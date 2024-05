Marea Britanie nu are obiecții privind folosirea armelor sale pentru a lovi în Rusia, spune Cameron

Ministrul britanic de externe David Cameron a promis, joi, în contextul vizitei sale la Kiev, ajutor militar anual pentru Ucraina în valoare de trei miliarde de lire sterline (3,74 miliarde de dolari) „atâta timp cât este nevoie”, adăugând că Londra nu are nicio obiecție cu privire la utilizarea armelor furnizate pentru a lovi în interiorul Rusiei, relatează Reuters.

„Vom oferi trei miliarde de lire sterline în fiecare an atâta timp cât este necesar. Am golit realmente tot ce am putut în ceea ce privește oferirea de echipamente", a declarat el într-un interviu pentru Reuters în timpul vizitei sale la Kiev, adăugând că acest pachet de ajutor este cel mai mare oferit de Marea Britanie până acum.

„Unele dintre aceste (echipamente) ajung de fapt în Ucraina astăzi, în timp ce eu sunt aici”, a spus el.

Cameron a spus că Ucraina are dreptul de a folosi armele furnizate de Londra pentru a lovi ținte în interiorul Rusiei și că este la latitudinea Kievului să procedeze în acest fel.

„Ucraina are acest drept. Așa cum Rusia lovește în interiorul Ucrainei, se poate înțelege de ce Ucraina simte nevoia să se asigure că se apără", a declarat Cameron pentru Reuters în fața Catedralei Sfântul Mihail.

Cameron, premier între 2010 și 2016 și revenit în politică în urmă cu câteva luni, s-a întâlnit cu ministrul de externe al Ucrainei Dmitro Kuleba și președintele Volodimyr Zelenski într-o a doua sa vizită la Kiev în calitate de secretar de externe.

Cel mai înalt diplomat al Marii Britanii a salutat aprobarea pachetului de ajutor în valoare de 60 de miliarde de dolari amânat îndelung de către Congresul SUA.

„Este absolut crucial, nu doar în ceea ce privește armele pe care le va aduce, ci și creșterea moralului pe care o va prilejui oamenilor de aici, din Ucraina”, a spus el.

Cameron a preferat să nu dea un răspuns direct când a fost întrebat în ce fel crede el că posibila realegere a candidatului republican Donald Trump la Casa Albă ar putea afecta sprijinul SUA pentru Ucraina.

Trump și republicanii din linia dură din Congres se opun ajutorului suplimentar acordat Ucrainei, cu posibila excepție a unui împrumut.

„Nu depinde de noi să decidem pe cine aleg americanii în calitate de președinte – vom lucra cu oricine ar fi acesta”, a spus Cameron, adăugând că strategia aliaților Ucrainei ar trebui să fie aceea de a se asigura că Ucraina este în avantaj la momentul alegerilor americane din noiembrie.

În ce constă ajutorul Marii Britanii

Cameron a vizitat Ucraina după anunțul guvernului britanic că se angajează să acorde cel puțin 3 miliarde de lire sterline pe an în sprijin militar pentru această țară în război, relatează Daily Mail.

Premierul britanic Rishi Sunak a anunțat săptămâna trecută o finanțare militară suplimentară de 500 de milioane de lire sterline (617 de milioane de dolari) pentru Kiev, obiectivul fiind de a ajunge la 3 miliarde de lire sterline pe an.

„În ceea ce privește ceea ce fac ucrainenii, din punctul nostru de vedere, este decizia lor în privința a cum să utilizeze aceste arme, ei își apără țara, au fost invadați ilegal de Putin și sunt nevoiți să ia aceste măsuri.

Nu discutăm despre nicio rezervă pe care o impunem asupra acestor lucruri. Dar să fie absolut limpede, Rusia a lansat un atac în Ucraina și Ucraina are absolut dreptul să lovească înapoi Rusia”, a spus el reporterilor.

Lord Cameron a anunțat că Mare Britanie va include în donațiile sale bombe ghidate cu precizie, respectiv rachete și echipamente de apărare aeriană pentru 100 de echipe mobile de apărare aeriană, pentru a permite Ucrainei să doboare dronele și rachetele Rusiei.

Cameron: „Ucraina nu poate lupta singură”

În timpul vizitei sale, Cameron „a dezvăluit, de asemenea, că Marea Britanie intenționează să reunească partenerii internaționali luna viitoare pentru a atrage contribuții suplimentare la Fondul internațional pentru Ucraina, pentru a îndeplini cerințele urgente ale Ucrainei în privința capacităților”.

Înființat în 2022, fondul a strâns până acum aproximativ un miliard de dolari, printre țările care au făcut contribuții numărându-se Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Danemarca, Suedia, Lituania, Islanda, Australia și Noua Zeelandă.

„Acest război este provocarea generației noastre și Ucraina nu poate lupta singură. Trebuie să acționăm cu toții pentru a ne asigura că Ucraina are ceea ce are nevoie pentru a câștiga”, a transmis Cameron într-un comunicat.

„Prin finanțarea noastră militară pe mai mulți ani, furnizarea de arme și sprijinul vital pentru protejarea și repararea infrastructurii energetice a Ucrainei, Regatul Unit este alături de Ucraina și vom fi alături de Ucraina atâta timp cât este nevoie”, se mai arată în comunicat.

Și Franța a sugerat recent reunirea unei coaliții de forțe europene pentru a se angaja împreună într-o acțiune menită să reducă dependența de SUA și să pregătească continentul împotriva amenințărilor externe.

Într-un interviu publicat joi, președintele francez Emmanuel Macron a reiterat angajamentele de a trimite trupe în Ucraina dacă Rusia străpunge linia frontului.