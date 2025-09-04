Scandal financiar în inima UE. Parlamentul European cere returnarea a 4,3 milioane de euro cheltuiți ilegal de grupul de extrema dreapta

Parlamentul European se confruntă cu un nou scandal de proporții, după ce o investigație internă a evidențiat nereguli financiare grave comise de fostul grup politic de extremă dreapta Identity and Democracy (ID), din care făceau parte partide precum „Rassemblement National” (Adunarea Nașională) condus de Marine Le Pen și „Alternativa pentru Germania” (AfD).

Potrivit unui raport confidențial al departamentului financiar al instituției, consultat de Politico, grupul a cheltuit ilegal cel puțin 4,3 milioane de euro între 2019 și 2024, încălcând flagrant regulamentele privind achizițiile publice și donațiile permise.

Deși gruparea ID a fost dizolvată după alegerile europarlamentare din 2024, majoritatea membrilor săi – inclusiv personalul administrativ – s-au regrupat sub o nouă denumire: Patrioții pentru Europa (Patriots for Europe). Această repoziționare politică însă nu pare să-i exonereze de responsabilitate, susține Comisia pentru control bugetar a Parlamentului, care cere recuperarea fondurilor și atragerea la răspundere a celor implicați.

„Reorganizarea sau dizolvarea unei grupări politice nu poate fi o strategie de evitare a răspunderii financiare”, a declarat președintele comisiei, Nikolas Herbst. „Banii cheltuiți ilegal trebuie returnați, iar cei responsabili trași la răspundere.”

Achiziții fictive și contracte către apropiați

Potrivit raportului, cele mai grave nereguli privesc cheltuielile administrative și operaționale ale grupului, finanțate din bugetul public al Parlamentului European. Auditul a constatat că procedurile de achiziții publice au fost adesea formale, fără concurență reală, iar contractele au fost acordate direct unor firme din Austria, Franța și Germania, multe dintre ele având legături directe cu membri ai grupului politic.

Un exemplu menționat este un contract de publicitate atribuit unei reviste austriece, al cărei director era fost europarlamentar din partea Partidului Libertății din Austria (FPÖ) – pe atunci parte a grupului ID, actualmente membru al Patriots.

Mai mult, raportul denunță existența unei scheme de donații ilegale, în valoare de 701.000 de euro, redirecționați către ONG-uri și fundații, prin deschiderea abuzivă a unei linii bugetare neautorizate.

Negare și acuzații reciproce

Reprezentanții noii grupări Patriots au reacționat pe rețelele sociale, respingând acuzațiile și calificând ancheta drept un „vânătoare de vrăjitoare politică”. Într-o declarație anonimă pentru Politico, un purtător de cuvânt a precizat:

„Nu suntem aceeași entitate juridică. Nu vom accepta să plătim pentru greșelile altora. Avem avocați foarte buni și vom merge până în instanță dacă va fi nevoie.”

Totuși, continuarea investigației pare inevitabilă. Comisia pentru control bugetar urmează să aprobe joi o scrisoare oficială prin care solicită Parlamentului European să declanșeze formal procedura de recuperare a fondurilor. În același timp, se cere verificarea responsabilității individuale a unor funcționari și europarlamentari pentru „aprobarea deliberată sau neglijentă a cheltuielilor ilegale”. Decizia finală va aparține Biroului Parlamentului, compus din 14 vicepreședinți.

Implicarea Parchetului European

Situația capătă și o dimensiune penală. Parchetul European (EPPO) a confirmat că a deschis o anchetă separată, vizând utilizarea frauduloasă a fondurilor europene de către fosta grupare ID. În caz de nereguli grave, aceasta ar putea duce la urmăriri penale, cu consecințe semnificative pentru partidele naționale implicate.

O nouă lovitură pentru Marine Le Pen

Scandalul pune și mai multă presiune pe lidera partidului „Rassemblement National”, Marine Le Pen, al cărei nume este deja asociat cu un alt dosar major: acuzații de deturnare de fonduri europene pentru plata angajaților de partid, în valoare de peste 4 milioane de euro, într-un caz care se întinde pe parcursul a 12 ani.

Pe fondul acestor acuzații repetate de corupție și fraudă, poziția politică a lui Le Pen în perspectiva alegerilor prezidențiale din Franța devine tot mai fragilă.