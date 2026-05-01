Schema prin care angajata unei benzinării a furat 13.000 de euro fără să fie prinsă ani la rând. Ce a dat-o de gol

O angajată a unei benzinării din Catalonia a fost arestată după ce ar fi delapidat 13.000 de euro din vânzarea de țigări, folosind o metodă simplă, repetată timp de trei ani.

Femeia, în vârstă de 61 de ani, lucra la o stație de alimentare din Ripoll, provincia Girona, și este suspectată că a pus la punct un sistem simplu, dar eficient, pentru a sustrage bani fără a atrage atenția.

Potrivit autorităților, aceasta ar fi profitat de poziția sa pentru a-și însuși sume provenite din tranzacțiile în numerar pentru produsele din tutun.

Potrivit publicației citate, schema folosită era una atent gândită. Angajata înregistra corect plățile efectuate cu cardul sau achizițiile mixte – combustibil și produse din magazin – însă, în cazul cumpărăturilor de țigări plătite cash, nu introducea sumele în gestiune.

Astfel, reușea să evite discrepanțe evidente pe termen scurt și să mențină aparența unei activități normale, scrie ElCaso.cat.

Frauda a fost descoperită abia în momentul închiderii bilanțului anual, când o firmă de consultanță financiară a observat diferențe semnificative între stocurile de tutun și veniturile raportate.

Suspiciunile au dus la o anchetă, iar verificările ulterioare, inclusiv analiza imaginilor de supraveghere, au confirmat modul de operare al femeii.

Angajata a fost reținută de poliția catalană și urmează să fie judecată pentru delapidare. Deși nu avea antecedente penale, ea riscă acum o pedeapsă stabilită de instanța competentă.