.