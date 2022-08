Raportul „Seceta în Europa”, august 2022. Poate-l citește cineva și din Guvernul generalului dr. Ciucă

Pe cale oficial─â, asemenea statistici cu valoare strategic─â nu apar ca subiecte analizate ├«n vreo ╚Öedin╚Ť─â de guverne, dar─âmite s─â fie date cumva ├«nspre informare neferici╚Ťilor pl─âtitori de taxe ╚Öi impozite, f─âr─â preg─âtire militar─â corespunz─âtoare, deci interesan╚Ťi doar ├«n momentele ├«n care trebuie s─â fie grupa╚Ťi ├«n vederea particip─ârii la votare. Alt─â explica╚Ťie chiar nu g─âsesc pentru obstina╚Ťia cu care, la noi, se continu─â procedurile tradi╚Ťionale de ocultare a informa╚Ťiilor pe motiv c─â toate, ├«n bloc, sunt ÔÇ×sensibileÔÇŁ, de ÔÇ×importan╚Ť─â deosebit─âÔÇŁ ╚Öi, f─âr─â s-o cear─â nimeni ├«n mod expres, sunt trecute ├«n zona de umbr─â. Pentru a nu sup─âra cumva calculele politice prezente ╚Öi t├órguielile care se fac pentru viitor.

Drept care, iat─â, de luni ╚Öi luni ╚Öi luni de zile, institu╚Ťiile europene au publicat nenum─ârate avertismente asupra naturii schimb─ârilor climatice care avea s─â afecteze din plin Europa. Acum se m─âsoar─â consecin╚Ťele ╚Öi, pe baza rapoartelor existente, se determin─â m─âsurile care ar mi putea fi propuse Statelor Membre. Pe ce baz─â se fac aceste studii prospective?

Ave╚Ťi aici, pentru a ├«n╚Ťelege dimensiunea discu╚Ťiei ╚Öi, mai ales, a termenilor urgen╚Ťei cu care se pune problema (la ei, nu la noi), cel mai nou raport ÔÇ×Seceta ├«n EuropaÔÇŁ realizat de Centrul comun de cercetare al Comisiei Europene ├«n care se face cea mai complet─â prezentare a fenomenului secetei actuale de pe continentul nostru, prezentat─â drept cea mai grav─â de cel pu╚Ťin jum─âtate de mileniu ├«ncoace.

Iat─â harta general─â a dezastrului care a lovit Europa:

├Än memoria institu╚Ťional─â a serviciilor meteorologice ╚Öi de cercetare ├«n domeniu, unit─â╚Ťi civile ╚Öi militare deopotriv─â, nu s-a mai ├«nt├ómplat s─â fie consemnat, a╚Öa cum se petrece acum, faptul c─â 47% din Statele Membre UE sunt sub avertisment de secet─â, cu 17% din teritoriul UE aflat dun stare de alert─â; ├«n total 64% din Europa este sub un asemenea avertisment sau sub stare de alert─â!

Mariya Gabriel, comisarul european pentru inova╚Ťie, cercetare, cultur─â, educa╚Ťie ╚Öi tineret a declarat c─â ÔÇ×Asist─âm la o combina╚Ťie ├«ntre o secet─â grav─â ╚Öi valuri de c─âldur─â extrem de intens─â care exercit─â o presiune f─âr─â precedent pe nivelul apelor din ansamblul UE. Constat─âm acum c─â exist─â un impact important asupra culturilor ╚Öi incendii cu mult mai numeroase dec├ót media. Schimb─ârile climatice sunt din ce ├«n ce mai perceptibile de la un la altul.; Comisia European─â ╚Öi oamenii de ╚Ötiin╚Ť─â lucreaz─â continuu la cartografierea ╚Öi studierea acestei crize cu ajutorul celor mai bune mijloace tehnologice existente, din spa╚Ťiu ╚Öi de pe teren ╚Öi fac tot ce este posibil pentru protec╚Ťia mediului ├«nconjur─âtor ╚Öi a cet─â╚ŤenilorÔÇŁ.

Lista regiunilor cele mai afectate: centrul ╚Öi sudul Portugaliei, ├«ntreaga Spanie, sudul Fran╚Ťei, centrul Italiei, sudul Germaniei precum ╚Öi o vast─â zon─â cuprinz├ónd Slovacia, Ungaria, Rom├ónia ╚Öi Moldova. ┬á

Cunoa╚Öte╚Ťi problema ├«n datele sale de moment. Citii studiul ╚Öi ve╚Ťi vedea care sunt perspectivele de care vorbesc cercet─âtorii ╚Öi ve╚Ťi vedea de ce politicienii (de la ei)┬á organizeaz─â din ce ├«n ce mai multe reuniuni de criz─â la care sunt invita╚Ťi nu numai speciali╚Öti ├«n meteorologie, ci ╚Öi cei din desenarea de scenarii de risc la nivel na╚Ťional ╚Öi european: dac─â se adevere╚Öte prognoza men╚Ťinerii ╚Öi accentu─âri fenomenului secetei (├«n asociere cu criza energetic─â), rezultatul ar putea s─â fie dramatic deoarece chiar ╚Öi ├«n ╚Ť─âri ├«n care totul merge perfect (cum spune guvernul c─â e cazul la noi) pre╚Ťurile alimentelor sunt ├«n cre╚Ötere. Ca ╚Öi ├«n cazul crizei energetice, preocuparea de securitate (la ei) este s─â existe stocurile la nivel maximal, inclusiv cele prev─âzute pentru r─âspuns ├«n situa╚Ťii de urgen╚Ť─â. Le avem ╚Öi noi? ├Än ce cantit─â╚Ťi? Este oare acoperit─â cererea pentru sezonul de iarn─â ╚Öi pentru anul viitor astfel ├«nc├ót s─â fie p─âstrat un nivel c├ót de c├ót abordabil de pre╚Ťuri?

Iat─â harta tempraturilor pentru ziua de 6 august, spre exemplu, luat─â din lista publicat─â zilnic pe diversele platforme specializate. Poate, dac─â va fi cazul, chiar ╚Öi guvernul nostru va veni cu o asemenea analiz─â detaliat─â, dac─â nu pe baza evalu─ârilor proprii, c─âci lumea e ├«n vacan╚Ť─â sau se ceart─â pe remanieri, atunci analiz├ónd documentul european.

Dar, dac─â nu se poate, exist─â posibilitatea, a╚Öa cum o fac ╚Ť─âri aflate ├«n stadiul nostru de performan╚Ť─â a guvern─ârii, s─â cear─â asisten╚Ť─â (e pe gratis) de la Comisia European─â, poare li se d─â o echip─â care s─â preg─âteasc─â evaluarea pentru Rom├ónia care s─â fie f─âcut─â cadou politicienilor no╚Ötri. Nu e deloc o ironie, chiar ar fi o solu╚Ťie operativ─â pentru a avea, m─âcar ├«n aceste condi╚Ťii de secet─â extrem─â care a afectat dramatic poten╚Ťialul agricol ╚Öi rezervele de ap─â, s─â poate fi dat─â public o estimare corect─â a situa╚Ťiei de fapt. Se poate, dar d─â voie ╚śti╚ŤiDumneavoastr─âCine?