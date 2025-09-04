search
Joi, 4 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Scandal financiar în inima UE. Parlamentul European cere returnarea a 4,3 milioane de euro cheltuiți ilegal de grupul de extrema dreapta

0
0
Publicat:

Parlamentul European se confruntă cu un nou scandal de proporții, după ce o investigație internă a evidențiat nereguli financiare grave comise de fostul grup politic de extremă dreapta Identity and Democracy (ID), din care făceau parte partide precum „Rassemblement National” (Adunarea Nașională) condus de Marine Le Pen și „Alternativa pentru Germania” (AfD).

Parlamentul European/FOTO:EPA/EFE
Parlamentul European/FOTO:EPA/EFE

Potrivit unui raport confidențial al departamentului financiar al instituției, consultat de Politico, grupul a cheltuit ilegal cel puțin 4,3 milioane de euro între 2019 și 2024, încălcând flagrant regulamentele privind achizițiile publice și donațiile permise.

Deși gruparea ID a fost dizolvată după alegerile europarlamentare din 2024, majoritatea membrilor săi – inclusiv personalul administrativ – s-au regrupat sub o nouă denumire: Patrioții pentru Europa (Patriots for Europe). Această repoziționare politică însă nu pare să-i exonereze de responsabilitate, susține Comisia pentru control bugetar a Parlamentului, care cere recuperarea fondurilor și atragerea la răspundere a celor implicați.

„Reorganizarea sau dizolvarea unei grupări politice nu poate fi o strategie de evitare a răspunderii financiare”, a declarat președintele comisiei, Nikolas Herbst. „Banii cheltuiți ilegal trebuie returnați, iar cei responsabili trași la răspundere.”

Achiziții fictive și contracte către apropiați

Potrivit raportului, cele mai grave nereguli privesc cheltuielile administrative și operaționale ale grupului, finanțate din bugetul public al Parlamentului European. Auditul a constatat că procedurile de achiziții publice au fost adesea formale, fără concurență reală, iar contractele au fost acordate direct unor firme din Austria, Franța și Germania, multe dintre ele având legături directe cu membri ai grupului politic.

Un exemplu menționat este un contract de publicitate atribuit unei reviste austriece, al cărei director era fost europarlamentar din partea Partidului Libertății din Austria (FPÖ) – pe atunci parte a grupului ID, actualmente membru al Patriots.

Mai mult, raportul denunță existența unei scheme de donații ilegale, în valoare de 701.000 de euro, redirecționați către ONG-uri și fundații, prin deschiderea abuzivă a unei linii bugetare neautorizate.

Negare și acuzații reciproce

Reprezentanții noii grupări Patriots au reacționat pe rețelele sociale, respingând acuzațiile și calificând ancheta drept un „vânătoare de vrăjitoare politică”. Într-o declarație anonimă pentru Politico, un purtător de cuvânt a precizat:

„Nu suntem aceeași entitate juridică. Nu vom accepta să plătim pentru greșelile altora. Avem avocați foarte buni și vom merge până în instanță dacă va fi nevoie.”

Totuși, continuarea investigației pare inevitabilă. Comisia pentru control bugetar urmează să aprobe joi o scrisoare oficială prin care solicită Parlamentului European să declanșeze formal procedura de recuperare a fondurilor. În același timp, se cere verificarea responsabilității individuale a unor funcționari și europarlamentari pentru „aprobarea deliberată sau neglijentă a cheltuielilor ilegale”. Decizia finală va aparține Biroului Parlamentului, compus din 14 vicepreședinți.

Implicarea Parchetului European

Situația capătă și o dimensiune penală. Parchetul European (EPPO) a confirmat că a deschis o anchetă separată, vizând utilizarea frauduloasă a fondurilor europene de către fosta grupare ID. În caz de nereguli grave, aceasta ar putea duce la urmăriri penale, cu consecințe semnificative pentru partidele naționale implicate.

O nouă lovitură pentru Marine Le Pen

Scandalul pune și mai multă presiune pe lidera partidului „Rassemblement National”, Marine Le Pen, al cărei nume este deja asociat cu un alt dosar major: acuzații de deturnare de fonduri europene pentru plata angajaților de partid, în valoare de peste 4 milioane de euro, într-un caz care se întinde pe parcursul a 12 ani.

Pe fondul acestor acuzații repetate de corupție și fraudă, poziția politică a lui Le Pen în perspectiva alegerilor prezidențiale din Franța devine tot mai fragilă.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic
digi24.ro
image
Ilie Bolojan: „Cel puţin o treime” din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate
stirileprotv.ro
image
Avertismentul Cristinei Demetrescu pentru o zodie, până pe 7 septembrie: „Niște penalizări ale Universului”
gandul.ro
image
18 români infectați cu West Nile în această vară, majoritatea din București. Recomandarea autorităților
mediafax.ro
image
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui Thiam. Exclusiv
fanatik.ro
image
La TVR nu e austeritate. Șeful instituției, zbor la business class și cazare de lux la hotel de cinci stele
libertatea.ro
image
„Soarele răsare de aici”. Cum arată viața în orașul rusesc aflat la peste 6.000 de kilometri de Ucraina, dar marcat de război
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
"Șocant". Arbitră lovită peste față de un fotbalist, în văzul tuturor! Imaginile fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Concedieri fără reformă – metoda Bolojan
stiripesurse.ro
image
Lovitură de teatru în cazul Denisei, românca moartă din Italia. Ce cred acum anchetatorii despre principalul suspect
antena3.ro
image
Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"
observatornews.ro
image
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Viorica Dăncilă, detaliu jignitor la întâlnirea cu Putin! Ce a ales să poarte deşi ştia că va stârni multe controverse. Foto
playtech.ro
image
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Mi-e rușine". Cum l-a numit Gigi Becali pe Vlad Chiricheș, la trei zile de când l-a scos în minutul 29
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Care ar fi, de fapt, cauza tragediei din Lisabona. Primele informații din anchetă
kanald.ro
image
Anunțul de la RetuRO pentru toți românii despre recuperarea garanției pentru ambalaje. Ce se schimbă pentru consumatori
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
💔Încă o veste ȘOCANTĂ în showbizul românesc! 🤯 Alt cuplu s-a DESPĂRȚIT! Artistul tocmai își ceruse iubita în căsătorie și se pregăteau de nuntă!
romaniatv.net
image
Câți pensionari erau înregistrați în august 2025 în România. Care este pensia medie
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Șoc la „Insula Iubirii”: Maria și Marius Avram s-au despărțit, iar Marius a părăsit Thailanda cu ispita Oana Monea. Cum au ajuns iar împreună?
click.ro
image
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
click.ro
image
Divinitatea va fi alături de două zodii începând cu 8 septembrie. Este ziua zero, multe lucruri se schimbă, iar o perioadă cu adevărat înfloritoare începe
click.ro
FotoJet (47) jpg
Prințesa uitată Ka’iulani, frumusețea exotică și tragică a Hawaii-ului. Ea a sfidat America
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac!”
image
Șoc la „Insula Iubirii”: Maria și Marius Avram s-au despărțit, iar Marius a părăsit Thailanda cu ispita Oana Monea. Cum au ajuns iar împreună?

OK! Magazine

image
Prințesa uitată Ka’iulani, frumusețea exotică și tragică a Hawaii-ului. Ea a sfidat America

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie aduce schimbări profunde: 2 zodii vor fi foarte afectate