Semnal de la banca centrală din Ungaria: prudență în privința trecerii la euro

Guvernatorul Băncii Naţionale a Ungariei, Mihaly Varga, a făcut marți un apel la prudenţă cu privire la planul noului Guvern de a adopta moneda euro, spunând că un proces grăbit ar putea avea consecinţe negative pentru economie.

Peter Magyar, care în urmă cu două săptămâni a obţinut o victorie zdrobitoare în alegerile parlamentare, s-a angajat să repună Ungaria pe o traiectorie europeană, inclusiv prin adoptarea, în cele din urmă, a monedei unice. Potrivit lui Magyar, calendarul trecerii la euro ar trebui să devină mai clar după ce noul Guvern va analiza starea economiei pe care a moştenit-o după 16 ani de guvernare a lui Viktor Orban, scrie Agerpres.

Cu toate acestea, guvernatorul MNB, Mihaly Varga, a declarat că o decizie formală de a plasa Ungaria pe traiectoria spre adoptarea euro ar afecta ţinta de inflaţie a băncii centrale, stabilită la 3%, care este mai mare decât ţinta de 2% a Băncii Centrale Europene. Acest lucru ar putea necesita o politică monetară mai strictă.

"Există aşteptări nejustificate din partea maghiarilor cu privire la introducerea monedei euro. Majoritatea maghiarilor susţin aderarea la euro, dar nu există nicio garanţie că aceasta poate fi un succes fără o pregătire temeinică", a declarat Varga la o conferinţă de presă.

Aceste declaraţii au venit după ce comitetul de politică monetară de la Banca Naţională a Ungariei a decis, în unanimitate, să menţină dobânda de referinţă neschimbată la 6,25%, în pofida unei creşteri a obligaţiunilor şi monedei maghiare după alegeri. Banca centrală vrea să rămână prudentă până când noul Guvern îşi va dezvălui planurile economice. Varga s-a întâlnit cu noul ministru de finanţe, Andras Karman, la câteva zile după alegeri.

Varga a dezvăluit că, marţi, comitetul de politică monetară de la MNB a transmis noului cabinet un document cu privire la condiţiile pentru ERM II, aşa-numita anticameră a euro, o perioadă de aşteptare de cel puţin doi ani pentru ţările care aspiră să adere la moneda euro, în care acestea trebuie să demonstreze că pot menţine un curs de schimb stabil. Decidenţii de la MNB au făcut acest lucru chiar dacă nu a fost luată nicio decizie formală privind euro şi noul guvern nici măcar nu a fost instalat. Peter Magyar urmează să depună jurământul pe 9 mai.

Planul de adoptare a monedei euro a stimulat optimismul pieţei, deoarece ar implica monitorizarea cheltuielilor fiscale şi ancorarea inflaţiei. De la începutul anului şi până în prezent, forintul ungar s-a apreciat cu aproximativ 5,6% în raport cu moneda euro.

Viktor Orban a respins în mod constant trecerea Ungariei la euro, deoarece mandatul său a fost marcat din ce în ce mai mult de relaxare fiscală. La un moment dat, după pandemie, inflaţia în Ungaria a ajuns la peste 25%. Varga a fost ministru de Finanţe pentru o lungă perioadă de timp sub conducerea lui Orban, înainte de a deveni guvernator al Băncii Naţionale anul trecut.