Război în Ucraina. „Modul de luptă sovietic epuizează stocurile“

Ministrul Apărării britanic a cerut ca ucrainenii să fie instruiți să lupte în stil occidental, cu utilizarea mai eficientă a munițiilor.

Ben Wallace a avertizat că trupele de la Kiev ar putea rămâne fără muniție dacă nu o vor folosi cu mai multă moderație sau dacă nu vor utiliza muniție de precizie.

El a vorbit la sediul NATO din Bruxelles, în timp ce miniștrii apărării din cadrul alianței s-au întâlnit pentru a discuta cum să ajute cel mai bine Ucraina să respingă invazia ilegală a lui Vladimir Putin, care va intra în curând în al doilea an.

Wallace a spus: „Modul de luptă rusesc, sau sovietic, este încărcat cu muniție, cu baraje masive de artilerie. Nu așa ne-am organizat pentru a lupta în Occident și în NATO. Ucraina folosește cantități uriașe de muniție pentru a se apăra; de aceea îi antrenăm să lupte într-un mod occidental.”

„Dacă pot fi foarte preciși în utilizarea artileriei, în loc să fie nevoiți să folosească sute de obuze pentru a imobiliza o unitate rusă, pot folosi doar două sau trei, deoarece pot vedea exact unde cade focul”, a subliniat oficialul de la Londra.

Ben Wallace a mai declarat pentru Times Radio: „Deci, dacă putem face ambele, ne putem asigura că sunt mult mai eficienți la sol. Și, în același timp, putem să ne asigurăm că ne rezolvăm propriile noastre deficiențe acasă.”

Se crede că forțele armate ucrainene trag aproximativ 6.000 de lovituri de artilerie pe zi, consumând stocurile mai repede decât le poate aproviziona Occidentul și la aproximativ o treime din cantitatea folosită de Rusia.

Lloyd Austin, secretarul american al apărării, a declarat că mai multe națiuni occidentale fac presiuni pentru a antrena Ucraina în tactici care ar reduce dependența sa de obuze de artilerie.

Bastian Giegerich, directorul de apărare și analiză militară de la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, a declarat că națiunile europene au în prezent capacitatea de a produce aproximativ 300.000 de obuze de artilerie grea de calibru 155 mm pe an. „Majoritatea surselor din industrie cred că ar putea crește relativ rapid în acest an cu aproximativ 50%”, a declarat el pentru The Telegraph.

Cu toate acestea, el a avertizat că „orice depășește acest nivel va dura mai mult”, ceea ce înseamnă că Ucraina are nevoie de aprovizionare cu muniție din afara Europei și de trecerea la muniții mai precise, cum ar fi artileria Excalibur cu ghidare GPS, pentru a respinge trupele Moscovei.

Șeful de Stat Major al armatei SUA, Mark Milley, și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, au declarat că Pentagonul s-a gândit la creșterea producției de muniție, inclusiv pentru că nu este suficientă pentru a ajuta Ucraina. Cert este că tunarii ucraineni folosesc obuzele mai repede decât are timp NATO să le fabrice.

În timpul unui interviu acordat „Financial Times“, Milli a spus că Pentagonul supraestimează în prezent cât de multă muniție este de fapt necesară pentru a duce un război modern.

„Una dintre lecțiile acestui război este că consumul de muniție este foarte mare și trebuie să ne revizuim propriile stocuri și planuri pentru a ne asigura că am făcut totul corect”, a explicat el.

Prin urmare, Departamentul de Apărare al SUA, trebuie să facă o analiză ca să înțeleagă care sunt nevoile reale de obuze în acest moment și să le includă în buget. Milley a adăugat că „muniția este foarte scumpă”.

Muniția, din ce în ce mai greu de procurat

Într-o perioadă în care stocurile occidentale de arme și muniții din epoca sovietică se epuizează, experianța Luxemburgului arată problemele întâmpinate pentru a furniza Ucrainei armele de care are nevoie pentru a opri Rusia până la sosirea mai târziu a rachetelor și tancurilor occidentale sofisticate.

Pentru că nu are arme în depozite, Luxemburgul, o națiune cu o populație de 645.000 de locuitori, și o armată de 1.000 de soldați, a decis să pună umărul cu bani pentru a încerca să cumpere arme pentru Ucraina de pe piața liberă și a semnat un acord de milioane de dolari în primăvara trecută pentru 6.000 de rachete din epoca sovietică. În cele din urmă, totuși a reușit să livreze doar 600, scrie The New York Times.

Luxemburgul face cumpărături pentru Ucraina

Guvernul luxemburghez a înființat o echipă de doi oameni care a primit misiunea să cerceteze piețele comerciale de arme din Europa și Statele Unite.

Ei au descoperit curând că ar putea face o comandă pentru ca rachetele din epoca sovietică, BM-21 Grad, să fie construite la o fabrică din Republica Cehă. Dar, așa cum este obișnuit în lumea imprevizibilă a achiziționării de arme, înțelegerea nu a durat mult. Confruntându-se cu cerere mare de rachete Grad după începutul războiului, producătorul ceh a rămas fără piese. Și majoritatea furnizorilor companiei se aflau în Rusia sau în țări care au refuzat să exporte echipamente care ar puteau fi folosite pentru a ajuta Ucraina. În cele din urmă, Luxemburgul a trebuit să se mulțumească cu 600 de rachete, o zecime din comanda inițială.

Chiar dacă guvernul a decis să aloce mai mulți bani pentru aprovizionarea armatei ucrainene, rămâne problema găsirii de arme pentru a fi cumpărate, după cum au aflat de curând cei doi comercianți de arme interni - ambii ofițeri militari care au acționat în zone de conflict.

Într-un interviu amplu din această lună, în care au insistat asupra anonimatului din motive de securitate, cei doi au descris negocieri minuțioase, adesea frustrante cu brokerii de arme, apeluri către producători și chiar căutări pe Google pentru a găsi ce Ucraina spune că are nevoie.

Muniția rămâne în fruntea listei, dar uneori căutarea acesteia duce la o fundătură. Prețurile au fost umflate. În alte cazuri, au spus ei, alți cumpărători - inclusiv alte țări aliate - le-au luat armele sau munițiile înainte ca ei să fi putut să încheie tranzacția.

Dealerii au spus că există puțin loc de negociere cu privire la prețuri, având în vedere că armele sunt atât de solicitate. Și, dacă totul merge bine, ceea ce este departe de a fi asigurat, este nevoie de cel puțin două săptămâni pentru a verifica vânzarea, a întocmi contractul și a primi aprobările necesare.

Până acum, au spus ei, nu au cumpărat de la state din Africa, Asia de Est, Orientul Mijlociu și America de Sud, care au arme din epoca sovietică, de teamă că ar putea fi prea vechi pentru a fi utilizate și din cauza potențialelor cereri de mită.