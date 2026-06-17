Prințul George va studia din toamnă la Eton, colegiul la care a studiat și tatăl său, Prințul William

Prințul George, moștenitorul direct al Prințului de Wales, va urma cursurile prestigiosului Eton College începând din luna septembrie, a anunțat Palatul Kensington. Decizia confirmă alegerea unei instituții tradiționale de elită, urmată și de tatăl său, Prințul William.

George, care va împlini 13 ani luna viitoare, ajunge astfel la vârsta la care elevii sunt admiși în colegiul privat din Berkshire, una dintre cele mai cunoscute școli din Marea Britanie, unde taxele anuale se ridică la aproximativ 63.000 de lire sterline. potrivit BBC.

Continuitate în tradiția familiei regale

Alegerea Colegiului Eton îl plasează pe prinț pe același traseu educațional parcurs de mai mulți membri ai familiei regale, inclusiv Prințul William și Prințul Harry.

Înființată în secolul al XV-lea, instituția de învățământ a educat, de asemenea, numeroși lideri politici britanici, inclusiv 20 de prim-miniștri.

Decizia vine după luni de speculații privind viitoarea școală a prințului, printre opțiunile vehiculate fiind și Marlborough College, unde a studiat Catherine, Prințesa de Wales.

Prințul George devine elev intern

Odată cu admiterea la Eton, Prințul George va deveni elev intern. Școala are 25 de case de tip boarding, fiecare găzduind aproximativ 50-55 de elevi, sub supravegherea personalului rezidențial.

Instituția este cunoscută pentru combinația dintre tradiție și modernitate, oferind condiții academice și logistice de top, inclusiv camere individuale pentru elevi și facilități extinse.

Reacții împărțite

Decizia a generat discuții în spațiul public britanic. Unii politicieni au criticat alegerea unei școli private de elită pentru viitorul monarh, ridicând problema distanței față de sistemul educațional de stat.

Pe de altă parte, susținătorii deciziei invocă nevoile speciale de securitate ale prințului și statutul său unic, argumentând că instituții precum Eton sunt mai bine pregătite să gestioneze astfel de cerințe.

Pregătiri pentru rolul public

Prințul George, al doilea în linia de succesiune la tron, a început deja să fie introdus treptat în îndatoririle publice, participând la evenimente oficiale alături de familia sa și implicându-se în acțiuni caritabile.