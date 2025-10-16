Rușii se lansează în noi asalturi sinucigașe pe câmpul de luptă. Decizia disperată luată de un comandant rus

Val după val de atacuri ale soldaților ruși au fost zdrobite de apărarea ucraineană în apropierea orașului Dobropillia. Într-un act disperat, comandanții ruși au detonat o conductă de amoniac, punându-și în pericol propriile trupe. Episodul evidențiază până unde pot merge rușii în obstinația lor oarbă de a crea breșe în apărarea ucraineană.

Soldații ruși s-au lansat în atacuri suicidare încercând să treacă de apărarea ucraineană și să ajungă la forțele ruse încercuite lângă Dobropillia, relatează Euromaidan Press.

În disperare de cauză, după ce valurile de atacuri au lăsat în urmă zeci de morți, comandanții lor au decis să arunce în aer o conductă cu amoniac, eliberând nori toxic deasupra unei scene macabre, într-un teribil gest de autodistrugere.

Scena unui masacru

În timp ce taberele duceau lupte pentru satul Novotoretske, infanteria rusă a continuat să avanseze, dar nu a reușit să treacă de obstacolele din sârmă ghimpată pe care ucrainenii le transformaseră în zone de atac.

Imaginile filmate de drone ucrainene în vecinătatea orașului Novotoretske dezvăluie o priveliște devastatoare, pe care soldații au numit-o masacrul din barierele de sârmă ghimpată: peste 50 de cadavre ale rușilor pot fi observate încurcate în spiralele de oțel și printre dinții de dragon ai liniilor defensive ucrainene.

Alți soldați ruși și-au găsit moartea în șanțurile antitanc, după ce au fost surprinși de drone în timp ce încercau să se strecoare printre ele.

Misiuni sinucigașe de salvare

Comandanții ruși făceau eforturi disperate să se reconecteze cu forțele lor izolate de lângă Dobropillia, unde grupuri încercuite riscau să rămână fără hrană, muniție și orice șansă de ajutor. Pentru generalii ruși, un eventual eșec în această zonă înseamnă mai mult decât o bătălie pierdută; înseamnă rușine, retrogradare sau chiar mai rău.

Astfel că perseverează înnebuniți, fără a socoti costul propriilor decizii, deși înregistrează eșec după eșec. În înaintarea lor oarbă, nu înțeleg că ucrainenii s-au pregătit temeinic pentru a le întinde o capcană ce nu poate da greș.

Astfel că fiecare atac doar a lăsat în urmă și mai mulți morți.

Fortificații ucrainene redutabile

Între Novotoretske și Volodymyrivka se află o centură fortificată pe care inginerii ucraineni au rafinat-o luni în șir. Chiar și în zonele pe care rușii le-au cucerit din punct de vedere tehnic, aceștia nu pot curăța sau menține niciuna dintre fortificațiile ucrainene, deoarece dronele ucrainene controlează cerul.

Două rânduri de dinți de dragon blochează mișcarea vehiculelor blindate, urmate de spirale de sârmă ghimpată și tranșee adânci care direcționează atacatorii pe căi previzibile. Orice soldat care încearcă să taie sârma este observat instantaneu de drone și eliminat.

După ce atacurile infanteriei au eșuat într-un mod catastrofal, rușii au decis să încerce din nou trimițând blindate.

Numai în prima zi, au trimis 16 vehicule blindate spre Volodîmirivka, în mai multe valuri. În primul asalt, șapte vehicule de infanterie au fost spulberate înainte de a apuca să ajungă în sat.

Trei ore mai târziu, alte șapte vehicule, două tancuri și câteva motociclete au făcut o nouă încercare, mizând pe vremea care se înrăutățea că le va proteja de dronele ucrainene. Unele vehicule s-au blocat în dinții de dragon, iar altele au fost distruse în timp ce trupele ruse coborau din ele.

O decizie disperată

În disperare de cauză, comandanții ruși au luat o decizie care i-a luat prin surprindere pe propriii oameni. Au ordonat detonarea conductei de amoniac de lângă Rusin Yar, chiar în spatele forțelor lor, aproape de Volodîmirivka.

Norul toxic a fost dus de vânt în zonele joase și pe liniile de comunicații terestre ucrainene, creând confuzie printre apărătorii ucraineni.

Explozia i-a pus însă în pericol pe toți cei din zonă, inclusiv trupele ruse, întrucât direcția vântului se putea schimba în orice moment. Amoniacul provoacă leziuni respiratorii grave.

În haosul creat, un alt val de vehicule blindate a fost trimis, pe aceeași rută. De data asta, din cauza norilor de amoniac care au provocat perturbări masive, surse ucrainene au confirmat că între 50 și 75 de soldați ruși au reușit să ajungă la periferie, în timp ce cealaltă jumătate a fost ucisă de drone și de focul ucrainean.