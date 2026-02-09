Socialistul Antonio Jose Seguro, ales preşedinte al Portugaliei cu o majoritate zdrobitoare

Socialistul moderat Antonio Jose Seguro a obţinut o victorie zdrobitoare şi un mandat de cinci ani ca preşedinte al Portugaliei, în turul doi al alegerilor de duminică, învingându-l pe rivalul său de extremă dreapta şi anti-sistem, Andre Ventura.

Seguro, care a primit sprijinul unor conservatori proeminenţi după primul tur, pe fondul îngrijorărilor legate de ceea ce mulţi consideră a fi tendinţele populiste şi autoritare ale lui Ventura, devine primul şef de stat socialist din ultimii 20 de ani, succedându-i lui Marcelo Rebelo de Sousa, un conservator, după două mandate, scrie News.

„Răspunsul pe care l-a dat astăzi poporul portughez, angajamentul său faţă de libertate, democraţie şi viitorul ţării noastre, mă emoţionează în mod natural şi mă face mândru de naţiunea noastră”, a declarat Seguro, în vârstă de 63 de ani.

O serie de furtuni din ultimele zile nu a reuşit să descurajeze alegătorii, rata de participare fiind aproximativ la acelaşi nivel ca în primul tur din 18 ianuarie, chiar dacă mai multe municipalităţi mici au fost nevoite să amâne votul cu o săptămână din cauza inundaţiilor.

Cu 95% din voturi numărate, Seguro a obţinut 66%. Ventura a rămas în urmă cu 34%, dar totuşi cu un rezultat mult mai bun decât cele 22,8% obţinute de partidul său anti-imigraţie Chega la alegerile generale de anul trecut.

Buletinele de vot din marile oraşe, precum Lisabona şi Porto, sunt numărate spre final. Două sondaje la ieşirea de la urne îl plasează pe Seguro în intervalul 67%-73% şi pe Ventura la 27%-33%.

Anul trecut, Chega a devenit a doua forţă parlamentară, depăşind socialiştii şi situându-se în spatele alianţei de centru-dreapta, care a obţinut 31,2%.

Influenea politică a lui Ventura

În ciuda înfrângerii de duminică, Ventura, în vârstă de 43 de ani, un fost comentator sportiv carismatic de televiziune, se poate lăuda acum cu un sprijin crescut, reflectând influenţa tot mai mare a extremei drepte în Portugalia şi în mare parte a Europei.

„Întregul sistem politic, atât de dreapta, cât şi de stânga, s-a unit împotriva mea”, a declarat Ventura reporterilor la ieşirea de la o slujbă catolică în centrul Lisabonei. „Chiar şi aşa... cred că astăzi s-a definit şi s-a asigurat conducerea dreptei. Mă aştept să conduc acest spaţiu politic de astăzi înainte.”

Preşedinţia Portugaliei are un rol în mare parte ceremonial, dar deţine unele puteri cheie, inclusiv capacitatea de a dizolva parlamentul şi de a bloca legislaţia în anumite circumstanţe.

Unii analişti sugerează că sprijinul conservator pentru Seguro, împreună cu rata ridicată de respingere a lui Ventura de aproximativ două treimi din electorat, ar putea indica faptul că, chiar dacă Chega ar ieşi în cele din urmă învingător la următoarele alegeri generale, o potenţială alianţă centristă i-ar împiedica guvernarea.

Avertismentul lui Seguro

Seguro s-a prezentat ca fiind candidatul unei stângi „moderne şi moderate”, care poate media în mod activ pentru a evita crize politice şi a apăra valorile democratice.

Cu toate acestea, el a avertizat că, dacă va fi ales, nu va promulga legislaţia privind reforma muncii propusă de guvernul minoritar, cu excepţia cazului în care sindicatele, care consideră că aceasta favorizează angajatorii în detrimentul drepturilor lucrătorilor, vor fi de acord cu aceasta.

Guvernul susţine că revizuirea codului muncii este esenţială pentru stimularea productivităţii şi a creşterii economice.