O femeie din Germania a primit un bon fiscal de 4,34 metri pentru cumpărăturile sale de la Ikea: „Cel mai greu a fost să rulez chitanța fără să o rup”

O femeie din Germania a plecat de la Ikea nu doar cu un coș plin, ci și cu o chitanță pe măsură. Bonul fiscal a avut nu mai puțin de 4,34 metri lungime, aproape cât o mașină.

Recordul a fost stabilit de Patricia von Podewils-Seiler, în vârstă de 45 de ani, din apropiere de Berlin, potrivit publicației germane Bild.

Incidentul a avut loc la magazinul Ikea, unde Patricia și soțul ei au făcut o achiziție de proporții: patru bucătării complete, comandate dintr-o singură sesiune de cumpărături. Cei doi au construit un bloc cu patru apartamente și au început mobilarea locuințelor, cumpărând acum cuptoare, chiuvete, baterii, dulapuri, uși, rafturi, tăvi pentru tacâmuri și numeroase alte accesorii.

În total, pe bon au fost listate 528 de articole individuale. Deși la casă au fost scanate doar patru comenzi, sistemul a tipărit fiecare produs în parte, iar imprimanta a funcționat neîntrerupt timp de aproximativ 20 de minute. Potrivit relatărilor din presa germană, angajatul Ikea s-a gândit la un moment dat că rola de hârtie nu va fi suficient de lungă.

„Cel mai greu a fost să rulez chitanța fără să o rup. Nu încape în niciun portofel”, a declarat Patricia pentru Bild.

Bonul uriaș i-a adus însă și un premiu neașteptat, o Vespa. Un post de radio din Berlin a organizat un concurs pentru cel mai lung bon fiscal, iar chitanța de 4,34 metri i-a asigurat Patriciei primul loc, devansând următorul clasat cu aproape un metru.