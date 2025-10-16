search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Rușii se lansează în noi asalturi sinucigașe pe câmpul de luptă. Decizia disperată luată de un comandant rus

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Val după val de atacuri ale soldaților ruși au fost zdrobite de apărarea ucraineană în apropierea orașului Dobropillia. Într-un act disperat, comandanții ruși au detonat o conductă de amoniac, punându-și în pericol propriile trupe. Episodul evidențiază până unde pot merge rușii în obstinația lor oarbă de a crea breșe în apărarea ucraineană.

Soldații ruși s-au lansat în atacuri suicidare încercând să treacă de apărarea ucraineană și să ajungă la forțele ruse încercuite lângă Dobropillia, relatează Euromaidan Press.

În disperare de cauză, după ce valurile de atacuri au lăsat în urmă zeci de morți, comandanții lor au decis să arunce în aer o conductă cu amoniac, eliberând nori toxic deasupra unei scene macabre, într-un teribil gest de autodistrugere.

Scena unui masacru

În timp ce taberele duceau lupte pentru satul Novotoretske, infanteria rusă a continuat să avanseze, dar nu a reușit să treacă de obstacolele din sârmă ghimpată pe care ucrainenii le transformaseră în zone de atac. 

Imaginile filmate de drone ucrainene în vecinătatea orașului Novotoretske dezvăluie o priveliște devastatoare, pe care soldații au  numit-o masacrul din barierele de sârmă ghimpată: peste 50 de cadavre ale rușilor pot fi observate încurcate în spiralele de oțel și printre dinții de dragon ai liniilor defensive ucrainene.

Alți soldați ruși și-au găsit moartea în șanțurile antitanc, după ce au fost surprinși de drone în timp ce încercau să se strecoare printre ele.

image

Misiuni sinucigașe de salvare 

Comandanții ruși făceau eforturi disperate să se reconecteze cu forțele lor izolate de lângă Dobropillia, unde grupuri încercuite riscau să rămână fără hrană, muniție și orice șansă de ajutor. Pentru generalii ruși, un eventual eșec în această zonă înseamnă mai mult decât o bătălie pierdută; înseamnă rușine, retrogradare sau chiar mai rău. 

Astfel că perseverează înnebuniți, fără a socoti costul propriilor decizii, deși înregistrează eșec după eșec. În înaintarea lor oarbă, nu înțeleg că ucrainenii s-au pregătit temeinic pentru a le întinde o capcană ce nu poate da greș.

Astfel că fiecare atac doar a lăsat în urmă și mai mulți morți.

image

Fortificații ucrainene redutabile

Între Novotoretske și Volodymyrivka se află o centură fortificată pe care inginerii ucraineni au rafinat-o luni în șir. Chiar și în zonele pe care rușii le-au cucerit din punct de vedere tehnic, aceștia nu pot curăța sau menține niciuna dintre fortificațiile ucrainene, deoarece dronele ucrainene controlează cerul.

Două rânduri de dinți de dragon blochează mișcarea vehiculelor blindate, urmate de spirale de sârmă ghimpată și tranșee adânci care direcționează atacatorii pe căi previzibile. Orice soldat care încearcă să taie sârma este observat instantaneu de drone și eliminat.

După ce atacurile infanteriei au eșuat într-un mod catastrofal, rușii au decis să încerce din nou trimițând blindate.

Numai în prima zi, au trimis 16 vehicule blindate spre Volodîmirivka, în mai multe valuri. În primul asalt, șapte vehicule de infanterie au fost spulberate înainte de a apuca să ajungă în sat.

Trei ore mai târziu, alte șapte vehicule, două tancuri și câteva motociclete au făcut o nouă încercare, mizând pe vremea care se înrăutățea că le va proteja de dronele ucrainene. Unele vehicule s-au blocat în dinții de dragon, iar altele au fost distruse în timp ce trupele ruse coborau din ele.

image

O decizie disperată

În disperare de cauză, comandanții ruși au luat o decizie care i-a luat prin surprindere pe propriii oameni. Au ordonat detonarea conductei de amoniac de lângă Rusin Yar, chiar în spatele forțelor lor, aproape de Volodîmirivka.

Norul toxic a fost dus de vânt în zonele joase și pe liniile de comunicații terestre ucrainene, creând confuzie printre apărătorii ucraineni.

Explozia i-a pus însă în pericol pe toți cei din zonă, inclusiv trupele ruse, întrucât direcția vântului se putea schimba în orice moment. Amoniacul provoacă leziuni respiratorii grave.

În haosul creat, un alt val de vehicule blindate a fost trimis, pe aceeași rută. De data asta, din cauza norilor de amoniac care au provocat perturbări masive, surse ucrainene au confirmat că între 50 și 75 de soldați ruși au reușit să ajungă la periferie, în timp ce cealaltă jumătate a fost ucisă de drone și de focul ucrainean.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
stirileprotv.ro
image
Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a devenit model de talie internațională
gandul.ro
image
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă nu sunt folosite
mediafax.ro
image
Salariile uriașe ale conducerii Autorității de Supraveghere Financiară, luate în vizor de Parlament. Cum au reacționat șefii ASF
fanatik.ro
image
Fiul interlopului Sile Cămătaru, filmat când își bătea copilul pentru că nu a reacționat când i-a fost jignită familia. Vasile Daniel Balint, reținut 24 de ore
libertatea.ro
image
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
digi24.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
Veste uriașă: Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina!
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
„Viața ta e urmărită la fiecare pas”. Țara în care toți oamenii sunt monitorizați de „Aadhaar”, sistemul care înregistrează și retina
antena3.ro
image
Au cumpărat teren lângă Bucureşti, dar nu îl pot folosi. Primarul îi acuză că ridică un complex imobiliar
observatornews.ro
image
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen în zonă și ce urmări poate avea
playtech.ro
image
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a făcut anunțul oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Tatăl Elenei, femeia lovită mortal pe o trecere de pietoni din București, rupe tăcerea. Unde se grăbea aceasta, împreună cu fiica sa: „Doi copii au rămas fără mamă”
kanald.ro
image
Ce riști dacă te uiți în telefonul altei persoane fără acord explicit. Legea te poate...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
romaniatv.net
image
Se schimbă complet vremea! Anunțul ANM
mediaflux.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Nu este o coincidență! Corpul tău te avertizează despre ceva grav
click.ro
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el

OK! Magazine

image
Kate are ceva ce Meghan nu poate copia niciodată: aerul de prințesă Disney. Momentele în care te întrebi dacă-i vis sau realitate

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”