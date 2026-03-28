Video Pericolul nuclear ascuns în adâncurile Mării Norvegiei: submarinul sovietic Komsomoleț eliberează materiale radioactive de peste 30 de ani

Un submarin sovietic cu reactor nuclear, scufundat în Marea Norvegiei în perioada Războiului Rece, continuă să elibereze materiale radioactive în apele adânci, potrivit unui studiu recent condus de cercetătorul Justin Gwynn de la Autoritatea Norvegiană pentru Radiații și Securitate Nucleară din cadrul Centrului Fram.

Este vorba despre submarinul K-278 Komsomoleț, care s-a scufundat în aprilie 1989, după un incendiu la bord. Nava, deși alimentată nuclear, transporta și două torpile cu încărcătură nucleară. Scufundarea a provocat moartea majorității membrilor echipajului și a lăsat în urmă un pericol radioactiv pe termen lung, la adâncimea de 1.680 de metri, scrie science alert.

Studiile efectuate de-a lungul timpului arată că submarinele nucleare aflate pe fundul mării se degradează treptat. În cazul Komsomoleț, reactorul continuă să elibereze, intermitent, nori vizibili de materiale radioactive, în timp ce torpilele rămân sigilate.

„Eliberările din reactor au loc de peste 30 de ani”, au precizat cercetătorii, subliniind că „există puține dovezi ale acumulării de radionuclizi în mediul apropiat, deoarece aceștia se diluează rapid în apa de mare”.

În 1994, autoritățile norvegiene au efectuat lucrări pentru sigilarea compartimentului torpilelor, iar analizele ulterioare nu au identificat scurgeri de plutoniu de calitate militară. Totuși, probele prelevate anual au arătat prezența izotopilor de cesiu în apa din jurul epavei.

Un studiu realizat în 2019, folosind vehiculul operat de la distanță Ægir 6000, a permis colectarea de probe de apă și de viață marină, precum și evaluarea deteriorării structurale a submarinului.

Analiza datelor indică faptul că scurgerile nu sunt constante, ci apar sporadic, în special în zona reactorului și printr-o conductă de ventilație.

Potrivit publicației citate, probele au arătat niveluri extrem de ridicate de stronțiu și cesiu –de 400.000, respectiv 800.000 de ori mai mari decât cele normale pentru Marea Norvegiei. Nivelurile de uraniu și plutoniu sugerează că combustibilul nuclear din reactor se corodează activ. Cu toate acestea, la doar câțiva metri de epavă, contaminarea scade rapid.

Viața marină care colonizează epava, precum bureți, corali și anemone, prezintă ușoare creșteri ale nivelurilor de cesiu, fără a evidenția mutații sau daune vizibile. Sedimentul din jur arată, de asemenea, semne minime de contaminare.

Experții atrag atenția că monitorizarea epavei va rămâne esențială pentru următorii ani, precizează publicația aminită mai sus.